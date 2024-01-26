Зидану предложили возглавить сборную Алжира. Зинедин «был польщен», но отказался – ждет Францию

Зинедин Зидан получил предложение о работе в сборной Алжира.

По данным L’Equipe, руководство федерации обратилось к бывшему главному тренеру «Реала» после расторжения контракта с .

«был польщен» интересом со стороны сборной страны его родителей, но отклонил предложение.

Так же он ранее поступил с предложениями из Бразилии и США. 51-летний специалист продолжает рассчитывать на должность в сборной .

Алжир и тренер Бельмади расторгли контракт. Сборная 2-й раз подряд не вышла из группы на Кубке Африки