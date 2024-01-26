Агент Игнатьева заявил, что форвард уедет в Европу: «Греция или Сербия. Выбираем»

Агент Ивана Игнатьева заявил, что форвард продолжит карьеру в Европе.

Летом нападающий присоединился к «Сочи». В середине января южане сообщили о расторжении контракта.

«Есть понимание по будущему , сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, – Греция и Сербия», – сказал агент игрока .

До « » Игнатьев выступал за «Локомотив», «Крылья Советов», «Рубин» и «Краснодар».

В этом сезоне 25-летний нападающий забил 2 гола в 12 матчах Мир . Его статистика доступна здесь.