Нино о «Зените»: «Малком и Клаудиньо в один голос говорили, чтобы я приезжал. Условия работы здесь на высшем уровне»

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Вильям Оливейра Малком Клаудиньо Нино Мота Футбол

Нино Мота рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Зенит».

Российский клуб купил 26-летнего защитника у «Флуминенсе». Сообщалось, что сумма трансфера составит 5+1 млн евро.

– Расскажите, как принималось решение о переходе в «Зенит»? Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?

– Есть ряд вещей, которые сильно повлияли на принятие этого решения. Главным образом, настрой «Зенита» – клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своем составе. Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня.

Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии – он очень лестно отозвался о городе и «Зените», сказал, что был счастлив здесь, и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо, еще одним моим партнером по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Вильям Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне.

– Вы приехали в расположение клуба накануне, сегодня провели две тренировки. Какие первые впечатления?

– Меня очень тепло приняли здесь – и футболисты, и тренерский штаб, и руководство. Ко мне очень хорошо отнеслись. Нагрузки тут серьезные, как я и ожидал. Меня впечатлили условия для работы, все на высшем уровне. В действительности все оказалось именно так, как мне и рассказывали, и я очень счастлив!

– Какие цели ставите перед собой в «Зените»? 

– Во-первых, хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Еще было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнерами по команде, тренерами, болельщиками – и вообще всеми в «Зените», – сказал бразилец.

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9 комментариев
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Мелком так на пол ставки спортдиром и подрабатывает 😎
+25
-2
+23
Малком основную работу в Питере не бросил)
+18
-2
+16
Малком конечно красавчик, до сих пор на "Зенит" работает. )) Глядишь сейчас пару лет саудовское бабло пострижёт да домой в Питер вернётся.
В игровом плане без него тяжело.
+13
-3
+10
Ответ Nogoi89
Малком основную работу в Питере не бросил)
Халтура😁
+4
-1
+3
Не знаю как обстоят дела в Бразилии, но со времен Адвоката в Зените была установлена определённая планка по условиям для футболистов.

Сначала менеджмент в клубе был немного озадачен издержками, но результаты моментально всё оправдали.

Приятно, когда тебе по новому контракту предлагают зарплату x3 по сравнению с бразильской - это мотивирует. Но правильный настрой и мотивацию легче поддерживать, когда у тебя в команде нет языковых барьеров, ты тренируешься в нормальных условиях, играешь на отличном стадионе, а о твоём здоровье и питании заботится штат профессионалов.
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