ЦСКА близок к трансферу капитана «Фамаликана» Риччели за 5 млн евро. Нужны банковские гарантии

Теги ЦСКА высшая лига Португалия премьер-лига Россия возможные трансферы Фамаликан Риччели Футбол

ЦСКА близок к покупке защитника «Фамаликана» Риччели.

Как пишет Record, в последние дни российский клуб сделал конкретные шаги для подписания 25-летнего игрока и направил «Фамаликану» предложение.

Вероятно, финальная сумма трансфера составит 5 млн евро. Игрока возьмут в аренду с обязательным выкупом. Для осуществления сделки ЦСКА должен будет предоставить банковские гарантии. Пока этого не произошло из-за санкций.

Отмечается, что самому Риччели нравится вариант с переходом в ЦСКА. В это трансферное окно он хотел бы получить новый вызов.

ЦСКА – не единственный вариант для Риччели. Интерес к нему также проявляют клубы из Турции и Бразилии.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Спартак» и «Динамо». В агентстве игрока подтверждали эту информацию и сообщали, что он хотел бы продолжить карьеру в России.

Срок контракта Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.

Статистику 25-летнего капитана «Фамаликана» можно найти здесь.

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41 комментарий
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Час назад писали что ЦСКА не будет защитников подписывать
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+22
Ответ Вячеслав Тимофеев
Час назад писали что ЦСКА не будет защитников подписывать
сейчас опровергнут. команда укомплектована. зачем нам ещё какие-то игроки ))))
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Ответ Кирилл
Слушайте, а зачем нам очередной центральный защитник ? В составе и так есть уже 6 ЦЗ: Роша, Мойзес, Агапов, Лукин, Набабкин и вернется Дивеев. Покупать на скамейку за такие деньги защитника - такое себе. Лучше потратить такие деньги на игрока центра поля или атаки, согласитесь. Покупать в старт вместо Дивеева - а зачем тогда вообще продлевали Игоря ? Да и как-то странно: Риччелли не играет в своем клубе уже месяц (последний раз выходил на поле 2 декабря 2023 года) и травмы у него нет.
Мойзеса можно на левый фланг вернуть,Дивеев хрусталь не известно когда он вернётся и нет гарантии что он опять не сломается. Набабкин старый,а Агапов слабый и не надёжный я бы его лучше в аренду отдал бы чтобы окреп,а то он не тянет для основы. Поэтому усиление цз нужно обязательно
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+8
Ответ Максим Ремизов
Вроде и нужны сейчас защитники, но в нынешней ситуации, без евро кубков, не лучше ли воспитанников обрабатывать. Для них мотивация отличная
Нет еврокубков, от этого нет нужды выигрывать в чемпионате?)
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Через 10 минут новость о том что Зенит его переманивает к себе
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+5
Вроде и нужны сейчас защитники, но в нынешней ситуации, без евро кубков, не лучше ли воспитанников обрабатывать. Для них мотивация отличная
+7
-3
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Вообще, классно. Евробанки не принимают переводы из России, а гарантии должны давать кони.)
На самом деле странная ситуация, ибо именно из Португалии к нам приехало больше всего игроков, после введения санкций. Почему именно в случае с этими игроком и клубом нужны эти гарантии, не совсем понятно
+3
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+3
Вообще, классно. Евробанки не принимают переводы из России, а гарантии должны давать кони.)
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Вообще, классно. Евробанки не принимают переводы из России, а гарантии должны давать кони.)
Все находят лазейки,как заплатить и только у нас проблемы вечные...
+1
0
+1
ФамаликаО
+2
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+1
Ответ Вячеслав Тимофеев
Час назад писали что ЦСКА не будет защитников подписывать
Опровергли уже. На ЦЗ зимой потратятся только в случае форс мажора. Короче, складывается ситуация, что Мусаев останется единственным усилением... хотя скорее даже сказать трансфером, ибо назвать Тамерлана усилением слишком круто
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Ответ Иван-крестьянский сын
Покупать в защиту бразильцев - мягко говоря, плохо разбираться в футболе. Мировую славу Бразильцам принесло умение играть в атаке! Ах да, зачем ЦСКА впереди бразильцы, когда у них есть Ваня и Заболотный...
Кафу и Роберто Карлос не согласны ) А так - Родриго Бекао играл на хорошем уровне.
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Ответ Spartakus1984
Так и Спартаку зимой не нужен ЦЗ при имеющихся Дуарте,Бабич,Джикия,Чернов,Литвинов может так же играть Цз,Еще и Маслов не покинул команду. Похоже этого Риччели всем предлагают агенты.
Да, только Джикия не тянет сейчас, Чернов не тянет вообще, а убирать Литвинова из полузащиты плохо для игры команды.

