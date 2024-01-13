Головин отдал голевой пас в матче с «Реймсом». У хавбека «Монако» 5+3 за 16 игр в Лиге 1
Александр Головин отметился результативной передачей в игре с «Реймсом».
На 49-й минуте матча 18-го тура Лиги 1 россиянин сделал навес на Виссама Бен-Йеддера, и 33-летний форвард головой отправил мяч в сетку.
На счету россиянина теперь 3 голевых паса за 16 матчей в текущем чемпионате Франции. Также он забил 5 голов.
Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.
Головин признан лучшим игроком «Монако» в 1-й половине сезона. Россиянин набрал 76% голосов
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Пас Головина (см. с 20:07:20)
https://vk.com/video-21620613_456243342