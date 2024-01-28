«Ницца» подписала вратаря «Андерлехта» Дюпе. Француз провел в Бельгии полгода

Максим Дюпе вернулся в чемпионат Франции спустя полгода после трансфера.

« » оформила переход 30-летнего вратаря на постоянной основе. Она искала замену , который присоединился к « ».

С лета 2023 года голкипер представлял « ». На его счету 7 игр в чемпионате Бельгии.

Прежде Дюпе выступал за «Тулузу», «Клермон» и «Нант». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: ogcnice.com