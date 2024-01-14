Анчелотти завоевал 11-й трофей с «Реалом» и догнал Зидана. Больше только у Муньоса – 14

Карло Анчелотти догнал Зинедина Зидана по числу трофеев во главе «Реала».

Сегодня « » завоевал , обыграв в финале турнира «Барселону» (4:1).

завоевал 11-й трофей в качестве главного тренера «Реала». Итальянский специалист сравнялся по этому показателю с .

Самым титулованным тренером в истории «Реала» является – под его руководством мадридский клуб завоевал 14 трофеев.

Кроме того, Анчелотти обошел Зидана по числу матчей на посту главного тренера клуба – 264 против 263. Опережает их лишь Муньос – 605 матчей.

При Анчелотти мадридцы победили 192 раза, 34 раза сыграли вничью, проиграли 38 матчей. Забито 637 голов, пропущено – 238. При Зидане было 172 победы, 55 ничьих, 36 поражений, общий счет – 596:263.

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