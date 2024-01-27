«Атлетико» отдаст Сеюнджю в аренду «Фенербахче» за 2,5 млн евро без права выкупа

Защитник «Атлетико» Чаглар Сеюнджю близок к переходу в «Фенербахче».

«Фенербахче» объявил о том, что 27-летний турецкий футболист прибудет в Стамбул для проведения переговоров.

По данным Sports Digitale, речь идет об аренде за 2,5 млн евро без права выкупа.

Зарплату игрока – 1,5 млн евро за вторую часть сезона – будет выплачивать « ».

В этом сезоне Чаглар провел 9 матчей за « » во всех турнирах, сыграв 213 минут. Его подробная статистика – здесь.