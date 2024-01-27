«Атлетико» отдаст Сеюнджю в аренду «Фенербахче» за 2,5 млн евро без права выкупа
Защитник «Атлетико» Чаглар Сеюнджю близок к переходу в «Фенербахче».
«Фенербахче» объявил о том, что 27-летний турецкий футболист прибудет в Стамбул для проведения переговоров.
По данным Sports Digitale, речь идет об аренде Сеюнджю за 2,5 млн евро без права выкупа.
Зарплату игрока – 1,5 млн евро за вторую часть сезона – будет выплачивать «Фенербахче».
В этом сезоне Чаглар провел 9 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, сыграв 213 минут. Его подробная статистика – здесь.
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