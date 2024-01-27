РФС утвердил перенос 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ

Теги премьер-лига Россия РФС календарь Футбол

РФС утвердил перенос матчей 21-го тура Мир РПЛ.

«В пятницу, 26 января, состоялось заседание бюро исполкома РФС. На нем было принято следующее решение:

Утвердить изменения в график МИР Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (МИР Российская Премьер-Лига) сезона 2023-2024 гг. в части переноса матчей 21 тура на 23-25 апреля 2024 года», – говорится в сообщении организации. 

Перенос 21-го тура Мир РПЛ связан с проведением выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта. 

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4 комментария
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А если второй тур понадобится, матчи тоже переносить будут?😅
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Ответ Заборостроитель
А если второй тур понадобится, матчи тоже переносить будут?😅
Второй тур, отличная шутка))
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Мы до сих пор не знаем всех кандидатов,но знаем кто победит,так что к чему эти все переносы
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Уж лучше играть в конце апреля, чем в середине марта.
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