Нино о чтении: «Узнав о переходе в «Зенит», понял, какой массив русской культуры передо мной открывается. Положил в чемодан книги Достоевского и Толстого»

Теги Зенит премьер-лига Россия книги Матч ТВ Нино Мота Футбол

Нино Мота рассказал о знакомстве с русской литературой.

– Вы известны эрудицией и любовью к чтению. Отец считал образование не менее важным делом, чем футбол?

– Не только отец, но и мама вложили в меня эту идею. Они говорили, что я не должен ставить футбол исключительно на первое место, учеба должна идти на одном уровне со спортом.

Сейчас я очень благодарен за это родителям, потому что вижу, какое значение это имеет в жизни. А чтение на данный момент – одно из главных моих хобби. Очень люблю книги.

– На каком-то этапе родителям приходилось заставлять вас читать, учиться?

– Скажем так: никогда не заставляли, но всегда наставляли. Сам по себе я не был очень успешен, но советы мамы и папы очень помогали. Но и, конечно, определенные усилия с моей стороны были.

– В 14-15 лет бывает период, когда не слушаешь родителей, в тебе просыпается бунтарский дух. У вас такого не было?

– Прямо чтобы бунтарем – наверное, не был. Хотя просто со мной родителям не было никогда. Очень много времени отнимал спорт, особенно когда были и футбол, и футзал, а параллельно еще и учеба. Совмещать оказывалось тяжело, но, мне кажется, я всегда уважал родителей, то, что они говорили, их наставления. Впрочем, они, конечно, лучше расскажут, как все было на самом деле.

– В одном интервью вы сказали, что понравилась биография Гвардиолы. И добавили, что следующая в планах книга – про Юргена Клоппа. Уже прочитали?

– Нет, еще не успел. Хотя мне очень нравятся автобиографии, особенно людей, которые заслужили уважение своими поступками. В футболе и вообще в жизни.

Но когда я узнал, что перейду в «Зенит», понял, какой массив русской культуры передо мной открывается. Начал с того, что, отправляясь на сборы, положил в чемодан книги Достоевского и Толстого, – сказал 26-летний бразилец.

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9 комментариев
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Ярослав Арбузов: «Мы вчера начали смотреть «Слово пацана»... Всей командой сидим, смотрим, вкушаем русскую историю, русскую культуру»

Нино Мота: «понял, какой массив русской культуры передо мной открывается. Начал с того, что, отправляясь на сборы, положил в чемодан книги Достоевского и Толстого»

Глупый Нино, чтобы вкусить русской культуры надо было сериал «Слово пацана» смотреть.
+21
-3
+18
Ответ леннорыч-абрамович
"А ещё захватил книгу Алана Дзагоева " Раз, два, три, Зенитушка ####!" Нино
Стоит на одной полке с книгой - ЦВБП(ятым)
+8
0
+8
Ответ Jovana Jovičić
Ярослав Арбузов: «Мы вчера начали смотреть «Слово пацана»... Всей командой сидим, смотрим, вкушаем русскую историю, русскую культуру» Нино Мота: «понял, какой массив русской культуры передо мной открывается. Начал с того, что, отправляясь на сборы, положил в чемодан книги Достоевского и Толстого» Глупый Нино, чтобы вкусить русской культуры надо было сериал «Слово пацана» смотреть.
Слово пацана - это история, которая произошла с нашей страной. Нравится тебе это или нет.
+5
-3
+2
Ответ Поцелуй Оздоева
Слово пацана - это история, которая произошла с нашей страной. Нравится тебе это или нет.
А "Война и мир", это что?
+1
0
+1
Ответ Виктор
А "Война и мир", это что?
Обожаю Толстого, но выдуманная история)
0
0
0
Ответ Камбоджа Иванов
Стоит на одной полке с книгой - ЦВБП(ятым)
Пятнадцатым!
+2
-2
0
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