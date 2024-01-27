Алжир готовит Зидану крупное предложение, близкие уговаривают Зинедина все обдумать. Переговоры продолжатся на выходных

Теги Зинедин Зидан сборная Алжира по футболу Футбол

В Алжире надеются переубедить Зинедина Зидана.

Как сообщает RMC Sport, представители футбольной федерации на этих выходных продолжат обсуждать с 51-летним специалистом возможность его назначения главным тренером африканской сборной.

Самому Зидану эта идея не очень нравится, однако на него оказывают давление в его окружении. Близкие француза хотят, чтобы он всерьез обдумал такой вариант.

Утверждается, что Алжирская федерация футбола при поддержке нескольких спонсоров готовит крупное предложение экс-тренеру «Реала».

Зидану предложили возглавить сборную Алжира. Зинедин «был польщен», но отказался – ждет Францию

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9 комментариев
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У Зидана два пути:
-Сборная Франция
-Либо снова на третий круг Сансары в Реал на замену Анчелотти
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не очень понятно, куда пихать Зидана при живых Беннасере, Бенталебе и Ауаре
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Самому Зидану эта идея не очень нравится, однако на него оказывают давление в его окружении. Близкие француза хотят, чтобы он всерьез обдумал такой вариант.

какие у него охренительные близкие
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Хотелось бы узнать, что за "окружение"? Жена - испанка, все дети всю жизнь играют в Европе. Пока звучит как утка.
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нет. пока нет.
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Зов предков и всё такое?
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И зачем это ему ? Да даже если 20 миллионов в год ему предложат, до ЧМ 2,5 года, Алжир никакой, работа ради работы это не про Зидана. Тем более Дешам должен уходить уже года 4 назад. У Зидана были предложения и из МЮ и из ПСЖ ни один вариант он даже не рассматривал, конечно же он пойдёт тренировать Алжир 🤡
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И уговорят же.
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анекдот просто. если только лет в 80 его в Алжире можно будет увидеть
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