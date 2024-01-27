«Ювентус» 17 туров не проигрывает в Серии А и опережает «Интер» на 2 очка, проведя на 2 матча больше. Они встретятся 4 февраля

Теги Интер Эмполи Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

«Ювентус» потерял очки в Серии А впервые за 6 матчей.

 Команда Массимилиано Аллегри в меньшинстве сыграла вничью с «Эмполи» (1:1) в 22-м туре. Перед этим она выиграла 5 раз подряд.

Серия туринцев без поражений в целом насчитывает 19 матчей, в Серии А – 17. В последний раз «бьянконери» уступали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4).

На данный момент «Ювентус» лидирует в таблице с 53 очками после 22 матчей. «Интер», имея две игры в запасе, отстает на 2 балла. Они встретятся 4 февраля.

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12 комментариев
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Лечу смотреть на эту игру: ох надеюсь игра будет огненной и Интер победит 💪🏼
+15
-3
+12
Если Интер дома выиграет это скудетто. Юве 7очков у такого Интера отыграть не сможет и развалится.
+11
-3
+8
Ответ alexmixer9
Белой завистью завидую) Думаю унылого ватоката как в первой игре точно не будет, всем надо побеждать
В прошлом году летел смотреть дерби с Миланом (1-0), вот теперь дерби ди Италии. Мечта 🙂
+5
0
+5
Ответ Sanan1908
Лечу смотреть на эту игру: ох надеюсь игра будет огненной и Интер победит 💪🏼
Белой завистью завидую)
Думаю унылого ватоката как в первой игре точно не будет, всем надо побеждать
+2
0
+2
Ответ Sanan1908
Лечу смотреть на эту игру: ох надеюсь игра будет огненной и Интер победит 💪🏼
Круто! Там вроде рекордная выручка с билетов для серии А с матча - 6 млн евро, уже всё распродано.
+2
0
+2
Inter🎥📽
+3
-2
+1
Хорошо бы,если Интер выйграл дерби и не получилось бы как в том сезоне,когда Интер сыграл с Миланом и после дерби Интеристы потерялись и проиграли чемпионат...
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+1
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