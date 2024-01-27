Агент Захаряна: «Арсен повредил левую лодыжку пару матчей назад. Сейчас травма усугубилась»

Представитель Арсена Захаряна рассказал о травме полузащитника «Сосьедада».

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась. Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление.

Тренерский штаб решал, будет ли играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован. Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», – отметил Геннадий Голубин.

Захарян из-за травмы был заменен в первом тайме игры 22-го тура против «Райо Вальекано» (0:0). С его статистикой можно ознакомиться здесь.