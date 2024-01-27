ЦСКА о переносе матча со «Спартаком»: «В конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду. Соперник предлагал 9-10 апреля – это ЛЧ, пришлось бы играть днем в будни»

ЦСКА поддержал перенос матчей 21-го тура Мир РПЛ.

Ранее РФС утвердил перенос игр 21-го тура на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ. Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо заявил, что полностью поддерживает данный шаг.

В 21‑м туре ЦСКА дома сыграет со « ».

«Во-первых, в конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду, и, соответственно, больше болельщиков на трибуне.

А во-вторых, важнейшим фактором является то, что предлагаемые соперником 9-10 апреля – это дни матчей Лиги чемпионов. И по регламенту бродкастер, то есть в данном случае « », не может ставить матчи других соревнований параллельно идущим еврокубковым играм.

Следовательно, дерби пришлось бы проводить днем, пока не стартовал первый еврокубковый вечерний слот, а это, напомню, будние дни – к вопросу о комфорте для болельщиков и заполняемости стадиона. Поэтому мы полностью поддержали вариант, утвержденный на общем собрании », – сказал Брейдо.