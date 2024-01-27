ЦСКА о переносе матча со «Спартаком»: «В конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду. Соперник предлагал 9-10 апреля – это ЛЧ, пришлось бы играть днем в будни»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА телевидение болельщики календарь Матч ТВ Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА поддержал перенос матчей 21-го тура Мир РПЛ.

Ранее РФС утвердил перенос игр 21-го тура на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ. Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо заявил, что ЦСКА полностью поддерживает данный шаг.

В 21‑м туре ЦСКА дома сыграет со «Спартаком».

«Во-первых, в конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду, и, соответственно, больше болельщиков на трибуне.

А во-вторых, важнейшим фактором является то, что предлагаемые соперником 9-10 апреля – это дни матчей Лиги чемпионов. И по регламенту бродкастер, то есть в данном случае «Матч ТВ», не может ставить матчи других соревнований параллельно идущим еврокубковым играм.

Следовательно, дерби пришлось бы проводить днем, пока не стартовал первый еврокубковый вечерний слот, а это, напомню, будние дни – к вопросу о комфорте для болельщиков и заполняемости стадиона. Поэтому мы полностью поддержали вариант, утвержденный на общем собрании РПЛ», – сказал Брейдо.

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51 комментарий
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Надо постараться осилить абзац, который начинается словами "во-вторых..."
+22
-2
+20
Ответ Артем Шелудков
какая же дичь, подстраиваемся под ЛЧ, в которой даже не участвуем, я думаю дерби ЦСКА - Спартак для болельщиков этих команд более интересно, чем любой матч ЛЧ
Только вот такие условия показа ЛЧ для бродкастеров из любой страны.

Купили права на показ матчей - будьте добры выполнять условия, под которые вы подписывались.
Иначе не будет больше у вас прав на показ любых матчей ЛЧ )
+22
-4
+18
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
По убеждениям?
+17
-3
+14
Матчи ЛЧ все смотрят, конечно не вариант.
+23
-10
+13
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
никак, но матчи проводить во время матчей ЛЧ всё равно нельзя
+16
-4
+12
Брейдовые ответы
+15
-5
+10
Ответ Артем Шелудков
ну тогда может не показывать матч ЦСКА Спартак по Матч ТВ, показать по другому каналу,у которого нет прав на показ ЛЧ? Или из-за жадности матч ТВ нам подстраивать календарь РПЛ?
Матч ТВ является основным бродкастером РПЛ и владеет полными правами на показ матчей, которые они выкупили.

Почему они должны отдавать показ за просто так «другому каналу» ?
+8
-3
+5
Ответ Трент Резнор
По убеждениям?
Я не смотрю, мне неинтересно. =)
Но это не показатель.
+5
-1
+4
Ответ riverman1980
В России тв-рейтинг игры Цска-Спартак будет выше чем финал ЛЧ.
Вообще не факт, в 2020 году финал ЛЧ стал самой рейтинговой трансляцией Матч-ТВ.
+6
-2
+4
Ответ Ruus Nafievuus
Интересно, а дату выборов Президента утвердили только недавно, или когда составляли расписание этого сезона, уже все было известно?
У нас в Беларуси есть такая шутка- такого то числа, такого то месяца (уж не помню какие там числа) будут проводится выборы президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко.
+3
0
+3
Интересно, а дату выборов Президента утвердили только недавно, или когда составляли расписание этого сезона, уже все было известно?
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Квочкин
бродкастер не позволяет играть в футбол, при чем тут лига чемпионов, никому не нужная?
Я офигеваю от таких комментариев. С чего ты взял, что "никому не нужная"? Я сам не смотрю, но бесят такие выводы за всех.
+2
0
+2
Ответ riverman1980
В России тв-рейтинг игры Цска-Спартак будет выше чем финал ЛЧ.
Чушь несете. ЦСКА-Спартак даже в топ10 2023 года нету.
https://metaratings.ru/_images/insecure/w-680:h-512/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzI5L2M1LzI5YzVjYTUwOWQ5OTIyNGQwZWE1ZTk4NzBkYTM1MGYxLmpwZw==.webp
+5
-3
+2
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий удален модератором
Законных? Не очень понимаю чего законного в выборах Путина в 10ый раз и почему нельзя в футбол в этот день играть. Не на участке же голосования в него играют.
+3
-2
+1
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Уроки чтения прогуливали?
+3
-2
+1
Ответ Кирилл
Матч ТВ является основным бродкастером РПЛ и владеет полными правами на показ матчей, которые они выкупили. Почему они должны отдавать показ за просто так «другому каналу» ?
кто сказал, что за просто так? продать, такой матч легко продаётся на любой канал, хоть на Спас😅
+3
-2
+1
Нормальное время, болелы Спартака как раз из школы бы вернулись.
+6
-5
+1
Ответ Михаил1970
Я уже забыл, там играли ЦСКА и Спартак?
Ну ты читай написанное выше, а то откровенно глупо выглядишь.
+2
-1
+1
Ответ riverman1980
В России тв-рейтинг игры Цска-Спартак будет выше чем финал ЛЧ.
😂
+7
-7
0
Ответ Severfan
никак, но матчи проводить во время матчей ЛЧ всё равно нельзя
Можно, но в другое время.
0
0
0
Ответ ЫЫыыы
У нас в Беларуси есть такая шутка- такого то числа, такого то месяца (уж не помню какие там числа) будут проводится выборы президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
У нас также
0
0
0
Выборы, выборы, кандидаты - ******
0
0
0
Ответ Жорег Борщофф
Нормальное время, болелы Спартака как раз из школы бы вернулись.
если бы.
Думаю, РПЛ теперь уже развлечение исключительно для 35+ аудитории, молодёжь почти не интересуется футболом и РПЛ в особенности.
+1
-1
0
Ответ Кирилл
Только вот такие условия показа ЛЧ для бродкастеров из любой страны. Купили права на показ матчей - будьте добры выполнять условия, под которые вы подписывались. Иначе не будет больше у вас прав на показ любых матчей ЛЧ )
Это враньё МатчТВ, посмотрев даже этот сезон можно увидеть, что неоднократно испанские, французские перенесенные матчи идут во время ЛЧ.
+1
-1
0
Ответ Артем Шелудков
да не зачем, на самом деле на конец апреля даже лучше, просто не понимать, почему у нас в РПЛ все так с строго вращается вокруг ЛЧ и Матч ТВ, бесит
А как иначе-то?
0
0
0
Ответ Artem Ka
А зачем? Если можно просто на 2 недели перенести?
да не зачем, на самом деле на конец апреля даже лучше, просто не понимать, почему у нас в РПЛ все так с строго вращается вокруг ЛЧ и Матч ТВ, бесит
+2
-2
0
Ответ Артем Шелудков
ну тогда может не показывать матч ЦСКА Спартак по Матч ТВ, показать по другому каналу,у которого нет прав на показ ЛЧ? Или из-за жадности матч ТВ нам подстраивать календарь РПЛ?
А зачем? Если можно просто на 2 недели перенести?
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Трент Резнор
По убеждениям?
Спит он в это время, завтра куранты 7:00, как вставать?
+1
-1
0
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