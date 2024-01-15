Мюллер назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Харри забивает почти в каждом матче, понимает игру, а не просто выполняет случайные передачи из точки А в точку Б. Он всегда на высоте»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Мюллер Харри Кейн Эрлинг Холанд Футбол

Томас Мюллер назвал Харри Кейна лучшим нападающим мира.

«Кто может составить ему конкуренцию? Эрлинг Холанд, конечно, тоже великолепен, но это разные типы игроков. Я считаю, что Харри находится на вершине среди нынешних нападающих.

Он настоящий футболист, он понимает игру. Во-первых, он знает, где находятся опасные зоны. Во-вторых, он сразу видит, что может сделать другой игрок, в чем его сильные стороны. Он не просто выполняет случайные передачи из точки А в точку Б, за этим всегда стоит идея.

Я не знаю, был ли у кого-либо лучший дебют в клубе, чем у Харри. Я имею в виду не только цифры, но и влияние, которое он уже оказывает на нашу команду.

Харри Кейн всегда на высоте, как вы знаете. Он забивает почти в каждой игре, но даже если не забивает, он делает свою работу», – сказал полузащитник «Баварии».

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8 комментариев
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Хари это топ уровень абсолютно для любого клуба, не зависимо какой клуб и какая обстановка, свою охапку за сезон он накидает, что собственно он и демонстрировал в шпорах
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Ответ Антон Фалафель
Кейн топ без сомнений, но не надо и уровень Бундеслиги отметать. Это сущий колхоз.
В прошлом сезоне в этом колхозе лучшие бомбардиры кое-как по 16 голов заковыряли:))
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ЗБ точно заберет Кейн.
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Ответ Антон Фалафель
Кейн топ без сомнений, но не надо и уровень Бундеслиги отметать. Это сущий колхоз.
Ок а где не колхоз? В ФНЛ?
Левандовски в своём пенсионном возрасте переехал в Испанию и стал лучшим бомбардиром. Холланд легко стал лучшим бомбардиром АПЛ. Вернер бесполезно бегающий в Бундеслиге приехал и сразу сделал разницу.
Да и вообще де Брюйне, Холланд, Гюндоган, Сон, Фирмино одни из лучших игроков АПЛ последних лет. Нужны защитники Матип на пике в Ливерпуле ничем не уступал ВВД, Аканджи помог МС взять требл, да и сейчас Пеп взял Гвардиола за мешок денег.
В каждом чемпионате есть своя специфика, но бред что условно в Бундеслиге или Примере забивать легче чем в АПЛ или Серии А.
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Ответ Утка_по_пекински
Кейн даже в Курятнике отличался. Был на две головы выше остальных.
Очень спорное суждение. При Почеттино Дембеле, Эриксен показывали лютый топ уровень, да и у Алли были несколько сезонов когда он даже Кейну не уступал. + Льорис и бельгийская оборона были лютыми парнями. При Мауре Сон вполне был на уровне Кейна.
В прошлом сезоне ок разница между Кейном и Соном по г+п существенная, но в сезоне 2021/2022 сон даже лучше Кейна по г+п.
По этому Сон если и уступают Кейну, то точно не сильно много.
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