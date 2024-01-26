Пол Паркер: «Это, должно быть, дерьмово – быть Хейлундом и играть с Рэшфордом и Гарначо. Ни один нападающий не хотел бы играть с такими партнерами»

Пол Паркер считает, что Расмусу Хейлунду тяжело играть с его партнерами по команде.

«Честно говоря, это, должно быть, дерьмово – быть и играть с такими партнерами по команде. Нет нападающих, которые хотели бы играть рядом с и .

Я видел, что Рой Кин сказал, что Хейлунд не проявляет достаточного желания забивать голы, но это, должно быть, тоже сложно, когда ты никогда не получаешь мяч. Тем не менее, я понимаю, к чему клонит Кин, потому что Хейлунд иногда не забегает в штрафную, что является его слабостью. Ему нужно улучшить этот аспект.

Я говорил это раньше, но ему нужно быть более эгоистичным. Он должен требовать, чтобы ему каждый раз доставляли мяч», – сказал экс-защитник « ».