«Ницца» подписала вратаря «Андерлехта» Дюпе. Француз провел в Бельгии полгода

Теги Ницца Сальваторе Сиригу лига 1 Франция Андерлехт высшая лига Бельгия высшая лига Турция трансферы Фатих Карагюмрюк Максим Дюпе Футбол

Максим Дюпе вернулся в чемпионат Франции спустя полгода после трансфера.

«Ницца» оформила переход 30-летнего вратаря на постоянной основе. Она искала замену Сальваторе Сиригу, который присоединился к «Фатих Карагюмрюк».

С лета 2023 года голкипер представлял «Андерлехт». На его счету 7 игр в чемпионате Бельгии.

Прежде Дюпе выступал за «Тулузу», «Клермон» и «Нант». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ogcnice.com

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3 комментария
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Ответ Тимур Гарипов
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Времён Нанта, что поделать
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Ответ Тимур Гарипов
Фото в профиле у чела олдовое
посмотри фото у Вацлава черны
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