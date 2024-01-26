Хави: «Директора «Барселоны» говорят, что полностью доверяют мне. Президент гордится мною»

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Хави рассказал, что руководство «Барселоны» поддерживает его.

– Что в клубе думают о вашем будущем?

– Это вопрос к директорам. Они говорят мне, что полностью мне доверяют, что мне нужно забыть о возможном уходе. Президент говорит, что очень мною гордится.

Мы с Деку обсуждали следующий сезон. Разговоры о моем будущем идут с августа, но я все еще здесь, – заявил главный тренер «Барселоны».

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9 комментариев
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Не пойму, он наивный или тупой?
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Жалко смотрится Хави)
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Привирает Хави, гордиться откровенно нечем. По ходу сезона вряд-ли уволят, но думаю вопрос этот уже стоит на обсуждении.

Трансферное окно было проведено на 10/10, ещё и с учётом финансового кризиса. Сделали состав сильнее явно с намеком «Молодец что выиграл Ла Лигу, теперь иди выигрывай кубки».

Из одного уже вылетели, в ЛЧ посмотрим, по игре мало шансов даже на 1/2.
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Хави, походу, сам себя убеждает
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С августа думают как уволить так, чтобы не платить неустойку
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Все мы гордимся и верим в тебя!
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Ответ Фарид Харисов
Привирает Хави, гордиться откровенно нечем. По ходу сезона вряд-ли уволят, но думаю вопрос этот уже стоит на обсуждении. Трансферное окно было проведено на 10/10, ещё и с учётом финансового кризиса. Сделали состав сильнее явно с намеком «Молодец что выиграл Ла Лигу, теперь иди выигрывай кубки». Из одного уже вылетели, в ЛЧ посмотрим, по игре мало шансов даже на 1/2.
Оптимист вы батенька однако, для начала бы в 1/4 попасть.... Не думаю что наполи слабее атлетика
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Ответ Varbi4
Оптимист вы батенька однако, для начала бы в 1/4 попасть.... Не думаю что наполи слабее атлетика
Думаю, что Наполи пройдут. Не с верой в то, что Барселона сыграет хорошо, а из-за предчувствия, что итальянцы сыграют ещё хуже.
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