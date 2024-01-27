Серджи Роберто выбыл на 2 недели. У защитника «Барсы» проблемы с ахиллом на левой ноге
Серджи Роберто получил травму.
«Барселона» объявила, что 31-летний защитник испытывает проблемы с ахилловым сухожилием левой ноги.
По данным Dairio Sport, восстановление Роберто займет порядка двух недель.
Ранее стало известно, что «Барса» лишилась Алекса Бальде до конца сезона: 20-летний защитник перенесет операцию из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра.
Роберт провел 6 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне, забив 3 гола и отдав 1 голевой пас. Подробная статистика игрока доступна здесь.
Этот персонаж выходит на поле по праздникам, лишь бы ерунду выcpaть 🤦🏻♂️