«Зенит» не купит Фидальго «из-за сложностей в России» и «процесса листинга «Америки» на фондовом рынке». Клуб был готов утроить зарплату хавбека (La Verdad)

«Зенит» не сможет подписать хавбека «Америки» Альваро Фидальго.

По информации La Verdad, клуб из Санкт-Петербурга готов был выплатить отступные, прописанные в контракте 26-летнего испанского футболиста. Речь идет о 10-15 млн долларов.

Кроме того, в случае переезда в Мир воспитанник «Реала» получал бы втрое больше, чем в Мексике.

Однако трансфер в « » не состоится «из-за социально-экономических сложностей в России» и «процесса листинга «Америки» на фондовом рынке» (листинг – совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), осуществление контроля за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и требованиям – Sports.ru).

В текущем сезоне на счету 2 гола и 5 ассистов в 22 матчах в чемпионате Мексики. Статистика полузащитника – здесь.