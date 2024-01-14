Игнатьев и «Сочи» расторгли контракт. Форвард перешел в клуб летом

Иван Игнатьев покинул «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 25-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

перешел в « » летом 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в Мир , отметившись 2 голами и результативной передачей. Его статистика доступна здесь.

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