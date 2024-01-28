«Атлетико» арендует Кина у «Юве» за 500 000 евро без права выкупа

Мойзе Кин продолжит сезон в «Атлетико».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб договорился с « » об аренде форварда без права выкупа.

Сообщается, что « » заплатит за аренду 500 тысяч евро. Игрок пройдет медобследование в ближайшие дни.

В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.