Алжир готовит Зидану крупное предложение, близкие уговаривают Зинедина все обдумать. Переговоры продолжатся на выходных
В Алжире надеются переубедить Зинедина Зидана.
Как сообщает RMC Sport, представители футбольной федерации на этих выходных продолжат обсуждать с 51-летним специалистом возможность его назначения главным тренером африканской сборной.
Самому Зидану эта идея не очень нравится, однако на него оказывают давление в его окружении. Близкие француза хотят, чтобы он всерьез обдумал такой вариант.
Утверждается, что Алжирская федерация футбола при поддержке нескольких спонсоров готовит крупное предложение экс-тренеру «Реала».
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