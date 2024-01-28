Иван Игнатьев близок к переходу в сербский «Железничар» с 14-го места
Иван Игнатьев близок к переходу в чемпионат Сербии.
В январе форвард расторг договор с «Сочи» и стал свободным агентом.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист уже отправился на заключение контракта с «Железничаром» из Панчево. Соглашение будет рассчитано на полгода.
В текущем сезоне Игнатьев забил 2 гола за 12 игр в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Железничар» набрал 18 очков за 19 игр в высшей лиге и занимает 14-е место – третье с конца.
Поэтому агент у него герой.
Да и в РПЛ у него вряд ли есть какие варианты)
- Ваня я те обещал славу и международную карьеру - вот оно!
Сейчас посмотрел состав и там уже один русскоязычный родом из Украины играет - Евгений Павлов, бывший игрок Сокола и Севастополя, а до того воспитанник и игрок Волыни, . Он уже с 2015 года поездил от Железничара Панчево до кипрской Доксы и Караганды. В основном в Сербии играл (Радник, Раднички, ОФК). Тоже форвард.
Или они зашли на Спортс в его профиль и не обратили внимания, что большую часть голов он забил за молодежку?