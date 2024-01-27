РФС утвердил перенос 21-го тура РПЛ на 23-25 апреля в связи с выборами президента РФ

РФС утвердил перенос матчей 21-го тура Мир РПЛ.

«В пятницу, 26 января, состоялось заседание бюро исполкома . На нем было принято следующее решение:

Утвердить изменения в график МИР Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги (МИР Российская Премьер-Лига) сезона 2023-2024 гг. в части переноса матчей 21 тура на 23-25 апреля 2024 года», – говорится в сообщении организации.

Перенос 21-го тура Мир связан с проведением выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта.