Пол Паркер: «Это, должно быть, дерьмово – быть Хейлундом и играть с Рэшфордом и Гарначо. Ни один нападающий не хотел бы играть с такими партнерами»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Пол Паркер Маркус Рэшфорд Расмус Хейлунд Алехандро Гарначо Футбол

Пол Паркер считает, что Расмусу Хейлунду тяжело играть с его партнерами по команде.

«Честно говоря, это, должно быть, дерьмово – быть Расмусом Хейлундом и играть с такими партнерами по команде. Нет нападающих, которые хотели бы играть рядом с Маркусом Рэшфордом и Алехандро Гарначо.

Я видел, что Рой Кин сказал, что Хейлунд не проявляет достаточного желания забивать голы, но это, должно быть, тоже сложно, когда ты никогда не получаешь мяч. Тем не менее, я понимаю, к чему клонит Кин, потому что Хейлунд иногда не забегает в штрафную, что является его слабостью. Ему нужно улучшить этот аспект.

Я говорил это раньше, но ему нужно быть более эгоистичным. Он должен требовать, чтобы ему каждый раз доставляли мяч», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев
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Ответ madaev
А кто такой Хейлунд ? И вообще-то это крутые партнеры, им просто Роналду мешает
Ну Роналду то да, безоговорочно был топом в последнем сезоне. Целый один гол забил в 16 играх. Щас бы конечно он затащил этот МЮ. Он же топовые обороны СА взламывает щас
+11
-5
+6
Ответ madaev
А кто такой Хейлунд ? И вообще-то это крутые партнеры, им просто Роналду мешает
когда Криштибои угомонятся?

Чего ж вашего супербомбардира даже Наполи не подобрал после МЮ?
+7
-3
+4
Ответ madaev
А кто такой Хейлунд ? И вообще-то это крутые партнеры, им просто Роналду мешает
фанатика 🐫 порвало
+7
-5
+2
всяко не хуже, чем Полом Паркером
+1
0
+1
Считаю, дело в другом.
Гарначо и Рэшфорд игроки, которые по стилю не подходят Хейлунду, поскольку "заходят" слишком далеко, и оттуда сделать подачу на высокого викинга почти невозможно, вот и бегает он, теряя в ритме.
В такой модели больше подходят игроки типа А-ля Ромарио или Агуэрро.
Для Хейлунда подошли бы крайние, типа Костича, играющие широко.
Отсюда дисбаланс.
Но тут уже играют те, кто есть.
А Бруну играет вертикально, что тоже неудобно.
В другой модели Хейлунд преуспел бы.
+2
-2
0
Ответ heymon95
Та он по-моему все обороны взламывал)) Криш уверенный #2 в истории. Какие к не у вопросы?
А я вопросы задавал или ставил под сомнения его былые заслуги и рекорды? Вы (фаны Роналду) вообще читаете внимательно или в прострации находитесь?
+1
-1
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Ответ Пашка Донофф
Понятно. Клубнику можешь не мыть
Проспишь
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Ответ А.Э.РАСИМ
Считаю, дело в другом. Гарначо и Рэшфорд игроки, которые по стилю не подходят Хейлунду, поскольку "заходят" слишком далеко, и оттуда сделать подачу на высокого викинга почти невозможно, вот и бегает он, теряя в ритме. В такой модели больше подходят игроки типа А-ля Ромарио или Агуэрро. Для Хейлунда подошли бы крайние, типа Костича, играющие широко. Отсюда дисбаланс. Но тут уже играют те, кто есть. А Бруну играет вертикально, что тоже неудобно. В другой модели Хейлунд преуспел бы.
да Рэшфорд по ощущениям вообще ни одному игроку по стилю не подходит)
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