Орлов заявил, что Семин сказал ему о нехватке футбольного интеллекта у Баринова. Экс-тренер «Локо» уточнил: «Разговор был про технику»

Юрий Семин, возможно, критически оценил футбольный интеллект Дмитрия Баринова.

Об этом рассказал комментатор и журналист .

– Баринов подавал надежды вроде бы, футболист « ». У меня было интервью с Юрием Павловичем Семиным, и он говорит: «Все-таки ему не хватает футбольного интеллекта». Бабах! Вот и все.

А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперед закидывать…

– Острота и скорость принятия решений.

– Да, все вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных, – заявил Орлов в эфире «Радио «Зенит».

Бывший тренер «Локо» Семин уточнил свои слова о Баринове.

«Я не говорил про интеллект – разговор был про технику . Но обсуждать это публично не буду», – сказал Семин Sport24.