Нино о «Зените»: «Малком и Клаудиньо в один голос говорили, чтобы я приезжал. Условия работы здесь на высшем уровне»
Нино Мота рассказал, что повлияло на его решение перейти в «Зенит».
Российский клуб купил 26-летнего защитника у «Флуминенсе». Сообщалось, что сумма трансфера составит 5+1 млн евро.
– Расскажите, как принималось решение о переходе в «Зенит»? Что вы знали о нашем клубе, с кем советовались?
– Есть ряд вещей, которые сильно повлияли на принятие этого решения. Главным образом, настрой «Зенита» – клуб был предельно конкретен и максимально уверен в том, что хочет видеть меня в своем составе. Петербуржцы вели себя уважительно и корректно с «Флуминенсе», моим прошлым клубом, и это тоже было крайне важно для меня.
Я разговаривал с Малкомом, с которым играл вместе в олимпийской сборной Бразилии – он очень лестно отозвался о городе и «Зените», сказал, что был счастлив здесь, и что я тоже буду. Плюс я был знаком с Клаудиньо, еще одним моим партнером по олимпийской команде. И все они говорили в один голос, чтобы я приезжал, что здесь есть Вильям Оливейра и другие бразильцы, которые обязательно помогут мне.
– Вы приехали в расположение клуба накануне, сегодня провели две тренировки. Какие первые впечатления?
– Меня очень тепло приняли здесь – и футболисты, и тренерский штаб, и руководство. Ко мне очень хорошо отнеслись. Нагрузки тут серьезные, как я и ожидал. Меня впечатлили условия для работы, все на высшем уровне. В действительности все оказалось именно так, как мне и рассказывали, и я очень счастлив!
– Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
– Во-первых, хочу, чтобы мы стали чемпионами России в этом сезоне. Еще было бы здорово как можно скорее начать говорить по-русски. И надеюсь, что у меня будут отличные отношения с партнерами по команде, тренерами, болельщиками – и вообще всеми в «Зените», – сказал бразилец.
В игровом плане без него тяжело.
Сначала менеджмент в клубе был немного озадачен издержками, но результаты моментально всё оправдали.
Приятно, когда тебе по новому контракту предлагают зарплату x3 по сравнению с бразильской - это мотивирует. Но правильный настрой и мотивацию легче поддерживать, когда у тебя в команде нет языковых барьеров, ты тренируешься в нормальных условиях, играешь на отличном стадионе, а о твоём здоровье и питании заботится штат профессионалов.