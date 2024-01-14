Анчелотти завоевал 11-й трофей с «Реалом» и догнал Зидана. Больше только у Муньоса – 14
Карло Анчелотти догнал Зинедина Зидана по числу трофеев во главе «Реала».
Сегодня «Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финале турнира «Барселону» (4:1).
Анчелотти завоевал 11-й трофей в качестве главного тренера «Реала». Итальянский специалист сравнялся по этому показателю с Зинедином Зиданом.
Самым титулованным тренером в истории «Реала» является Мигель Муньос – под его руководством мадридский клуб завоевал 14 трофеев.
Кроме того, Анчелотти обошел Зидана по числу матчей на посту главного тренера клуба – 264 против 263. Опережает их лишь Муньос – 605 матчей.
При Анчелотти мадридцы победили 192 раза, 34 раза сыграли вничью, проиграли 38 матчей. Забито 637 голов, пропущено – 238. При Зидане было 172 победы, 55 ничьих, 36 поражений, общий счет – 596:263.
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С такими кадровыми проблемами, что есть у Мадрида показывает настолько выдающийся футбол, что каждый раз диву даёшься. У других тренера так не выходит. Гвардиола на 3 матча потерял одного Родри и получил 3 поражения подряд. У Клоппа в случае эпидемии травм как у Мадрида сразу весь сезон насмарку. Реал потерял вратаря, остался с 2 цз до конца сезона, имеет всего одного цн, а у Карло Анчелотти будто и никаких проблем нет. Бровь поднята в фирменном стиле. Великий тренер🤨
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Каждый сезон с ним - это минимум 2 трофея и выход в 1/2 ЛЧ (раньше не выбывал)👍
После вылета из ЛЧ уйдёт в отставку, если не раньше.