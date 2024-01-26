«Зенит» не купит Фидальго «из-за сложностей в России» и «процесса листинга «Америки» на фондовом рынке». Клуб был готов утроить зарплату хавбека (La Verdad)
«Зенит» не сможет подписать хавбека «Америки» Альваро Фидальго.
По информации La Verdad, клуб из Санкт-Петербурга готов был выплатить отступные, прописанные в контракте 26-летнего испанского футболиста. Речь идет о 10-15 млн долларов.
Кроме того, в случае переезда в Мир РПЛ воспитанник «Реала» получал бы втрое больше, чем в Мексике.
Однако трансфер в «Зенит» не состоится «из-за социально-экономических сложностей в России» и «процесса листинга «Америки» на фондовом рынке» (листинг – совокупность процедур включения ценных бумаг в биржевой список (список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам), осуществление контроля за соответствием ценных бумаг установленным биржей условиям и требованиям – Sports.ru).
В текущем сезоне на счету Фидальго 2 гола и 5 ассистов в 22 матчах в чемпионате Мексики. Статистика полузащитника – здесь.
Футбольный клуб этот мексиканский хочет свои акции на бирже выставить дабы гоев прогреть и бабки с них поиметь
А если будет иметь контракты с Россией, то им в этом откажут и гоев не прогреют