ЦСКА близок к трансферу капитана «Фамаликана» Риччели за 5 млн евро. Нужны банковские гарантии
ЦСКА близок к покупке защитника «Фамаликана» Риччели.
Как пишет Record, в последние дни российский клуб сделал конкретные шаги для подписания 25-летнего игрока и направил «Фамаликану» предложение.
Вероятно, финальная сумма трансфера составит 5 млн евро. Игрока возьмут в аренду с обязательным выкупом. Для осуществления сделки ЦСКА должен будет предоставить банковские гарантии. Пока этого не произошло из-за санкций.
Отмечается, что самому Риччели нравится вариант с переходом в ЦСКА. В это трансферное окно он хотел бы получить новый вызов.
ЦСКА – не единственный вариант для Риччели. Интерес к нему также проявляют клубы из Турции и Бразилии.
Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Спартак» и «Динамо». В агентстве игрока подтверждали эту информацию и сообщали, что он хотел бы продолжить карьеру в России.
Срок контракта Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.
Статистику 25-летнего капитана «Фамаликана» можно найти здесь.
Есть пара Бабич-Дуарте. Когда кто-то из них выбывает, сразу начинаются проблемы.
1) Роша - 1 ЦЗ;
2) Мойзес - 1 ЦЗ;
3) восстанавливающийся Дивеев - 0,5 ЦЗ;
4) молодой и неопытный Лукин - 0,5 ЦЗ.
1 + 1 + 0,5 + 0,5 = 3 :)))
А что касается усиления - почему его нужно искать именно летом на позиции ушедших? Может быть, лучше сделать это сейчас, учитывая возможные травмы и карточки, а также традиционно короткую скамейку клуба? А того же Агапова переместить на эту самую скамейку, а ещё лучше - в аренду в клуб с меньшими амбициями, за игровой практикой.
Что касается Набабкина - он уже преклонного по меркам профессионального спорта возраста, и со времен его выступлений в ФК "Москва" прошло уже лет пятнадцать.
Когда он начинал в ФК Москва то играл в центре, а потом его начали ставить на правый фланг.
"Поэтому на самом деле не шесть, а всего 3 ЦЗ." при этом же сами пишите, что Роша "Этот сезон, наверное, доиграет" - несостыковочка )
Именно чтобы доиграть сезон, на мой взгляд, должно хватить этих ЦЗ, а вот летом уже искать усиление на позиции ушедших игроков.
Набабкину в этом году исполнится 38 лет, и почти всю карьеру он отыграл крайним защитником. В центре обороны стал выходить только в последние годы и, насколько я понимаю, от безысходности.
Дивееву ещё предстоит набирать форму.
Роша хорош. Боюсь, что в обозримом будущем ему и ЦСКА сделают предложение, от которого он не сможет отказаться :) Этот сезон, наверное, доиграет, а вот насчет следующего уверенности нет.
Остаются Мойзес, молодой Лукин - ну, и Дивеев когда-нибудь вернется. Поэтому на самом деле не шесть, а всего 3 ЦЗ.
P.S, про Рошу много слухов было, что многим интересен и может в будущем уйти.
Возможно сложнее чем любому клубу РПЛ.
Ахмат в такой же ситуации, но там хотя бы арабы могут помочь и намутить через свои инвест.фонды.