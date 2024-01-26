«Зенит» не купит Фидальго «из-за сложностей в России» и «процесса листинга «Америки» на фондовом рынке». Клуб был готов утроить зарплату хавбека (La Verdad)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы бизнес высшая лига Мексика Америка Политика Альваро Фидальго Футбол

«Зенит» не сможет подписать хавбека «Америки» Альваро Фидальго.

По информации La Verdad, клуб из Санкт-Петербурга готов был выплатить отступные, прописанные в контракте 26-летнего испанского футболиста. Речь идет о 10-15 млн долларов.

Кроме того, в случае переезда в Мир РПЛ воспитанник «Реала» получал бы втрое больше, чем в Мексике.

Однако трансфер в «Зенит» не состоится «из-за социально-экономических сложностей в России» и «процесса листинга «Америки» на фондовом рынке» (листинг – совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), осуществление контроля за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и требованиям – Sports.ru).

В текущем сезоне на счету Фидальго 2 гола и 5 ассистов в 22 матчах в чемпионате Мексики. Статистика полузащитника – здесь.

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10 комментариев
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Что я сейчас прочитал???
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+4
Ответ Павел Максименко
Что я сейчас прочитал???
Ну короче
Футбольный клуб этот мексиканский хочет свои акции на бирже выставить дабы гоев прогреть и бабки с них поиметь
А если будет иметь контракты с Россией, то им в этом откажут и гоев не прогреют
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Смотря какой fabric, смотря сколько details в этом пиджаке
+2
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Каждый час Зенит кого-то покупает
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Ничего не понятно, но очень интересно.
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Мюллер приказал, опустошить бюджет газпрома, перед его отставкой, из-за болезни, поэтому зенитка весь хлам старается купить...
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Ну нет так нет,следующий ..
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Ответ Поцелуй Оздоева
Ну короче Футбольный клуб этот мексиканский хочет свои акции на бирже выставить дабы гоев прогреть и бабки с них поиметь А если будет иметь контракты с Россией, то им в этом откажут и гоев не прогреют
Блистательная хуцпа
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