Есть пара Бабич-Дуарте. Когда кто-то из них выбывает, сразу начинаются проблемы.
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Ответ Spartakus1984
Так и Спартаку зимой не нужен ЦЗ при имеющихся Дуарте,Бабич,Джикия,Чернов,Литвинов может так же играть Цз,Еще и Маслов не покинул команду. Похоже этого Риччели всем предлагают агенты.
Из всех кого ты перечислил, вижу только 2 ЦЗ, которые на основных претендуют.
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Ответ Uef@
Нет еврокубков, от этого нет нужды выигрывать в чемпионате?)
Болельщикам (фанатам) всегда хочется видеть свою команду чемпионами, но ещё по мне не рационально тратить деньги, которых итак нет
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Ответ Максим Ремизов
Вроде и нужны сейчас защитники, но в нынешней ситуации, без евро кубков, не лучше ли воспитанников обрабатывать. Для них мотивация отличная
Хочется медалей и кубков, а то и Зеню подвинуть, глядишь.
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Ответ Кирилл
Вообще, Набабкин по своей основной позиции - ЦЗ. Когда он начинал в ФК Москва то играл в центре, а потом его начали ставить на правый фланг. "Поэтому на самом деле не шесть, а всего 3 ЦЗ." при этом же сами пишите, что Роша "Этот сезон, наверное, доиграет" - несостыковочка ) Именно чтобы доиграть сезон, на мой взгляд, должно хватить этих ЦЗ, а вот летом уже искать усиление на позиции ушедших игроков.
Арифметика такая:

1) Роша - 1 ЦЗ;
2) Мойзес - 1 ЦЗ;
3) восстанавливающийся Дивеев - 0,5 ЦЗ;
4) молодой и неопытный Лукин - 0,5 ЦЗ.

1 + 1 + 0,5 + 0,5 = 3 :)))

А что касается усиления - почему его нужно искать именно летом на позиции ушедших? Может быть, лучше сделать это сейчас, учитывая возможные травмы и карточки, а также традиционно короткую скамейку клуба? А того же Агапова переместить на эту самую скамейку, а ещё лучше - в аренду в клуб с меньшими амбициями, за игровой практикой.

Что касается Набабкина - он уже преклонного по меркам профессионального спорта возраста, и со времен его выступлений в ФК "Москва" прошло уже лет пятнадцать.
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Ответ krokodilych
Агапов просто слаб - возможно, это пока, но на данный момент уровню ЦСКА он не соответствует. Набабкину в этом году исполнится 38 лет, и почти всю карьеру он отыграл крайним защитником. В центре обороны стал выходить только в последние годы и, насколько я понимаю, от безысходности. Дивееву ещё предстоит набирать форму. Роша хорош. Боюсь, что в обозримом будущем ему и ЦСКА сделают предложение, от которого он не сможет отказаться :) Этот сезон, наверное, доиграет, а вот насчет следующего уверенности нет. Остаются Мойзес, молодой Лукин - ну, и Дивеев когда-нибудь вернется. Поэтому на самом деле не шесть, а всего 3 ЦЗ.
Вообще, Набабкин по своей основной позиции - ЦЗ.
Когда он начинал в ФК Москва то играл в центре, а потом его начали ставить на правый фланг.

