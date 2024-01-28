Иван Игнатьев близок к переходу в сербский «Железничар» с 14-го места

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия возможные трансферы Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Иван Игнатьев близок к переходу в чемпионат Сербии.

В январе форвард расторг договор с «Сочи» и стал свободным агентом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист уже отправился на заключение контракта с «Железничаром» из Панчево. Соглашение будет рассчитано на полгода.

В текущем сезоне Игнатьев забил 2 гола за 12 игр в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Железничар» набрал 18 очков за 19 игр в высшей лиге и занимает 14-е место – третье с конца.

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22 комментария
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Иван Игнатьев: В каком же вы отчаянии, раз обратилась ко мне
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Повезло сербам, урвали самородка, русского Давида Вилью
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Это ж если Сочи, который на 16м месте, расторг с ним контракт. Видимо парень совсем звезду поймал.
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Ответ Данил Садыков
В самом тексте новости сказано обратное. Перечитай
Ага, сам расторг. А из за чего? Время игровое ему не давали и сидел на лавке?)) если бы он был нужен Сочи, его бы не отпустили. А выглядит так, что ихтиандра отпустили в свободное плавание
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Ответ Dmitry Orlov
Был бы хороший агент - сидел бы сейчас Ваня на лавке в Зените или Спартаке с большой личкой. Но нет. Пытается играть хоть где-нибудь - Крылья, Локомотив, Сочи, даже на аутсайдера из Сербии согласен.
Хорошим является агент, который в принципе может клиента пристроить, а Игнатьева уже никто не хочет брать, потому что он нулевый)

Поэтому агент у него герой.
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Пацан к успеху пришёл)
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Ответ Dmitry Orlov
Много "паспортистов" отправляются вместо РПЛ в аутсайдера Сербии?
В РПЛ он кому нужен то? Наверное, верит в себя и хочет доказать нам с тобой, что зря его болельщики в России считают гавнофутболистом
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Ответ a2wai
Это лишь говорит о том, что у него хороший агент, а не что Игнатьев - хороший футболист) Да и в РПЛ у него вряд ли есть какие варианты)
Был бы хороший агент - сидел бы сейчас Ваня на лавке в Зените или Спартаке с большой личкой. Но нет. Пытается играть хоть где-нибудь - Крылья, Локомотив, Сочи, даже на аутсайдера из Сербии согласен.
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Ответ Dmitry Orlov
Много "паспортистов" отправляются вместо РПЛ в аутсайдера Сербии?
Это лишь говорит о том, что у него хороший агент, а не что Игнатьев - хороший футболист)

Да и в РПЛ у него вряд ли есть какие варианты)
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Ответ дима кушов
Там зарплаты меньше чем в фнл
Значит, он выбрал футбол, а не деньги, нет?
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Ответ dreamstep
Это ж если Сочи, который на 16м месте, расторг с ним контракт. Видимо парень совсем звезду поймал.
В самом тексте новости сказано обратное. Перечитай
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Ответ Peter Parker
Иван Игнатьев: В каком же вы отчаянии, раз обратилась ко мне
Агузаров:
- Ваня я те обещал славу и международную карьеру - вот оно!
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Сербия - це Еуропа))
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Возвращается в Локомотив в каком-то роде. Железничар это тоже клуб железнодорожников. Но из Железничар из Сараево то конечно куда более известный (хоть и не богаче на текущий момент).
Сейчас посмотрел состав и там уже один русскоязычный родом из Украины играет - Евгений Павлов, бывший игрок Сокола и Севастополя, а до того воспитанник и игрок Волыни, . Он уже с 2015 года поездил от Железничара Панчево до кипрской Доксы и Караганды. В основном в Сербии играл (Радник, Раднички, ОФК). Тоже форвард.
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Там зарплаты меньше чем в фнл
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Это легендарный игрок Красндара?
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Боснийский "Железничар" из Сараево знаю. Из Панчево нет.
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Ну как они могли подписать ВанюГола?
Или они зашли на Спортс в его профиль и не обратили внимания, что большую часть голов он забил за молодежку?
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