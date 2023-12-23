Игнатьев и «Сочи» расторгнут контракт. Приоритет форварда – продолжить карьеру в Европе

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Иван Игнатьев Спорт-Экспресс Сочи Футбол

Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет «Сочи» зимой.

По данным «Спорт-Экспресса», клуб и игрок расторгнут контракт по взаимному решению.

Отмечается, что приоритет форварда – продолжить карьеру в Европе.

В этом сезоне Мир РПЛ Игнатьев провел за «Сочи» 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал ассист.

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21 комментарий
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Как раз трансферное окно скоро. У ряда топов есть проблемы с нападающими. Несколько предложений точно будет
+15
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А вот и первый игрок под Суперлигу
+8
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Зато на трёшке бмв, если не сгнила уже 🤷🏻‍♂️
+6
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+6
винисиус Игнатьев Родриго.
мечта тройка
+5
0
+5
Ответ Bartez1986
Как раз трансферное окно скоро. У ряда топов есть проблемы с нападающими. Несколько предложений точно будет
у топов второго дивизиона Кипра есть проблемы с нападающими? сомневаюсь, что Игнатьев потянет уровень
+5
-1
+4
не потянет даже польшу и 3 бундеслигу
+4
-1
+3
Идейный наследник Кокорина
+3
0
+3
Приоритет форварда – продолжить карьеру в Европе.
Калининград?:)))))))
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Словения, Албания, Кипр - Европа ждёт этого "гения"
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Левандовски не тянет совсем, нужно брать молодого и перспективного
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Сан-Марино и Лихтенштейн тоже Европа
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У МЮ как раз с нападением проблема и бюджета на трансферы нет. Идеально
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В Европе) В голосину просто. Ааааа
+1
0
+1
Такого даже в Фиорентину не возьмут
+1
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+1
Похоже скоро будет Гавр Кузяева-Игнатьева.
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Когда с Краснодара уходил, явно видно было, что ЧСВшный паренек. А тут в Европу собрался, из подвала РПЛ.
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Ждем связку гениев на Кипре
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В Чукарички поедет?
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Ответ Bartez1986
Как раз трансферное окно скоро. У ряда топов есть проблемы с нападающими. Несколько предложений точно будет
Например в Реале только Хоселу есть, который не справляется
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Ответ Bartez1986
Как раз трансферное окно скоро. У ряда топов есть проблемы с нападающими. Несколько предложений точно будет
В Реал конкурентом к Хоселу или в Милан вместо Жиру.Ттх тоже испытывает проблемы с ЦФ,но думаю Ванька туда не захочет
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Ответ Максим Черкашин
Приоритет форварда – продолжить карьеру в Европе. Калининград?:)))))))
Кипр похоже)
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