«Реал» набрал 19 очков в матчах Ла Лиги, по ходу которых проигрывал. Лишь у «Жироны» больше – 22
35% от 54 очков «Реала» набраны в матчах, по ходу которых он проигрывал.
Сегодня команда Карло Анчелотти совершила камбэк в игре с «Лас-Пальмасом» (2:1) в 22-м туре Ла Лиги.
Это шестая волевая победа мадридцев в текущем чемпионате. Всего они набрали 19 очков в тех матчах, по ходу которых уступали. По этому показателю их опережает только «Жирона» – 22 балла (из 52).
«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 54 очками.
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