Игнатьев и «Сочи» расторгли контракт. Форвард перешел в клуб летом
Иван Игнатьев покинул «Сочи».
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Игнатьев перешел в «Сочи» летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и результативной передачей. Его статистика доступна здесь.
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То что он себя загубил еще в Краснодаре, конечно же, мы говорить не будем)))
На самом деле первые полтора сезона в Краснодаре, у него была, хорошая результативность. В дубле он вообще разрывал. В том числе с юношеской ЛЧ. Наверно не Роберто Баджо, но он мог бы вырасти в качественного игрока по меркам РФПЛ. Там не хуже Комличенко - точно.
Хорошо, что урвали тогда 7 миллионов. За этого... Этот исход был ОЧЕВИДЕН.