Пол Паркер: «Это, должно быть, дерьмово – быть Хейлундом и играть с Рэшфордом и Гарначо. Ни один нападающий не хотел бы играть с такими партнерами»
Пол Паркер считает, что Расмусу Хейлунду тяжело играть с его партнерами по команде.
«Честно говоря, это, должно быть, дерьмово – быть Расмусом Хейлундом и играть с такими партнерами по команде. Нет нападающих, которые хотели бы играть рядом с Маркусом Рэшфордом и Алехандро Гарначо.
Я видел, что Рой Кин сказал, что Хейлунд не проявляет достаточного желания забивать голы, но это, должно быть, тоже сложно, когда ты никогда не получаешь мяч. Тем не менее, я понимаю, к чему клонит Кин, потому что Хейлунд иногда не забегает в штрафную, что является его слабостью. Ему нужно улучшить этот аспект.
Я говорил это раньше, но ему нужно быть более эгоистичным. Он должен требовать, чтобы ему каждый раз доставляли мяч», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».
Чего ж вашего супербомбардира даже Наполи не подобрал после МЮ?
Гарначо и Рэшфорд игроки, которые по стилю не подходят Хейлунду, поскольку "заходят" слишком далеко, и оттуда сделать подачу на высокого викинга почти невозможно, вот и бегает он, теряя в ритме.
В такой модели больше подходят игроки типа А-ля Ромарио или Агуэрро.
Для Хейлунда подошли бы крайние, типа Костича, играющие широко.
Отсюда дисбаланс.
Но тут уже играют те, кто есть.
А Бруну играет вертикально, что тоже неудобно.
В другой модели Хейлунд преуспел бы.