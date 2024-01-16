Нино о переходе в «Зенит»: «Финансово это очень хорошее предложение. Клуб был очень настойчив»

Защитник Нино Мота объяснил, почему согласился перейти в «Зенит».

Российский клуб купил 26-летнего игрока у «Флуминенсе». Сообщалось, что сумма трансфера составит 5+1 млн евро.

«Это было очень хорошее предложение. Общение [с клубом] заставило меня задуматься. Думаю, главная причина, по которой я принял такое решение, заключалась в том, что все остальные варианты не были такими конкретными, другие клубы не проявляли такой твердости.

А «Зенит», напротив, сразу был очень очень настойчив. Они показали, что очень хотят подписать меня, заставили почувствовать свою значимость. Кроме того, финансово это было очень хорошее предложение.

Условия для «Флуминенсе» тоже были очень хорошими, ведь мой контракт подходил к концу, через полгода я мог подписать предварительное соглашение с другим клубом. Наверное, другие команды не хотели платить «Флуминенсе» из-за этого, а «Зенит» был готов. Это хорошо для « », – сказал для TNT Sports.

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