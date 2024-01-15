Тухель считает, что Кейн побьет рекорд Левандовского в Бундеслиге: «Он в опасности, хотя никто не верил, что это возможно. Для Харри нет предела, уверен»

Теги Бавария бундеслига Германия рекорды Роберт Левандовски Томас Тухель Харри Кейн Футбол

Томас Тухель считает, что Харри Кейн может побить рекорд Роберта Левандовского.

После 1-го круга Бундеслиги на счету Кейна 22 гола – англичанин повторил рекорд Левандовского на данном отрезке. Поляк также является рекордсменом по голам в немецком чемпионате за сезон – в сезоне-2020/21 он забил 41 гол, выступая за «Баварию».

«[Рекорд Левандовского] в опасности. Никто никогда не мог поверить, что кто-то может его побить, но это возможно. Нужно лишь немного удачи. Команда должна продолжать двигаться вперед, Харри нужно быть в форме – посмотрим, что будет дальше... Я уверен, что для Харри нет предела», – сказал главный тренер «Баварии».

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6 комментариев
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Кейну надо побить вечный рекорд, выиграть требл, стать лучшим бомбардиром мира. И тогда появится шанс занять второе место на ЗМ после Месси
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Лучший форвард планеты
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Главное чтобы травму не получил! Здоровья Харри.
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Мне кажется нужно чуть больше уважения Левандовскому, особенно бывшие легенды клуба забыли о нем при виде Кейна, конечно никто не умаляет заслуг Харри.
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Ответ Astan4o
Мне кажется нужно чуть больше уважения Левандовскому, особенно бывшие легенды клуба забыли о нем при виде Кейна, конечно никто не умаляет заслуг Харри.
Левандовский себя показал, как человек! И как игрок в Барселоне. Кейн определено лучше.
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