«Ювентус» 17 туров не проигрывает в Серии А и опережает «Интер» на 2 очка, проведя на 2 матча больше. Они встретятся 4 февраля

«Ювентус» потерял очки в Серии А впервые за 6 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри в меньшинстве сыграла вничью с « » (1:1) в 22-м туре. Перед этим она выиграла 5 раз подряд.

Серия туринцев без поражений в целом насчитывает 19 матчей, в Серии А – 17. В последний раз «бьянконери» уступали 23 сентября – «Сассуоло» (2:4).

На данный момент « » лидирует в таблице с 53 очками после 22 матчей. « », имея две игры в запасе, отстает на 2 балла. Они встретятся 4 февраля.