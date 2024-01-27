Серджи Роберто выбыл на 2 недели. У защитника «Барсы» проблемы с ахиллом на левой ноге

Теги Барселона Ла Лига травмы Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто получил травму.

«Барселона» объявила, что 31-летний защитник испытывает проблемы с ахилловым сухожилием левой ноги.

По данным Dairio Sport, восстановление Роберто займет порядка двух недель.

Ранее стало известно, что «Барса» лишилась Алекса Бальде до конца сезона: 20-летний защитник перенесет операцию из-за травмы сухожилия двуглавой мышцы бедра.

Роберт провел 6 матчей в Ла Лиге в текущем сезоне, забив 3 гола и отдав 1 голевой пас. Подробная статистика игрока доступна здесь.

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21 комментарий
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С таким медицинским штабом скоро Хави придётся выйти на поле
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Еще один игрок которого убивают травмами в Барсе. Молимся за Ямаля, чтоб с ним такого не произошло.
Убивают травмами?
Этот персонаж выходит на поле по праздникам, лишь бы ерунду выcpaть 🤦🏻‍♂️
+19
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+15
Гнать медицинский штаб ссаными тряпками
+10
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Ответ Dmitry Krupin
Значит, Кубарси в основе до конца сезона, ок
Думаю, что Хави выпустит не Пау, а Эктора Форта, всё-таки Кубарси - центральный защитник, а Эктор - правый.
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Крепкого здоровья капитан! Ты ещё не раз пригодишся. Лазарет переполнен, как банка шпротов!
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Барса Б - твой выход . Хотя это очень даже не смешно .
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Сколько травм получаю игроки Барселоны, столько не в одном топ клубе европы не получают. Жаль ребят
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Ямаль, спасайся!
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Еще один игрок которого убивают травмами в Барсе. Молимся за Ямаля, чтоб с ним такого не произошло.
Молодой и перспективный))
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Значит, Кубарси в основе до конца сезона, ок
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В сезоне он играет 10-15 матчей, а Хави хочет продлить
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Вечно травмированный лавочник
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Роберт?
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Канселу велком то налево))😂😂😂
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Ответ depressrain
С таким медицинским штабом скоро Хави придётся выйти на поле
И в защите
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