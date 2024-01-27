«Ювентус» 17 туров не проигрывает в Серии А и опережает «Интер» на 2 очка, проведя на 2 матча больше. Они встретятся 4 февраля
«Ювентус» потерял очки в Серии А впервые за 6 матчей.
Команда Массимилиано Аллегри в меньшинстве сыграла вничью с «Эмполи» (1:1) в 22-м туре. Перед этим она выиграла 5 раз подряд.
Серия туринцев без поражений в целом насчитывает 19 матчей, в Серии А – 17. В последний раз «бьянконери» уступали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4).
На данный момент «Ювентус» лидирует в таблице с 53 очками после 22 матчей. «Интер», имея две игры в запасе, отстает на 2 балла. Они встретятся 4 февраля.
Думаю унылого ватоката как в первой игре точно не будет, всем надо побеждать