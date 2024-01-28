«Ницца» подписала вратаря «Андерлехта» Дюпе. Француз провел в Бельгии полгода
Максим Дюпе вернулся в чемпионат Франции спустя полгода после трансфера.
«Ницца» оформила переход 30-летнего вратаря на постоянной основе. Она искала замену Сальваторе Сиригу, который присоединился к «Фатих Карагюмрюк».
С лета 2023 года голкипер представлял «Андерлехт». На его счету 7 игр в чемпионате Бельгии.
Прежде Дюпе выступал за «Тулузу», «Клермон» и «Нант». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: ogcnice.com