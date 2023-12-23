Игнатьев и «Сочи» расторгнут контракт. Приоритет форварда – продолжить карьеру в Европе
Иван Игнатьев с большой долей вероятности покинет «Сочи» зимой.
По данным «Спорт-Экспресса», клуб и игрок расторгнут контракт по взаимному решению.
Отмечается, что приоритет форварда – продолжить карьеру в Европе.
В этом сезоне Мир РПЛ Игнатьев провел за «Сочи» 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал ассист.
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