"Поэтому на самом деле не шесть, а всего 3 ЦЗ." при этом же сами пишите, что Роша "Этот сезон, наверное, доиграет" - несостыковочка )

Именно чтобы доиграть сезон, на мой взгляд, должно хватить этих ЦЗ, а вот летом уже искать усиление на позиции ушедших игроков.
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Ответ Кирилл
Слушайте, а зачем нам очередной центральный защитник ? В составе и так есть уже 6 ЦЗ: Роша, Мойзес, Агапов, Лукин, Набабкин и вернется Дивеев. Покупать на скамейку за такие деньги защитника - такое себе. Лучше потратить такие деньги на игрока центра поля или атаки, согласитесь. Покупать в старт вместо Дивеева - а зачем тогда вообще продлевали Игоря ? Да и как-то странно: Риччелли не играет в своем клубе уже месяц (последний раз выходил на поле 2 декабря 2023 года) и травмы у него нет.
Агапов просто слаб - возможно, это пока, но на данный момент уровню ЦСКА он не соответствует.

Набабкину в этом году исполнится 38 лет, и почти всю карьеру он отыграл крайним защитником. В центре обороны стал выходить только в последние годы и, насколько я понимаю, от безысходности.

Дивееву ещё предстоит набирать форму.

Роша хорош. Боюсь, что в обозримом будущем ему и ЦСКА сделают предложение, от которого он не сможет отказаться :) Этот сезон, наверное, доиграет, а вот насчет следующего уверенности нет.

Остаются Мойзес, молодой Лукин - ну, и Дивеев когда-нибудь вернется. Поэтому на самом деле не шесть, а всего 3 ЦЗ.
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Ответ Кирилл
Слушайте, а зачем нам очередной центральный защитник ? В составе и так есть уже 6 ЦЗ: Роша, Мойзес, Агапов, Лукин, Набабкин и вернется Дивеев. Покупать на скамейку за такие деньги защитника - такое себе. Лучше потратить такие деньги на игрока центра поля или атаки, согласитесь. Покупать в старт вместо Дивеева - а зачем тогда вообще продлевали Игоря ? Да и как-то странно: Риччелли не играет в своем клубе уже месяц (последний раз выходил на поле 2 декабря 2023 года) и травмы у него нет.
Центральный защитник не нужен, а хороший центральный защитник нужен.
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Супертранс был бы, дальше тянуть нельзя, состав слабейший за 20 лет
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Ответ Кирилл
Если Роша уйдет все таки зимой, то я согласен что этот трансфер нужен. Но в случае, если никто не уходит, то этот сезон можно доиграть имеющимися ЦЗ, направив деньги на усиление полузащиты и нападения - у ЦСКА некем усиливать игру со скамейки, за исключением молодых игроков.
Надеюсь и ЦЗ будет, и кто-то на другие позиции, игроки нужны в каждую линию.
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Ответ Кирилл
Слушайте, а зачем нам очередной центральный защитник ? В составе и так есть уже 6 ЦЗ: Роша, Мойзес, Агапов, Лукин, Набабкин и вернется Дивеев. Покупать на скамейку за такие деньги защитника - такое себе. Лучше потратить такие деньги на игрока центра поля или атаки, согласитесь. Покупать в старт вместо Дивеева - а зачем тогда вообще продлевали Игоря ? Да и как-то странно: Риччелли не играет в своем клубе уже месяц (последний раз выходил на поле 2 декабря 2023 года) и травмы у него нет.
Набабкин в конце сезона уходит, Агапов - это ходячий ужас, а не футболист, Дивеев очень травматичен (даже вне контекста нынешней травмы) + он привез за свое время в ЦСКА уже больше Васина. Играем мы в 3 ЦЗ, поэтому еще один основной ЦЗ нам и нужен.
P.S, про Рошу много слухов было, что многим интересен и может в будущем уйти.
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🤣 А ниже статья, что ЦСКА не будет покупать защитников. Ох уж эти инсайдеры.
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здесь не покупка, а аренда с выкупом. мы в своем репертуаре))
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ЦСКА будет сложно получить международные банковские гарантии с учётом бэкграунда клуба. Очень сложно.

Возможно сложнее чем любому клубу РПЛ.

Ахмат в такой же ситуации, но там хотя бы арабы могут помочь и намутить через свои инвест.фонды.
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Брать и не думать!!!
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Зачем столько защитников? 🤦 нам нужны игроки в Центр поля и нападающие
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Да не верит в это уже никто)) Мусаев и хватит))
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Бабаев уже фоткается с чемоданом денег?
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