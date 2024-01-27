ЦСКА о переносе матча со «Спартаком»: «В конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду. Соперник предлагал 9-10 апреля – это ЛЧ, пришлось бы играть днем в будни»
ЦСКА поддержал перенос матчей 21-го тура Мир РПЛ.
Ранее РФС утвердил перенос игр 21-го тура на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ. Директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо заявил, что ЦСКА полностью поддерживает данный шаг.
В 21‑м туре ЦСКА дома сыграет со «Спартаком».
«Во-первых, в конце апреля можно ожидать и поле идеального качества, и теплую погоду, и, соответственно, больше болельщиков на трибуне.
А во-вторых, важнейшим фактором является то, что предлагаемые соперником 9-10 апреля – это дни матчей Лиги чемпионов. И по регламенту бродкастер, то есть в данном случае «Матч ТВ», не может ставить матчи других соревнований параллельно идущим еврокубковым играм.
Следовательно, дерби пришлось бы проводить днем, пока не стартовал первый еврокубковый вечерний слот, а это, напомню, будние дни – к вопросу о комфорте для болельщиков и заполняемости стадиона. Поэтому мы полностью поддержали вариант, утвержденный на общем собрании РПЛ», – сказал Брейдо.
Купили права на показ матчей - будьте добры выполнять условия, под которые вы подписывались.
Иначе не будет больше у вас прав на показ любых матчей ЛЧ )
Почему они должны отдавать показ за просто так «другому каналу» ?
Но это не показатель.
А.Г. Лукашенко.
https://metaratings.ru/_images/insecure/w-680:h-512/bG9jYWw6Ly8vaW1hZ2VzLzI5L2M1LzI5YzVjYTUwOWQ5OTIyNGQwZWE1ZTk4NzBkYTM1MGYxLmpwZw==.webp
Думаю, РПЛ теперь уже развлечение исключительно для 35+ аудитории, молодёжь почти не интересуется футболом и РПЛ в особенности.