Агент Игнатьева заявил, что форвард уедет в Европу: «Греция или Сербия. Выбираем»
Агент Ивана Игнатьева заявил, что форвард продолжит карьеру в Европе.
Летом нападающий присоединился к «Сочи». В середине января южане сообщили о расторжении контракта.
«Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, – Греция и Сербия», – сказал агент игрока Алан Агузаров.
До «Сочи» Игнатьев выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар».
В этом сезоне 25-летний нападающий забил 2 гола в 12 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.
Но когда ударило в голову тинейджерство, увы, ничем это не выбьешь.
А потом один сплошной пшиииииииик...
Надеялся в ФК Краснодар снова увидеть костяк из наших атакующих игроков.
Не судьба.
Был Локо с нашими в атаке. Потом Зенит.
В ЦСКА атака кроме Дзаги леги всегда была.
А мне плевать на легов. Они мне не интересны.
Разве что в еврокубках я готов радоваться их успехам.
И причина проста. Я болельщик ТОЛЬКО сборной страны. Футбольный клуб, за который я болел, мертв давно - Чкаловец Новосибирск.
А болеть за суррогаты я не могу. И, тем более, не могу болеть за клубы из других городов и стран. Я этого даже понять не могу.
Потому осталась только сборная.
А самобытный парк - это хорошо. Но меня никак не касается. Я хочу возвращения сборной в турниры у много новых игроков для сборной. Больше болеть мне не за кого.
Но как то отменяет факт крушения больших надежд на этих ребят?
Игнатьев просто безалаберный + его рано избаловали и не смогли своевременно приструнить.
сначала же он нормальным был, режим соблюдал, а как его из Краснодара продали за 7 лямов евро - так все..