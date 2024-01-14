Анчелотти завоевал 11-й трофей с «Реалом» и догнал Зидана. Больше только у Муньоса – 14

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Суперкубок Испании Мигель Муньос Футбол

Карло Анчелотти догнал Зинедина Зидана по числу трофеев во главе «Реала».

Сегодня «Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале турнира «Барселону» (4:1).

Анчелотти завоевал 11-й трофей в качестве главного тренера «Реала». Итальянский специалист сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.

Самым титулованным тренером в истории «Реала» является Мигель Муньос – под его руководством мадридский клуб завоевал 14 трофеев.

Кроме того, Анчелотти обошел Зидана по числу матчей на посту главного тренера клуба – 264 против 263. Опережает их лишь Муньос – 605 матчей.

При Анчелотти мадридцы победили 192 раза, 34 раза сыграли вничью, проиграли 38 матчей. Забито 637 голов, пропущено – 238. При Зидане было 172 победы, 55 ничьих, 36 поражений, общий счет – 596:263.

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63 комментария
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Анчелотти - величайший тренер.
С такими кадровыми проблемами, что есть у Мадрида показывает настолько выдающийся футбол, что каждый раз диву даёшься. У других тренера так не выходит. Гвардиола на 3 матча потерял одного Родри и получил 3 поражения подряд. У Клоппа в случае эпидемии травм как у Мадрида сразу весь сезон насмарку. Реал потерял вратаря, остался с 2 цз до конца сезона, имеет всего одного цн, а у Карло Анчелотти будто и никаких проблем нет. Бровь поднята в фирменном стиле. Великий тренер🤨
+123
-7
+116
Великий. Очень рад за Карло. Прекрасную работу проделывает в этом сезоне. С учетом всех кадровых проблем, он блестяще справляется со своими обязанностями и полностью заслужил свое продление контракта.
+60
-7
+53
Хави по сравнению с Анчелотти домохозяйка.
+33
-2
+31
Коротко о карьере Анчелотти в Реале:

2013/2014 - ЛЧ и Кубок Испании
2014/2015 - КЧМ и Суперкубок УЕФА
......
2021/2022 - ЛЧ, Ла Лига и Суперкубок Испании
2022/2023 - КЧМ, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА
2023/2024 - Суперкубок Испании... (live⌛)

Каждый сезон с ним - это минимум 2 трофея и выход в 1/2 ЛЧ (раньше не выбывал)👍
+10
-1
+9
Перегонит и Муньоса ещё, не сомневаюсь)
+7
0
+7
Выступление Кунде сегодня можно не мемы разбирать
+7
0
+7
Папа Карло 😎 топ! Хейтеры 😭 фанаты 👏
+8
-1
+7
Ответ Under
это когда у Сити три поражения подряд было?
В сентябре в матче с Ноттингемом Родри получил красную. После этого в Англии проиграли Ньюкаслу, Вулверхэмптону и Арсеналу
+7
-1
+6
Реал сегодня играл с запасом. Всё таки впереди более сильный соперник(АТМ).
+5
0
+5
То, как папа Карло разорвал эту высокую линию обороны бчк от их прораба вот так вот с места в карьер - это было великолепно, великий тренер!
+5
0
+5
Спасибо, Дон Карло 👏👏👏👏
+5
-1
+4
Анчелоти с другой планеты ✨️!
+4
0
+4
Поздравляю Реал с первым трофеем!!!!
+4
0
+4
Анчелотти>>> вся история Барсы
+3
0
+3
Зидан выиграл 11 трофеев всего за 263 матча, а Анчелотти потребовалось целых 264. Вот и думайте.
+4
-1
+3
Эх анчи, давали бы копейку за веру в Вас в трудные моменты, абонемент бы купил и каждую игру воочию наблюдал )
+3
0
+3
Величайший. Весь его опыт можем наблюдать в этом сезоне. Мадридисты, будьте довольны, ведь мы наблюдаем целую эпоху в лице Папы Карло!!!
+2
0
+2
А ведь есть фанатики, желающие отставки Карло... Что у них вместо мозгов?
+2
0
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и так буднично это вышло. как будто обыграли местных бедуинов.
+1
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+1
Памятник Карло за подвиги с такими потерями в составе чуть ли не всей линии обороны и без топового форварда!!! Просто легенда
+1
0
+1
ну чтобы обогнать зизу, надо 3 лч подряд выиграть всё таки....
+1
0
+1
Ответ Under
это когда у Сити три поражения подряд было?
Родри получил красную и дисквал на 3 матча - 3 матча без него проиграли (2 в АПЛ, 1 в кубке)
+1
0
+1
Величайший в истории
+1
0
+1
Ответ JohnnyMadsen
Выступление Кунде сегодня можно не мемы разбирать
Хави намудрил. Против ромба Анчелоти, где Вини фактически ЛЦФ, Араухо прячет на фланг, а Кунде бросает на растерзание.

После вылета из ЛЧ уйдёт в отставку, если не раньше.
+1
0
+1
Ответ Yossi
Зидан выиграл 11 трофеев всего за 263 матча, а Анчелотти потребовалось целых 264. Вот и думайте.
Только Зидан выиграл несколько трофеев на очевидном багаже Анчелотти.
+2
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Кунде и Араухо официально: биба и боба
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Анчелоти-Философ.
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Ответ corazn blanco
Великий. Очень рад за Карло. Прекрасную работу проделывает в этом сезоне. С учетом всех кадровых проблем, он блестяще справляется со своими обязанностями и полностью заслужил свое продление контракта.
особенно это видно на фоне "работы" Хави
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Чемпионство нужно в этом году
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Папа Карло топ.
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