«Реал» набрал 19 очков в матчах Ла Лиги, по ходу которых проигрывал. Лишь у «Жироны» больше – 22

35% от 54 очков «Реала» набраны в матчах, по ходу которых он проигрывал.

Сегодня команда совершила камбэк в игре с « » (2:1) в 22-м туре .

Это шестая волевая победа мадридцев в текущем чемпионате. Всего они набрали 19 очков в тех матчах, по ходу которых уступали. По этому показателю их опережает только « » – 22 балла (из 52).

«Реал» возглавляет таблицу Ла Лиги с 54 очками.

«Реал» сделал 10-й камбэк в сезоне, выиграв у «Лас-Пальмаса». Волевая победа была и в класико