Головин отдал голевой пас в матче с «Реймсом». У хавбека «Монако» 5+3 за 16 игр в Лиге 1

Александр Головин отметился результативной передачей в игре с «Реймсом».

На 49-й минуте матча 18-го тура Лиги 1 россиянин сделал навес на , и 33-летний форвард головой отправил мяч в сетку.

На счету россиянина теперь 3 голевых паса за 16 матчей в текущем чемпионате Франции. Также он забил 5 голов.

Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Головин признан лучшим игроком «Монако» в 1-й половине сезона. Россиянин набрал 76% голосов

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