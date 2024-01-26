Хави: «Директора «Барселоны» говорят, что полностью доверяют мне. Президент гордится мною»
Хави рассказал, что руководство «Барселоны» поддерживает его.
– Что в клубе думают о вашем будущем?
– Это вопрос к директорам. Они говорят мне, что полностью мне доверяют, что мне нужно забыть о возможном уходе. Президент говорит, что очень мною гордится.
Мы с Деку обсуждали следующий сезон. Разговоры о моем будущем идут с августа, но я все еще здесь, – заявил главный тренер «Барселоны».
Трансферное окно было проведено на 10/10, ещё и с учётом финансового кризиса. Сделали состав сильнее явно с намеком «Молодец что выиграл Ла Лигу, теперь иди выигрывай кубки».
Из одного уже вылетели, в ЛЧ посмотрим, по игре мало шансов даже на 1/2.