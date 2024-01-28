«Атлетико» арендует Кина у «Юве» за 500 000 евро без права выкупа

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Мойзе Кин Фабрицио Романо Футбол

Мойзе Кин продолжит сезон в «Атлетико».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, мадридский клуб договорился с «Ювентусом» об аренде форварда без права выкупа.

Сообщается, что «Атлетико» заплатит за аренду Кина 500 тысяч евро. Игрок пройдет медобследование в ближайшие дни.

В этом сезоне у форварда нет результативных действий за 472 минуты в 12 матчах за «Ювентус» в Серии А. Его подробная статистика доступна здесь.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Удачи в Атлетико. Кин добротный форвард, надеюсь Симеоне раскроет голевой потенциал и придаст уверенности в игре.
+6
-2
+4
Может лучше - с правом выкупа или вовсе Выкуп. Качественный форвард . Золотой!
+1
0
+1
Прочитав название, подумал может всё таки Юве платит Атлетико 500, но нет. Мойзе Кину поменьше психовать на поле и возрадить карьеру в Испании. У итальянцев и так беда с форвардами
0
0
0
В Турине Кина не будет!
+1
-1
0
Зачем им столько нападающих то
0
0
0
Кин - курица без головы, оказывается никому не нужным
0
0
0
Атлетико намеренно ослабляет состав
0
0
0
Топа урвали почти бесплатно. Новый Месси
0
0
0
Ответ Bata
Удачи в Атлетико. Кин добротный форвард, надеюсь Симеоне раскроет голевой потенциал и придаст уверенности в игре.
Кин дурак, будет 3м выбором после мораты и депая, а мог бы в Байер к Алонсо пойти вместо бонифейса травмированного и получить больше игрового времени
+1
-1
0
Ответ Буратино55
Кин дурак, будет 3м выбором после мораты и депая, а мог бы в Байер к Алонсо пойти вместо бонифейса травмированного и получить больше игрового времени
Так функционал ЦН в Байере и в Атлетико абсолютно разный. Атлетико всю карьеру Симеоне играет с классическим столбом, который не играет в обороне, да и в атаке в розыгрыше играет минимально. А в Байере ЦН это просто очередной игрок в линии нападении и он постоянно двигается, отыгрывается с партнерами и обороняется.
Я не так много матчей Кина видел, но я в них не увидел особого желаний Кина бегать весь матч отрабатывая и в обороне и в атаке.
+1
-1
0
Ответ Буратино55
Кин дурак, будет 3м выбором после мораты и депая, а мог бы в Байер к Алонсо пойти вместо бонифейса травмированного и получить больше игрового времени
Поживем увидим, но с уверенностью могу сказать то, что Кин в свои еще юные годы имеет шикарный опят игр в топ клубах Европы и в АПЛ успел поиграть, в ПСЖ и Юве практически всегда был игроком основы. Думая все сложится у него!
0
0
0
Ответ Sergey Man
Может лучше - с правом выкупа или вовсе Выкуп. Качественный форвард . Золотой!
Подобная фраза в контрактах означает лишь отсутствие права выкупа за заранее оговоренную фиксированную цену.

Выкупить игрока всегда можно, но за цену, которую арендодатель подкорректирует в соответствии с результатами игрока/потребностями арендатора.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий