Глава УЕФА об уходе Бобана в знак протеста против обнуления: «Мы верим в наш коллективный и демократический процесс принятия решений»

Глава УЕФА отреагировал на отставку Звонимира Бобана в знак протеста.

Бывший полузащитник « » и сборной Хорватии, с 2021 года занимавший в УЕФА должность руководителя футбольного департамента, покинул свой пост в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций .

Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

– Уход Бобана болезненный для УЕФА?

– Те, кто знают его и меня, сами придут к определенным выводам.

Конгресс УЕФА, а не отдельный человек, имеет право определять целесообразность любых изменений.

Мы верим в наш коллективный и демократический процесс принятия решений, который эффективно направляет нас, – сказал Чеферин в интервью La Repubblica.

Обнулить первый срок – идея президента УЕФА. Чтобы быть у власти четыре лишних года

В УЕФА раскол из-за планов Чеферина переизбраться на 4-й срок. Некоторые считают, что словенец «поддается желанию остаться у власти»