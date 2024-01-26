«Спартак» и «Зенит» были против переноса игр 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля. Предлагали на март

«Спартак» и «Зенит» были против переноса 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля.

По данным «РБ Спорт», эти два клуба проголосовали против переноса матчей 21-го тура Мир РПЛ на 23-25 апреля. Представители «Зенита» и «Спартака» настаивали на переносе 21-го тура на более раннее время – на 5-7 марта.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» предлагал сыграть 6-7 марта, но этот вариант никто не поддержал.

«Спартак» хотел провести 21-й тур по расписанию, но перенести на конец марта игры с повышенным вниманием вроде их дерби с ЦСКА. Армейцы от этого отказались. Только «Зенит» поддержал «Спартак».

Голосование за перенос состоялось в пятницу на общем собрании клубов РПЛ. По его итогам в связи с проведением президентских выборов с 15 по 17 марта матчи были перенесены на 23-25 апреля.