«Были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса. Повтор с фронтальной стороны дает понять, что он нанес удар рукой». Основатель компании ВАР в Ла Лиге о матче «Реала»
Основатель компании Mediapro прокомментировал гол Винисиуса после просмотра ВАР.
Хауме Роурес – основатель Mediapro, компании, у которой подписан контракт с Королевской федерацией футбола Испании на осуществление работы ВАР.
«Реал» победил «Альмерию» (3:2) в матче Ла Лиги. Вингер мадридцев Винисиус сравнял счет в матче на 67-й минуте. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
«Хочу подчеркнуть, что были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса, где нужно было определить, попал мяч ему в руку или нет.
Повтор с фронтальной стороны дает понять, что он нанес удар рукой. Не стану говорить про другие эпизоды игры, потому что момент с Винисиусом – ключевой для меня. Другие моменты можно обсуждать, как фол на Беллингеме, поднятая рука», – сказал Хауме Роурес.
Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР
Но конкретно этот тип - любящий честность и справедливость, совершенно случайно каталонец.. Да 🤣👍
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jaume_Roures
Компания предоставляет только картинку, а уже судьи решают какой повтор показывать.
Прямая цитата: «В СМИ много чего выдумывают про ВАР. Эта технология уже не имеет к нам никакого отношения, ей управляет дочерняя компания Sony. Мы занимались ВАР только в первый год её внедрения. А когда Рубиалес стал главой РФЕФ, он разорвал с нами контракт, хотя он был заключён на 4 года. Мы отсудили у него за это €20 млн».
Так, факт для справки.
А касаемо качества картинки и странных решений судей он прав. Чего уж там. Вот только, когда такое было, чтобы ошибки судей делали чемпионом Барселону? Реал неоднократно. Это к рассуждениям, что ошибки случайны. Какая-то подозрительная закономерность вырисовывается в этих случайностях уже не один десяток лет.
Представляете, как в Суперлиге будет проходить каждый матч Реала?