Серджи Роберто выбыл на 2 недели. У защитника «Барсы» проблемы с ахиллом на левой ноге

Серджи Роберто получил травму.

«Барселона» объявила, что 31-летний защитник испытывает проблемы с ахилловым сухожилием левой ноги.

По данным Dairio Sport, восстановление Роберто займет порядка двух недель.

Ранее стало известно, что «Барса» лишилась Алекса Бальде до конца сезона: 20-летний защитник перенесет операцию из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Роберт провел 6 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне, забив 3 гола и отдав 1 голевой пас. Подробная статистика игрока доступна здесь.