Тухель считает, что Кейн побьет рекорд Левандовского в Бундеслиге: «Он в опасности, хотя никто не верил, что это возможно. Для Харри нет предела, уверен»

Томас Тухель считает, что Харри Кейн может побить рекорд Роберта Левандовского.

После 1-го круга Бундеслиги на счету 22 гола – англичанин повторил рекорд Левандовского на данном отрезке. Поляк также является рекордсменом по голам в немецком чемпионате за сезон – в сезоне-2020/21 он забил 41 гол, выступая за «Баварию».

«[Рекорд Левандовского] в опасности. Никто никогда не мог поверить, что кто-то может его побить, но это возможно. Нужно лишь немного удачи. Команда должна продолжать двигаться вперед, Харри нужно быть в форме – посмотрим, что будет дальше... Я уверен, что для Харри нет предела», – сказал главный тренер «Баварии».

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