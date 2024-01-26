«Спартак» и «Зенит» были против переноса игр 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля. Предлагали на март

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«Спартак» и «Зенит» были против переноса 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля.

По данным «РБ Спорт», эти два клуба проголосовали против переноса матчей 21-го тура Мир РПЛ на 23-25 апреля. Представители «Зенита» и «Спартака» настаивали на переносе 21-го тура на более раннее время – на 5-7 марта.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» предлагал сыграть 6-7 марта, но этот вариант никто не поддержал. 

«Спартак» хотел провести 21-й тур по расписанию, но перенести на конец марта игры с повышенным вниманием вроде их дерби с ЦСКА. Армейцы от этого отказались. Только «Зенит» поддержал «Спартак».

Голосование за перенос состоялось в пятницу на общем собрании клубов РПЛ. По его итогам в связи с проведением президентских выборов с 15 по 17 марта матчи были перенесены на 23-25 апреля.

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14 комментариев
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В полном варианте было так:
"Зенит предлагал перенести тур в начало марта, чтобы комфортно сыграть под крышей, пока конкуренты будут мучаться на морозе, но эту идею никто не поддержал"
Я серьёзно, он так в своей телеге и написал, к слову о том, что творится в голове у этого Карпа и как он сам додумывает новости
Наверное, если бы не Зенит, всегда бы было лето, зиму придумал Газпром, чтоб всем клубам неудобно было
+19
-4
+15
Ну хоть кто то в чем то против, со своим мнением ... Респект!
+6
-3
+3
Удивляет другое. Похоже руководство нашего футбола живет в своем особом счастливом мирке, что даже не знало про президентские выборы.
+4
-2
+2
Ещё не известно какая погода будет в начале марта. А в конце апреля самая футбольная погода.
+2
-1
+1
Ответ Юрий Король
Ещё не известно какая погода будет в начале марта. А в конце апреля самая футбольная погода.
Но не помешало отправить Зенит в Екатеринбург 9 марта...
+1
0
+1
Ответ Zenith forever
Удивляет другое. Похоже руководство нашего футбола живет в своем особом счастливом мирке, что даже не знало про президентские выборы.
Не думаю, что в какой нибудь другой стране, переносили целый тур из за выборов. Причём выборы трёхдневные, никакого ажиотажа.
+3
-2
+1
Ответ Юрий Король
Не думаю, что в какой нибудь другой стране, переносили целый тур из за выборов. Причём выборы трёхдневные, никакого ажиотажа.
Очевидно что в наше время не исключены провокации и теракты в местах скопления людей, чтобы сорвать выборы... Лучше пере... чем не до...
+2
-1
+1
Ответ Вячеслав Припузов
Ну хоть кто то в чем то против, со своим мнением ... Респект!
Баба Яга против!!!
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Ответ Андрей Бирюков
Баба Яга против!!!
Джон Уик -6 ?
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Ответ Юрий Король
Ещё не известно какая погода будет в начале марта. А в конце апреля самая футбольная погода.
Спасибо большое за здравомыслие!!! Хоть кто-то мыслит здраво!!!
+1
-1
0
Ответ Вячеслав Припузов
Очевидно что в наше время не исключены провокации и теракты в местах скопления людей, чтобы сорвать выборы... Лучше пере... чем не до...
Ну если только...
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