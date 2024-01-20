Орлов заявил, что Семин сказал ему о нехватке футбольного интеллекта у Баринова. Экс-тренер «Локо» уточнил: «Разговор был про технику»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Геннадий Орлов Дмитрий Баринов Футбол

Юрий Семин, возможно, критически оценил футбольный интеллект Дмитрия Баринова.

Об этом рассказал комментатор и журналист Геннадий Орлов.

– Баринов подавал надежды вроде бы, футболист «Локомотива». У меня было интервью с Юрием Павловичем Семиным, и он говорит: «Все-таки ему не хватает футбольного интеллекта». Бабах! Вот и все.

А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперед закидывать…

– Острота и скорость принятия решений.

– Да, все вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных, – заявил Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Бывший тренер «Локо» Семин уточнил свои слова о Баринове.

«Я не говорил про интеллект – разговор был про технику Баринова. Но обсуждать это публично не буду», – сказал Семин Sport24.

46 комментариев
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Очередной подленький обитатель Питера не умеет держать слово и хранить в тайне приватные разговоры
+110
-24
+86
Если быть объективным Баринову и техники и футбольного интеллекта не хватает. Узкоспециализированный, хоть и неплохой футболист для РПЛ.
+59
-1
+58
Ответ Домоседов
Очередной подленький обитатель Питера не умеет держать слово и хранить в тайне приватные разговоры
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
+25
-7
+18
Баринову и обычного интеллекта прилично не хватает
+24
-16
+8
Ответ IlyaGrain
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
Сёмин никогда не критиковал своих игроков публично, это обсуждалось явно не под запись
+6
0
+6
Ответ IlyaGrain
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
Не всё, что говорят в интервью, если это не прямой эфир, выкладывают на обозрение. Так же интервью корректируется и часто дают почитать тому, с кем был разговор. Что бы он утвердил. А вот зачем Орлов, изменил слово Техника на Интеллект, не понятно. Совсем разные понятия.
+7
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+6
Ответ Football Forever
Если быть объективным Баринову и техники и футбольного интеллекта не хватает. Узкоспециализированный, хоть и неплохой футболист для РПЛ.
Баринову и просто интеллекта не хватает, доказательств уже достаточно было)
+15
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+6
Бара - борец! Остальное *** с ним.
+5
-1
+4
Некрасиво , если сказано было в дружеской беседе
+4
-1
+3
Ответ IlyaGrain
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
Не все, что говорится в интервью, предназначено для публикации, вспомни историю про нашего легионера (забыл фамилию) то ли в Испании, то ли в Португалии, к нему приехал журналист, они пошли ужинать, где футболист наговорил много негативного про город и команду, но он это говорил не для публикации, а журналист взял все и выложил, в итоге у футболиста были большие проблемы.
Опять же, учитывая личность Орлова, он мог легко и соврать, и назвать интервью просто совместную встречу в ресторане, где Палыч разговорился. В любом случае нормальный человек понимает, что озвучивая публично такую информацию, ты сталкиваешь лбами двух людей, и тут либо Орлов уже из ума выжил и этого не понимает, либо показал свою гнилую натуру, а учитывая, как позорно он оправдывался после случайной записи его слов про Канделаки, я не удивлюсь, что Орлов это сделал специально
+4
-2
+2
Ответ Домоседов
Не все, что говорится в интервью, предназначено для публикации, вспомни историю про нашего легионера (забыл фамилию) то ли в Испании, то ли в Португалии, к нему приехал журналист, они пошли ужинать, где футболист наговорил много негативного про город и команду, но он это говорил не для публикации, а журналист взял все и выложил, в итоге у футболиста были большие проблемы. Опять же, учитывая личность Орлова, он мог легко и соврать, и назвать интервью просто совместную встречу в ресторане, где Палыч разговорился. В любом случае нормальный человек понимает, что озвучивая публично такую информацию, ты сталкиваешь лбами двух людей, и тут либо Орлов уже из ума выжил и этого не понимает, либо показал свою гнилую натуру, а учитывая, как позорно он оправдывался после случайной записи его слов про Канделаки, я не удивлюсь, что Орлов это сделал специально
Андрей Каряка это вроде был.
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+1
Ответ IlyaGrain
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
но прикол в том что это интервью нигде не появилось
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Ответ Домоседов
