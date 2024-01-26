Зидану предложили возглавить сборную Алжира. Зинедин «был польщен», но отказался – ждет Францию

Теги Сборная Бразилии по футболу сборная США по футболу Сборная Франции по футболу Зинедин Зидан сборная Алжира по футболу Джамель Бельмади Футбол

Зинедин Зидан получил предложение о работе в сборной Алжира.

По данным L’Equipe, руководство федерации обратилось к бывшему главному тренеру «Реала» после расторжения контракта с Джамелем Бельмади.

Зидан «был польщен» интересом со стороны сборной страны его родителей, но отклонил предложение.

Так же он ранее поступил с предложениями из Бразилии и США. 51-летний специалист продолжает рассчитывать на должность в сборной Франции.

Алжир и тренер Бельмади расторгли контракт. Сборная 2-й раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки

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23 комментария
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Ответ Тухель
Комментарий удален пользователем
Прям как русские которые все в Америку хотят , Челябинск им не то .
А еще Месси не спешит возвращаться в Аргентину , а Роналду в Спортинг .
+20
-2
+18
Дешам до 2026 года контракт продлил. Так в сборную Франции приглашения, до второго пришествия можно ждать.
+10
-1
+9
Ответ Тухель
Комментарий удален пользователем
у Винисиуса корней непосредственно из Африки, думаю, даже меньше, чем у Пушкина, зачем ему туда ехать?
+11
-3
+8
тяжёлый выбор стоял
+6
0
+6
Ответ Антон Фалафель
Есть ощущение, што он просто ссыт провалиться после триумфа с Реалом.
Это не ощущение, это факт
+8
-3
+5
Зидан просто не хочет тренировать в принципе.
+4
0
+4
Есть ощущение, што он просто ссыт провалиться после триумфа с Реалом.
+6
-4
+2
Ответ Тухель
Комментарий удален пользователем
Феноменально тупая мысль ради лайков от полных…
+4
-2
+2
Ответ Тухель
Комментарий удален пользователем
Зачем Африка Винисиусу, будучи бразильцем? Единственный способ - из Реала в африканский клуб перейти. Но такое даже самому лютому фантазеру в голову не придет
+3
-2
+1
Ответ Тухель
Комментарий удален пользователем
С точки зрения футбола Озил внес большой вклад в 3 место Германии на ЧМ-2010 и победу через 4 года в Бразилии.
+1
0
+1
Ответ mr kovalsky
Роналду, кстати, хотел в Спортинг по инсайдам, т.к. команда играла в лч. Там тренер отказал вроде как
Как я вижу он хотел не в именно Спортинг , а в любую команду с которой он мог выступать в ЛЧ . Цеплялся за каждый вариант . Спортинг подходил под его запросы , но не срослось .
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Ответ Денис Ширинов
Дешам клоун, а не тренер
Человек выиграл чемпионат мира и финалист чемпионата мира
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Комментарий удален пользователем
Помнит свои корни :D
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щел 2039 год Зидан все ждёт приглашение в сборную!? )
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Человек выиграл чемпионат мира и финалист чемпионата мира
+ выводил Монако в финал ЛЧ, по пути прихлопнув галактикос с Зиданами
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