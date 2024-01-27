«Атлетико» отдаст Сеюнджю в аренду «Фенербахче» за 2,5 млн евро без права выкупа

Теги Атлетико Ла Лига Фенербахче сборная Турции по футболу высшая лига Турция возможные трансферы Чаглар Сеюнджю Футбол

Защитник «Атлетико» Чаглар Сеюнджю близок к переходу в «Фенербахче».

«Фенербахче» объявил о том, что 27-летний турецкий футболист прибудет в Стамбул для проведения переговоров.

По данным Sports Digitale, речь идет об аренде Сеюнджю за 2,5 млн евро без права выкупа.

Зарплату игрока – 1,5 млн евро за вторую часть сезона – будет выплачивать «Фенербахче».

В этом сезоне Чаглар провел 9 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, сыграв 213 минут. Его подробная статистика – здесь.

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3 комментария
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Возвращение легенды
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Наконец-таки этого лютого косячника слили. Не уровень даже скамейки матрасов. Зачем было его подписывать даже за бесплатно, когда он в мертвом Лестере был запасным.
В целом Атлеты проводят образцовое ТО
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2.5 миллионов за него? Хорошая сделка для матрасов)
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