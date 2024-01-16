Нино о переходе в «Зенит»: «Финансово это очень хорошее предложение. Клуб был очень настойчив»

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Нино Мота деньги Футбол

Защитник Нино Мота объяснил, почему согласился перейти в «Зенит».

Российский клуб купил 26-летнего игрока у «Флуминенсе». Сообщалось, что сумма трансфера составит 5+1 млн евро.

«Это было очень хорошее предложение. Общение [с клубом] заставило меня задуматься. Думаю, главная причина, по которой я принял такое решение, заключалась в том, что все остальные варианты не были такими конкретными, другие клубы не проявляли такой твердости.

А «Зенит», напротив, сразу был очень очень настойчив. Они показали, что очень хотят подписать меня, заставили почувствовать свою значимость. Кроме того, финансово это было очень хорошее предложение.

Условия для «Флуминенсе» тоже были очень хорошими, ведь мой контракт подходил к концу, через полгода я мог подписать предварительное соглашение с другим клубом. Наверное, другие команды не хотели платить «Флуминенсе» из-за этого, а «Зенит» был готов. Это хорошо для «Флуминенсе», – сказал Нино для TNT Sports.

Еще один бразилец в «Зените» – это он дерзко заигрывал под прессингом «Ман Сити»!

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31 комментарий
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Ну естественно легионеры приезжают за деньги играть - он об этом сказал честно, в отличие от приобретаемых паспортистов типо Ахметова и Бакаева, которые старательно обходят эту тему маскируя за общими фразами "это вызов для меня", "с детства за Зенит" и т.п.

Когда мотивация работника проста и понятна (деньги) - им проще управлять и направлять на трудовые подвиги. А когда начинаются рассуждения о высоких материях "работаю (играю в футбол) из любви к искусству", то там может быть достаточно большой диапазон вариантов, большинство из которых характеризуют работника как ненадёжного.
+23
-4
+19
Ответ Злодей Спб
Ну естественно легионеры приезжают за деньги играть - он об этом сказал честно, в отличие от приобретаемых паспортистов типо Ахметова и Бакаева, которые старательно обходят эту тему маскируя за общими фразами "это вызов для меня", "с детства за Зенит" и т.п. Когда мотивация работника проста и понятна (деньги) - им проще управлять и направлять на трудовые подвиги. А когда начинаются рассуждения о высоких материях "работаю (играю в футбол) из любви к искусству", то там может быть достаточно большой диапазон вариантов, большинство из которых характеризуют работника как ненадёжного.
В Спартак приезжают за трофеями😅
+18
-4
+14
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Мальме и Брюгге команды сильнее чем Спартак 😁
+11
-4
+7
Ответ kulik13
Странно. Думал скажет, что его отец, в фавеллах смотрел, плакал и радовался чемпионству Зенита в 1984 году и пообещал себе, что его сын обязательно будет выступать за эту команду!
"Думал" здесь совсем неподходящее слово.
+3
0
+3
Ответ Злодей Спб
Ну естественно легионеры приезжают за деньги играть - он об этом сказал честно, в отличие от приобретаемых паспортистов типо Ахметова и Бакаева, которые старательно обходят эту тему маскируя за общими фразами "это вызов для меня", "с детства за Зенит" и т.п. Когда мотивация работника проста и понятна (деньги) - им проще управлять и направлять на трудовые подвиги. А когда начинаются рассуждения о высоких материях "работаю (играю в футбол) из любви к искусству", то там может быть достаточно большой диапазон вариантов, большинство из которых характеризуют работника как ненадёжного.
Не все легионеры к нам приезжают за деньгами. Есть те, кто приезжает скрыться от правосудия. Хотя и эти от денег не отказываются.
+3
0
+3
Ответ Михаил Алексеев
И чем зенит
Тироль АЕК Кошице Легия Санкт- Гален упали со смеху, вспомнив матчи с вами)
+2
0
+2
Ответ Злодей Спб
Ну естественно легионеры приезжают за деньги играть - он об этом сказал честно, в отличие от приобретаемых паспортистов типо Ахметова и Бакаева, которые старательно обходят эту тему маскируя за общими фразами "это вызов для меня", "с детства за Зенит" и т.п. Когда мотивация работника проста и понятна (деньги) - им проще управлять и направлять на трудовые подвиги. А когда начинаются рассуждения о высоких материях "работаю (играю в футбол) из любви к искусству", то там может быть достаточно большой диапазон вариантов, большинство из которых характеризуют работника как ненадёжного.
За аватарку, однозначно, лайк
Да и за сам коммент тоже, деньги решают, чего уж говорить
+3
-1
+2
Хорошо менеджмент сработал,чего не скажешь о летней кампании.
+2
-1
+1
Ответ Spartakus1984
А Питерские то думали,что ты с детства за зенит Нина.
нина у вас от правосудия скрывается, а у нас Нино
+1
0
+1
Ответ Slavnov
нина,артур,педра,кто эти люди....
это те, кто вас скоро громить будут)
+1
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Добро пожаловать в лучший клуб страны!!!
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Ответ Slavnov
нина,артур,педра,кто эти люди....
ваши будущие хозяева
+2
-2
0
Ответ дима кушов
Развёл политпроект на хорошую пенсию. Сочи и Оренбург будут повержены
А почему Спартак пропустил? Просто Сочи с Зенитом больше очков набрал, чем Спартак за период пребывания Сочи в РПЛ.
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Ответ Михаил Алексеев
И чем зенит
Что, еще из новогоднего запоя не вышел? Так пора выходить, праздники давно закончились.
Рейтинг УЕФА на 2020/2021, до отстранения:
28. Зенит
41. Брюгге
88. Мальме
89 Спартак
Это только Спартак всегда и везде просто позорный аутсайдер, Зенит так посильнее Брюгге и Мальме будет.
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Рейтинг УЕФА на 2020/2021, до отстранения:
41. Брюгге
88. Мальме
89 Спартак
Действительно, по сравнению с позорным красно-белым посмешищем Брюгге и Мальме просто реальные еврогранды, тут с тобой и не поспоришь.
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Страна не обеднеет...деньги на ветер риобурга
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это 11й или 12й бразилец?🤣
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А не рановато ли он к нам приехал, 26 лет?
:)))
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