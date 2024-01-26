Агент Игнатьева заявил, что форвард уедет в Европу: «Греция или Сербия. Выбираем»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия возможные трансферы высшая лига Греция Алан Агузаров Иван Игнатьев Чемпионат.com Сочи Футбол

Агент Ивана Игнатьева заявил, что форвард продолжит карьеру в Европе.

Летом нападающий присоединился к «Сочи». В середине января южане сообщили о расторжении контракта.

«Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, – Греция и Сербия», – сказал агент игрока Алан Агузаров.

До «Сочи» Игнатьев выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар».

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 2 гола в 12 матчах Мир РПЛ. Его статистика доступна здесь.

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36 комментариев
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Ответ fussballer
Надо на Кипр, как наследник Кокорина.
Справедливости ради Игнатьев и бутсы Кокорина не стоит. Тот разгильдяй, но все же футболист.
+49
0
+49
Надо на Кипр, как наследник Кокорина.
+23
-2
+21
В качестве айтишника?
+16
-1
+15
Ответ LeGroisente
В качестве айтишника?
В качестве бармена 😀
+9
0
+9
Нападающий? Посмотрел статистику - 9 голов за 4 года. Это совсем печально. Грекам и сербам какой смысл его брать, ради "темных делишек" с агентом?
+7
0
+7
С отдыхом всё понятно, а играть где-нибудь будет?
+5
0
+5
Ответ Мельников Михаил
Конкретно для меня. Игнатьев, Шапи и весь проект ФК Краснодар - одно сплошное разочарование.
В семье не без урода. А чем тебе Краснодар не угодил? Самобытный клуб, с офигенной инфраструктурой, классным стадионом, академией и отличным владельцем. Еще и волшебный парк вокруг стадика.
+4
0
+4
Ответ Владимир Владимир
Нападающий? Посмотрел статистику - 9 голов за 4 года. Это совсем печально. Грекам и сербам какой смысл его брать, ради "темных делишек" с агентом?
У Смолова в возрасте Игнатьева тоже такой же период был, но Тарханов поверил в него и реанимировал парня)))
+3
0
+3
Ответ fussballer
Надо на Кипр, как наследник Кокорина.
Сам себе нас##л.Кончился,как игрок.
+2
0
+2
его уровень ,,заГраницы,, это Узбекистан или Таджикистан))
+3
-1
+2
Игнатьев уедет в Европу, Клопп уйдет из Ливерпуля... Совпадение?
+1
0
+1
Ответ Мельников Михаил
Конкретно для меня. Игнатьев, Шапи и весь проект ФК Краснодар - одно сплошное разочарование.
а причем тут Краснодар, если Ванька звезду поймал и начал миллионы выпрашивать, а Шапи травмы и болячки подкосили .
+1
0
+1
Выбирают комплектацию трешки бмв?
0
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Ответ PIT-BUL
его уровень ,,заГраницы,, это Узбекистан или Таджикистан))
Да нет,там не потянет.Острова Зелёного мыса,если язык их выучить
0
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Ответ Slavnov
зениту паспорта нужны, качество не имеет значение
Кто о чём, а вшивый о бане...🤷‍♂️
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Ответ Мельников Михаил
Мировой футбол знает тысячи таких игроков. 18-19 лет показывают класс, и технику, и потенциал... А потом один сплошной пшиииииииик...
Если бы не его проблемы вне поля, он бы вырос в неплохого по российским меркам страйкера.

