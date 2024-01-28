Иван Игнатьев близок к переходу в сербский «Железничар» с 14-го места

Иван Игнатьев близок к переходу в чемпионат Сербии.

В январе форвард расторг договор с « » и стал свободным агентом.

Как сообщает « », футболист уже отправился на заключение контракта с «Железничаром» из Панчево. Соглашение будет рассчитано на полгода.

В текущем сезоне забил 2 гола за 12 игр в Мир . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Железничар» набрал 18 очков за 19 игр в высшей лиге и занимает 14-е место – третье с конца.