«Были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса. Повтор с фронтальной стороны дает понять, что он нанес удар рукой». Основатель компании ВАР в Ла Лиге о матче «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Винисиус Жуниор Футбол

Основатель компании Mediapro прокомментировал гол Винисиуса после просмотра ВАР.

Хауме Роурес – основатель Mediapro, компании, у которой подписан контракт с Королевской федерацией футбола Испании на осуществление работы ВАР.

«Реал» победил «Альмерию» (3:2) в матче Ла Лиги. Вингер мадридцев Винисиус сравнял счет в матче на 67-й минуте. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

«Хочу подчеркнуть, что были показаны плохие кадры эпизода с голом Винисиуса, где нужно было определить, попал мяч ему в руку или нет.

Повтор с фронтальной стороны дает понять, что он нанес удар рукой. Не стану говорить про другие эпизоды игры, потому что момент с Винисиусом – ключевой для меня. Другие моменты можно обсуждать, как фол на Беллингеме, поднятая рука», – сказал Хауме Роурес.

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР

104 комментария
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по мнению фанатов Реала, все кто возмущены судьей вчера, обязательно за Барселону. а может все таки есть и те, кто за честность и справедливо признают ошибки?
+172
-55
+117
Ответ samatzakirzyanov
по мнению фанатов Реала, все кто возмущены судьей вчера, обязательно за Барселону. а может все таки есть и те, кто за честность и справедливо признают ошибки?
Необязательно за Барселону..
Но конкретно этот тип - любящий честность и справедливость, совершенно случайно каталонец.. Да 🤣👍

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jaume_Roures
+112
-51
+61
Ответ Ruslan3132
Если ты основатель компании курирующей ВАР, то почему ТВОЯ компания предоставила плохие кадры? Кто виноват? ))
Судьи сами выбирают кадры, которые показывать главному
+34
-4
+30
Это все друг Лапорты, хочет выставить наш реал в плохом свете, пусть альмерия вообще радуется, что им позволили с нами играть! 14 лч >0, запомните хейтеры, уважайте реал, если гол рукой засчитали, значит мы это заслужили!
+52
-30
+22
так это же друг Лапорты. Ещё бы
+27
-13
+14
Ответ Гномович!
Хауме Роурес – основатель Mediapro из Каталонии. Спортс самое главное забыли добавить.
так отводишь внимание от главного?
+20
-7
+13
Ответ Юра Мисайлов
Комментарий скрыт
Помню Марадона стал чемпионом мира забив рукой. В доВАРовские времена чего только не было
+12
-2
+10
Ответ Ruslan3132
Если ты основатель компании курирующей ВАР, то почему ТВОЯ компания предоставила плохие кадры? Кто виноват? ))
Так а разве не судьи на ВАР показывают главному судье необходимые, по их мнению, ракурсы, чтобы показать судье то, что увидели они при подробном рассмотрении повтора ?

Компания предоставляет только картинку, а уже судьи решают какой повтор показывать.
+11
-3
+8
Хауме, а можно в студию ХОРОШИЙ кадр, чтобы Винисиусу им провести по его губе?
+9
-1
+8
Если ты основатель компании курирующей ВАР, то почему ТВОЯ компания предоставила плохие кадры? Кто виноват? ))
+26
-19
+7
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
при чем здесь этот человек, если есть камера, где видно, что вини забил мяч рукой???
+9
-3
+6
Ответ Гномович!
При том, что никогда ни один глор Барсы не будет согласен что Вини забил по правилам, и камеры подтвердили что там была плечо...так что слушать мнение таких аналитиков себя не уважать.
еще раз - есть камера, где видно нарушение правил - почему засчитан гол?
+7
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+6
Ответ Влад Аронофски
так это же друг Лапорты. Ещё бы
Ага и бизнес партнёр Переса. 18 лет управлять каналом РМ
+7
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+5
Ответ Гномович!
Хауме Роурес – основатель Mediapro из Каталонии. Спортс самое главное забыли добавить.
Не забудь добавить, что Mediapro 18 лет управляли клубным каналом Мадрида
+4
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Рурес в интервью пару месяцев назад сообщил, что ни он, ни Медиапро уже никаким боком не относится к ВАР, причём давно. Тот контракт, о котором в постоянно пишут СМИ, был разорван ещё года два назад.

Прямая цитата: «В СМИ много чего выдумывают про ВАР. Эта технология уже не имеет к нам никакого отношения, ей управляет дочерняя компания Sony. Мы занимались ВАР только в первый год её внедрения. А когда Рубиалес стал главой РФЕФ, он разорвал с нами контракт, хотя он был заключён на 4 года. Мы отсудили у него за это €20 млн».

Так, факт для справки.

А касаемо качества картинки и странных решений судей он прав. Чего уж там. Вот только, когда такое было, чтобы ошибки судей делали чемпионом Барселону? Реал неоднократно. Это к рассуждениям, что ошибки случайны. Какая-то подозрительная закономерность вырисовывается в этих случайностях уже не один десяток лет.
+9
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+4
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
все ясно - в чс
+5
-1
+4
Вчера был анонс Суперлиги Переса.
Представляете, как в Суперлиге будет проходить каждый матч Реала?
+10
-7
+3
Ответ Гномович!
Хауме Роурес – основатель Mediapro из Каталонии. Спортс самое главное забыли добавить.
Какая науй разница откуда он-важнее на сколько он справедлив, разве нет?!
+4
-1
+3
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
И в 2000 помог ПЕРЕСУ финансово, активировав рычаг на 6 миллиардов песет https://www.football-espana.net/2023/10/04/tv-executive-the-madrid-media-forget-that-we-invested-in-economic-levers-with-florentino-perez-too
+3
0
+3
Ответ samatzakirzyanov
по мнению фанатов Реала, все кто возмущены судьей вчера, обязательно за Барселону. а может все таки есть и те, кто за честность и справедливо признают ошибки?
кстати да, возмущение видел от многих фанатов, но они думают что это только Барсаглоры
+19
-16
+3
Испанский стыд))
+3
-1
+2
Ответ MESSIya
Ага и бизнес партнёр Переса. 18 лет управлять каналом РМ
Стандартная тема некоторых Говоров Реала, утаивать ту часть информации - которая им невыгодна) ничего удивительного)
+2
0
+2
Ответ Гномович!
Комментарий скрыт
Ага, вчера Лаос сказал на ТВ, что за 30 минут так и не смог определить, рука или плечо. И поэтому вар не имели права вмешиваться
+2
0
+2
Ответ Zidan GOAT
Где там можно разглядеть удар рукой? Все бчк фанаты стали резко слепыми)
вам столько экспертов говорят, а вам с дивана виднее
+4
-2
+2
Ответ Ruslan3132
Если ты основатель компании курирующей ВАР, то почему ТВОЯ компания предоставила плохие кадры? Кто виноват? ))
клубное тв реала
+2
0
+2
Видео кидайте
+3
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+2
Ответ Tristan...
Помню Марадона стал чемпионом мира забив рукой. В доВАРовские времена чего только не было
А сейчас ещё больше стало.
+1
0
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Ответ Гномович!
Все что нужно знать об этом нейтральном аналитике... https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jaume_Roures
Бизнес партнер Переса на протяжении почти 20 лет - все что нужно знать об этом аналитике😉
+1
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Плечом в футболе забивать нельзя.. Это часть руки.. Если только она не прижата к телу.. Судья не разобрался..
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Ответ vals1702
Хауме Роурес 1950 г. (возраст 74 года), Барселона, Испания - этим ВСЕ сказано)))))))))))))))))))))))))))))))))))
И что этим сказано?
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