Но когда ударило в голову тинейджерство, увы, ничем это не выбьешь.
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Ответ a2wai
Игнатьев свою карьеру уже пронюхал, если в ФНЛ найдется кто-то, кто его готов подобрать, уже праздником будет.
Мировой футбол знает тысячи таких игроков. 18-19 лет показывают класс, и технику, и потенциал...
А потом один сплошной пшиииииииик...
0
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0
Ответ Владимир Владимир
Нападающий? Посмотрел статистику - 9 голов за 4 года. Это совсем печально. Грекам и сербам какой смысл его брать, ради "темных делишек" с агентом?
Ну тогда только лидеры топ 5.)))
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Игнатьев свою карьеру уже пронюхал, если в ФНЛ найдется кто-то, кто его готов подобрать, уже праздником будет.
+1
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Ответ Мельников Михаил
Надежды с чем связаны были понимаешь? Посмотри на количество легов в линии атаки в Краснодаре сейчас. Не на это я надеялся. Доходчиво?
Ну что счас есть Кокшаров, который ничем не хуже Игнатьева, Сперцян сейчас , если твои надежды были на Ваню и Шапи и на этом строилась вся твоя симпатия к Краснодару, то смешно. есть ребята которые постоянно проскакивают в основу, в этом и есть толк Академии. а ждать что они будут выпускать с академии готовых Месси, это опрометчиво. работу свою делают во всяком случае не хуже топ Академии России.
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Ответ v1llyDEE
Шапи 3 раза короной переболел, удивительно вообще, как он футболистом остался и смог на неплохой уровень вернуться (Греческий чемпионат по уровню не уступает российскому, а у него там 4+4 уже) Игнатьев просто безалаберный + его рано избаловали и не смогли своевременно приструнить. сначала же он нормальным был, режим соблюдал, а как его из Краснодара продали за 7 лямов евро - так все..
Игнатьевы параллельно с футболом серьёзно занимался боксом, и этим всё сказано, там все мозги отбиты.
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Ответ Magic13
В семье не без урода. А чем тебе Краснодар не угодил? Самобытный клуб, с офигенной инфраструктурой, классным стадионом, академией и отличным владельцем. Еще и волшебный парк вокруг стадика.
Я видел много чемпионов России, в которых главными игроками были легионеры.
Надеялся в ФК Краснодар снова увидеть костяк из наших атакующих игроков.
Не судьба.
Был Локо с нашими в атаке. Потом Зенит.
В ЦСКА атака кроме Дзаги леги всегда была.
А мне плевать на легов. Они мне не интересны.
Разве что в еврокубках я готов радоваться их успехам.

И причина проста. Я болельщик ТОЛЬКО сборной страны. Футбольный клуб, за который я болел, мертв давно - Чкаловец Новосибирск.
А болеть за суррогаты я не могу. И, тем более, не могу болеть за клубы из других городов и стран. Я этого даже понять не могу.
Потому осталась только сборная.

А самобытный парк - это хорошо. Но меня никак не касается. Я хочу возвращения сборной в турниры у много новых игроков для сборной. Больше болеть мне не за кого.
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Ответ v1llyDEE
Шапи 3 раза короной переболел, удивительно вообще, как он футболистом остался и смог на неплохой уровень вернуться (Греческий чемпионат по уровню не уступает российскому, а у него там 4+4 уже) Игнатьев просто безалаберный + его рано избаловали и не смогли своевременно приструнить. сначала же он нормальным был, режим соблюдал, а как его из Краснодара продали за 7 лямов евро - так все..
Я всё это знаю.
Но как то отменяет факт крушения больших надежд на этих ребят?
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Пусть Кукарички, зато в Европе!
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Ответ Мельников Михаил
Конкретно для меня. Игнатьев, Шапи и весь проект ФК Краснодар - одно сплошное разочарование.
Шапи 3 раза короной переболел, удивительно вообще, как он футболистом остался и смог на неплохой уровень вернуться (Греческий чемпионат по уровню не уступает российскому, а у него там 4+4 уже)
Игнатьев просто безалаберный + его рано избаловали и не смогли своевременно приструнить.
сначала же он нормальным был, режим соблюдал, а как его из Краснодара продали за 7 лямов евро - так все..
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Ответ LeGroisente
В качестве айтишника?
В качестве болбоя
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Ответ LeGroisente
В качестве айтишника?
Дегустатора коктейлей:)
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Ну а что, у Шапи же в Греции неплохо получается, может и другой бывший подающий надежды воспитанник Краснодара там реанимируется.
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конч-ный...(может, в эмираты его еще можно засунуть?)
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Чукарички и Ламия
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