Не все, что говорится в интервью, предназначено для публикации, вспомни историю про нашего легионера (забыл фамилию) то ли в Испании, то ли в Португалии, к нему приехал журналист, они пошли ужинать, где футболист наговорил много негативного про город и команду, но он это говорил не для публикации, а журналист взял все и выложил, в итоге у футболиста были большие проблемы. Опять же, учитывая личность Орлова, он мог легко и соврать, и назвать интервью просто совместную встречу в ресторане, где Палыч разговорился. В любом случае нормальный человек понимает, что озвучивая публично такую информацию, ты сталкиваешь лбами двух людей, и тут либо Орлов уже из ума выжил и этого не понимает, либо показал свою гнилую натуру, а учитывая, как позорно он оправдывался после случайной записи его слов про Канделаки, я не удивлюсь, что Орлов это сделал специально
В те же дни в Португалии проводило сборы московское «Динамо». Вместе с клубом туда полетел 26-летний журналист «Советского спорта» Александр Боярский. Помимо материалов про «Динамо» было запланировано большое интервью с Карякой. Для этого Боярский приехал на матч «Бенфики» против «Пасуш де Феррейра». Каряка тогда даже не попал в заявку, но после игры поужинал с журналистом. Андрей был уверен, что это дружеский разговор, Боярский считал, что идет интервью. На следующее утро вышел материал с заголовком «Достал уже этот Лиссабон!»
+1
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Ответ Домоседов
Очередной подленький обитатель Питера не умеет держать слово и хранить в тайне приватные разговоры
Очередной обобщитель. Есть те, кто делит людей по цвету кожи, по национальности. Теперь ещё есть те, кто определяет хороший человек или плохой, по городу проживания. Молодцы. Что с вами не так?
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Ответ Evgen51Sever
В те же дни в Португалии проводило сборы московское «Динамо». Вместе с клубом туда полетел 26-летний журналист «Советского спорта» Александр Боярский. Помимо материалов про «Динамо» было запланировано большое интервью с Карякой. Для этого Боярский приехал на матч «Бенфики» против «Пасуш де Феррейра». Каряка тогда даже не попал в заявку, но после игры поужинал с журналистом. Андрей был уверен, что это дружеский разговор, Боярский считал, что идет интервью. На следующее утро вышел материал с заголовком «Достал уже этот Лиссабон!»
Спасибо большое, я сидел и вспомнить не мог, с кем это произошло
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Ответ Домоседов
Спасибо большое, я сидел и вспомнить не мог, с кем это произошло
Да это же Боярский, г(о)нюк редкостный
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Ответ Виталик Украинский
Какие "сильные качества в отборе" у Баринова? Наступить на голеностоп, пройтись шипами по голени - ни разу не самоотдача. Все это на фоне ограничений в технике и есть "нехватка футбольного интеллекта". Это ни для кого не секрет. Другое дело, что надо раздуть хайп со слов человека афилированного к Зениту.
Ещё у него сильная сторона - взять и удалиться на ровном месте, такое тоже бывает. Я его не хвалю, что есть то есть.
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Палыч прав - барин дерево.
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Орлов зашкварился, слив на всеобщее обозрение, личный разговор))
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Так и есть, Баринов лучше бы вписывался в футбол 2000-х-начала 2010-х, когда такие опорники были очень востребованы. В последние лет 10 требования к этой позиции сильно изменились.
Хотя в молодёжке Локо Баринов часто играл повыше, не в опорной зоне, и иногда неплохо получалось.
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Ответ IlyaGrain
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
в интервью этого нет)))
и вроде вообще само интервью не вышло нигде
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Ответ IlyaGrain
Приватных ? Орлов же сказал, что в интервью это было 🤷🏻‍♂️
значит выложено не было, а Орлов озвучил
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Ответ Garikus89
Баринову и просто интеллекта не хватает, доказательств уже достаточно было)
Как раз таки когда он говорил про спартак, интеллекта было достаточно 😉
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Слишком словоохотлив стал Геннадий Сергеич. Так же неудачно в прошлом годе тень навел и на Чистякова
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Ответ Вячеслав Припузов
Старый склочник пытается на Семина с безупречной репутацией тень навести...
Теневод? )
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Ответ Вячеслав Припузов
Старый склочник пытается на Семина с безупречной репутацией тень навести...
это у Семина-то репутация безупречная?
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Семин тоесть согласился на интервью с Орловым ,а Орлов так подло поступил
Мда
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