Хави: «Директора «Барселоны» говорят, что полностью доверяют мне. Президент гордится мною»

Хави рассказал, что руководство «Барселоны» поддерживает его.

– Что в клубе думают о вашем будущем?

– Это вопрос к директорам. Они говорят мне, что полностью мне доверяют, что мне нужно забыть о возможном уходе. Президент говорит, что очень мною гордится.

Мы с обсуждали следующий сезон. Разговоры о моем будущем идут с августа, но я все еще здесь, – заявил главный тренер «Барселоны».