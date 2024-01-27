Агент Захаряна: «Арсен повредил левую лодыжку пару матчей назад. Сейчас травма усугубилась»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига травмы Геннадий Голубин агенты Спорт-Экспресс Здоровье Арсен Захарян Футбол

Представитель Арсена Захаряна рассказал о травме полузащитника «Сосьедада».

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление.

Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован. Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», – отметил Геннадий Голубин.

Захарян из-за травмы был заменен в первом тайме игры 22-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0). С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В Сосьедаде нет медицинского штаба? Смысл рисковать игроком, если у него было повреждение?
+3
0
+3
"вроде бы тренировался", агент точно не знает?
+1
0
+1
на колхоз смахивает
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий