Орлов заявил, что Семин сказал ему о нехватке футбольного интеллекта у Баринова. Экс-тренер «Локо» уточнил: «Разговор был про технику»
Юрий Семин, возможно, критически оценил футбольный интеллект Дмитрия Баринова.
Об этом рассказал комментатор и журналист Геннадий Орлов.
– Баринов подавал надежды вроде бы, футболист «Локомотива». У меня было интервью с Юрием Павловичем Семиным, и он говорит: «Все-таки ему не хватает футбольного интеллекта». Бабах! Вот и все.
А что такое футбольный интеллект? Это понимание игры! Разнообразие моментов, куда отдавать: налево, направо, вперед закидывать…
– Острота и скорость принятия решений.
– Да, все вместе взятое. Но это недоработка многих наших футболистов, даже способных, – заявил Орлов в эфире «Радио «Зенит».
Бывший тренер «Локо» Семин уточнил свои слова о Баринове.
«Я не говорил про интеллект – разговор был про технику Баринова. Но обсуждать это публично не буду», – сказал Семин Sport24.
Опять же, учитывая личность Орлова, он мог легко и соврать, и назвать интервью просто совместную встречу в ресторане, где Палыч разговорился. В любом случае нормальный человек понимает, что озвучивая публично такую информацию, ты сталкиваешь лбами двух людей, и тут либо Орлов уже из ума выжил и этого не понимает, либо показал свою гнилую натуру, а учитывая, как позорно он оправдывался после случайной записи его слов про Канделаки, я не удивлюсь, что Орлов это сделал специально
Хотя в молодёжке Локо Баринов часто играл повыше, не в опорной зоне, и иногда неплохо получалось.
и вроде вообще само интервью не вышло нигде
Мда