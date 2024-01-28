«Атлетико» арендует Кина у «Юве» за 500 000 евро без права выкупа
Мойзе Кин продолжит сезон в «Атлетико».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб договорился с «Ювентусом» об аренде форварда без права выкупа.
Сообщается, что «Атлетико» заплатит за аренду Кина 500 тысяч евро. Игрок пройдет медобследование в ближайшие дни.
В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.
Я не так много матчей Кина видел, но я в них не увидел особого желаний Кина бегать весь матч отрабатывая и в обороне и в атаке.
Выкупить игрока всегда можно, но за цену, которую арендодатель подкорректирует в соответствии с результатами игрока/потребностями арендатора.