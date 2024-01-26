Глава УЕФА об уходе Бобана в знак протеста против обнуления: «Мы верим в наш коллективный и демократический процесс принятия решений»

Теги Милан премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Звонимир Бобан Александер Чеферин Футбол

Глава УЕФА отреагировал на отставку Звонимира Бобана в знак протеста.

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Хорватии, с 2021 года занимавший в УЕФА должность руководителя футбольного департамента, покинул свой пост в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций Александера Чеферина.

Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

– Уход Бобана болезненный для УЕФА?

– Те, кто знают его и меня, сами придут к определенным выводам.

Конгресс УЕФА, а не отдельный человек, имеет право определять целесообразность любых изменений.

Мы верим в наш коллективный и демократический процесс принятия решений, который эффективно направляет нас, – сказал Чеферин в интервью La Repubblica.

Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

В УЕФА раскол из-за планов Чеферина переизбраться на 4-й срок. Некоторые считают, что словенец «поддается желанию остаться у власти»

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11 комментариев
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хорошо понимаем Чеферина, стабильность превыше всего, не надо расскачивать лодку
+15
-2
+13
Бобану респект
+11
-1
+10
Ответ Григорий Гашников
хорошо понимаем Чеферина, стабильность превыше всего, не надо расскачивать лодку
Вы что, хотите как в Суперлиге?🤨😁
+8
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+8
Бобан единственный в УЕФА оказался у которого остались бубенчики ))) остальные полные "дермократы" стали европейские.
+4
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+4
Знакомая риторика, где то я её уже слышал...
+1
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Похоже Бобан сам хотел баллотироваться🤔
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мы верим в наш коллективный и демократический процесс, поэтому мы сами решили, что нам надо продолжать работать
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Александр Александрович Чиферин
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Очевидно, что Бобан агент Переса
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Ответ Bashibuzuck
Вы что, хотите как в Суперлиге?🤨😁
супер лига неизбежна.
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