«Были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса. Повтор с фронтальной стороны дает понять, что он нанес удар рукой». Основатель компании ВАР в Ла Лиге о матче «Реала»

Основатель компании Mediapro прокомментировал гол Винисиуса после просмотра ВАР.

Хауме Роурес – основатель Mediapro, компании, у которой подписан контракт с Королевской федерацией футбола Испании на осуществление работы ВАР.

«Реал» победил «Альмерию» (3:2) в матче Ла Лиги. Вингер мадридцев Винисиус сравнял счет в матче на 67-й минуте. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

«Хочу подчеркнуть, что были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса, где нужно было определить, попал мяч ему в руку или нет.

Повтор с фронтальной стороны дает понять, что он нанес удар рукой. Не стану говорить про другие эпизоды игры, потому что момент с – ключевой для меня. Другие моменты можно обсуждать, как фол на Беллингеме, поднятая рука», – сказал Хауме Роурес.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР