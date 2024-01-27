«Реал» набрал 19 очков в матчах Ла Лиги, по ходу которых проигрывал. Лишь у «Жироны» больше – 22

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Жирона Футбол

35% от 54 очков «Реала» набраны в матчах, по ходу которых он проигрывал.

Сегодня команда Карло Анчелотти совершила камбэк в игре с «Лас-Пальмасом» (2:1) в 22-м туре Ла Лиги.

Это шестая волевая победа мадридцев в текущем чемпионате. Всего они набрали 19 очков в тех матчах, по ходу которых уступали. По этому показателю их опережает только «Жирона» – 22 балла (из 52).

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 54 очками.

«Реал» сделал 10-й камбэк в сезоне, выиграв у «Лас-Пальмаса». Волевая победа была и в класико

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вот почему Пеп избавился от Феррана, в ключевые моменты матча когда нужно переворачивать игру, он мажет из убойных позиций, или промахивается по мячу, как только что это сделал.
Бедный Гюндоган, наверно в шоке от того куда он попал
+5
0
+5
Так это Жирона главный король по камбэкам, получается?
+3
0
+3
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий