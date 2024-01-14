Игнатьев и «Сочи» расторгли контракт. Форвард перешел в клуб летом

Теги премьер-лига Россия трансферы Иван Игнатьев Сочи Футбол

Иван Игнатьев покинул «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Игнатьев перешел в «Сочи» летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в Мир РПЛ, отметившись 2 голами и результативной передачей. Его статистика доступна здесь.

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34 комментария
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вот что случается когда в 19 лет думаешь что ты суперзвезда. Потихоньку опускается в карьеры Ванька
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+49
Ответ Рамин Халики
вот что случается когда в 19 лет думаешь что ты суперзвезда. Потихоньку опускается в карьеры Ванька
а ведь его считали поталантливее Чалова, игроком сборной в перспективе. но Ванька выбрал деньги, дорогие тачки и кутеж. Ну соответственно спустил весь потенциал в канализацию. Но у Галицкого зато созрел другой талант-Сперцян, парень с правильным подходом к делу. а на Ваньке выручил он 7 млн евробачей, что в принципе неплохо за терпение руководства клуба и вклад академии в Игнатьева
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+35
Ну теперь можно и на Мальдивы, пивко спокойно пить чтоб никто не отвлекал, столько у Ваньки пафоса было когда покидал Краснодар, поистине жизнь лучший драматург
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Ответ Olajuvon
Куда теперь?
В Эгриси к Васе Уткину
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Сочи тоже не смог раскрыть бездонный талант Ивана. Осталась надежда только на Европу!!!
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Никогда не видел в нем ничего особенного. В системе быков он мог бы добиться большего и выжать максимум из себя. Но он и Шапи поверили в себя и вот в 25 лет пора уже во вторую лигу и гудбай.
+7
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Мелкадзе, теперь Игнатьев, Сочи по тихоньку сбрасывает балласт
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Ответ Рамин Халики
вот что случается когда в 19 лет думаешь что ты суперзвезда. Потихоньку опускается в карьеры Ванька
Главное бмв купил..
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Ответ Григорий Гашников
в Арисе на Кипре заиграл бы
Там занято уже
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в Арисе на Кипре заиграл бы
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Так и не был он никогда даже близко к топам из РПЛ. Весьма посредственный игрок.
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Через 5 лет будь во второй лиге рассказывать как агент « угробил» карьеру своим БМВ
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Морено там всерьез за чистку состава взялся, уже сбагрил Мелкадзе с Игнатьевым. Ну а чего, 2 гола на двоих, один из них с пенальти, это форварды уровня РПЛ?
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+3
Ответ Руслан Платонов
Мелкадзе, теперь Игнатьев, Сочи по тихоньку сбрасывает балласт
Новый тренер пришёл. Сейчас отечественные "специализды" вой поднимут "наших мальчиков выгоняют".
+4
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+3
Ответ Go Go
Там занято уже
в ротацию
+2
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Куда теперь?
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Ответ SMART789
Вниз по наклонной, очередной талант загубленный Локомотивом
Да-да, талант загубленный Локомотивом)

То что он себя загубил еще в Краснодаре, конечно же, мы говорить не будем)))
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Ну этому только в пердив.Большее не тянет
+1
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Надо бы ему в Балтику перейти. Чтоб по канону🍺
+1
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Ответ Aibek Mak
Никогда не видел в нем ничего особенного. В системе быков он мог бы добиться большего и выжать максимум из себя. Но он и Шапи поверили в себя и вот в 25 лет пора уже во вторую лигу и гудбай.
У него были очень хорошие качества. Он мог и забивал бы больше условного Смолова. Если бы действительно такие амбиции перед собой ставил. Но тут тачки, вечеринки...

На самом деле первые полтора сезона в Краснодаре, у него была, хорошая результативность. В дубле он вообще разрывал. В том числе с юношеской ЛЧ. Наверно не Роберто Баджо, но он мог бы вырасти в качественного игрока по меркам РФПЛ. Там не хуже Комличенко - точно.
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Ответ SMART789
Вниз по наклонной, очередной талант загубленный Локомотивом
Соловьёв, Полоз, Новосельцев,Домингес, Бухаров - эти фамилии о чём то говорят?)))
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Ответ a2wai
Надо на Кипр его, вдруг там заиграет))
Сначала в шоколадницу)
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Ответ Рамин Халики
вот что случается когда в 19 лет думаешь что ты суперзвезда. Потихоньку опускается в карьеры Ванька
а может он в принципе и не был каким-то супер-талантом. Керж в 20 (двадцать, Карл) лет выпустил свсою первую автобиографию и считал себя звездой, но при этом добился того, что стал лучшим бомбардиром. Ванёк может и не был так талантлив как говорили. Или не было тех, кто мозги бы вправил.
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Ответ ilmir84
а ведь его считали поталантливее Чалова, игроком сборной в перспективе. но Ванька выбрал деньги, дорогие тачки и кутеж. Ну соответственно спустил весь потенциал в канализацию. Но у Галицкого зато созрел другой талант-Сперцян, парень с правильным подходом к делу. а на Ваньке выручил он 7 млн евробачей, что в принципе неплохо за терпение руководства клуба и вклад академии в Игнатьева
Чалов в подыгрыше шикарен, а Игнатьев чисто бегунок за спину. Жаль не попал к Курбану, стал бы мужчиной и добился бы в такой стилистике чего-то наподобие Азмуна
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Ответ ilmir84
а ведь его считали поталантливее Чалова, игроком сборной в перспективе. но Ванька выбрал деньги, дорогие тачки и кутеж. Ну соответственно спустил весь потенциал в канализацию. Но у Галицкого зато созрел другой талант-Сперцян, парень с правильным подходом к делу. а на Ваньке выручил он 7 млн евробачей, что в принципе неплохо за терпение руководства клуба и вклад академии в Игнатьева
Согласен с вами
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Спустя годы узнали , что Галицкий был прав .
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Просто напомню всем критикам Галицкого и Краснодара в ситуации с ним. Что он за полтора года в Краснодаре забил больше чем за всю карьеру вне Краснодара.

Хорошо, что урвали тогда 7 миллионов. За этого... Этот исход был ОЧЕВИДЕН.
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а помню его интервью после хет-трика за локо, там он распинался что взялся за ум и тд и тп
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Надо на Кипр его, вдруг там заиграет))
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Я уже где-то писал, что его уровень это чемпионат Красноярского края, скоро там и будет
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