Головин отдал голевой пас в матче с «Реймсом». У хавбека «Монако» 5+3 за 16 игр в Лиге 1

Теги Монако лига 1 Франция Реймс Виссам Бен-Йеддер Александр Головин Футбол

Александр Головин отметился результативной передачей в игре с «Реймсом».

На 49-й минуте матча 18-го тура Лиги 1 россиянин сделал навес на Виссама Бен-Йеддера, и 33-летний форвард головой отправил мяч в сетку.

На счету россиянина теперь 3 голевых паса за 16 матчей в текущем чемпионате Франции. Также он забил 5 голов.

Подробно со статистикой Головина можно ознакомиться здесь.

Головин признан лучшим игроком «Монако» в 1-й половине сезона. Россиянин набрал 76% голосов

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
🙌 Ураааааааааа)
+8
0
+8
Настоящий ЦАРЬ 👑
+3
0
+3
Саня - луч света!))
+3
0
+3
Ух ти) отмечу сейчас в календаре)
+1
0
+1
Саня, не сбавляй оборотов! Ты ювелир!😍
+1
0
+1
Надеюсь, что все таки когда-нибудь Головин уедет в по-настоящему сильный чемпионат, а не лигу ПСЖ, чтоб российские болельщики радовались не голевым передачам в матче со скромным Реймсом, а его голам в ворота, ну, например, Ливерпуля, а то и покеру как когда-то у Аршавина
+1
0
+1
Реально крутой калтанский пацан
+1
-1
0
Уау! Всё равно сегодня Монако проиграет.
0
0
0
вообще он бил там) а получилось забил об голову Бена
0
0
0
Хороший сезон Саша проводит, так держать
0
0
0
Санчез крутой, в каждом втором матче результативное действие, грубо говоря.
0
0
0
Вышел на 7-е место по гол+пас.
Пас Головина (см. с 20:07:20)
https://vk.com/video-21620613_456243342
0
0
0
Ответ xQcoW
То что ушел из Газпром Лиги пошло на пользу 📈
Только он был рождён этой лигой
0
0
0
Ответ Ogramoon
Надеюсь, что все таки когда-нибудь Головин уедет в по-настоящему сильный чемпионат, а не лигу ПСЖ, чтоб российские болельщики радовались не голевым передачам в матче со скромным Реймсом, а его голам в ворота, ну, например, Ливерпуля, а то и покеру как когда-то у Аршавина
он не хочет никуда переезжать, да и не зачем. здесь он лидер и у него все получается. а уйдет, получит травму и сядет на лавку.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий