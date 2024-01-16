ЦСКА близок к трансферу капитана «Фамаликана» Риччели за 5 млн евро. Нужны банковские гарантии

ЦСКА близок к покупке защитника «Фамаликана» Риччели.

Как пишет Record, в последние дни российский клуб сделал конкретные шаги для подписания 25-летнего игрока и направил « » предложение.

Вероятно, финальная сумма трансфера составит 5 млн евро. Игрока возьмут в аренду с обязательным выкупом. Для осуществления сделки ЦСКА должен будет предоставить банковские гарантии. Пока этого не произошло из-за санкций.

Отмечается, что самому нравится вариант с переходом в ЦСКА. В это трансферное окно он хотел бы получить новый вызов.

– не единственный вариант для Риччели. Интерес к нему также проявляют клубы из Турции и Бразилии.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляют «Спартак» и «Динамо». В агентстве игрока подтверждали эту информацию и сообщали, что он хотел бы продолжить карьеру в России.

Срок контракта Риччели с «Фамаликаном» рассчитан до 2027 года. Он выступает за португальский клуб с 2019-го и провел за это время 137 матчей.

Статистику 25-летнего капитана «Фамаликана» можно найти здесь.