Мюллер назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Харри забивает почти в каждом матче, понимает игру, а не просто выполняет случайные передачи из точки А в точку Б. Он всегда на высоте»
Томас Мюллер назвал Харри Кейна лучшим нападающим мира.
«Кто может составить ему конкуренцию? Эрлинг Холанд, конечно, тоже великолепен, но это разные типы игроков. Я считаю, что Харри находится на вершине среди нынешних нападающих.
Он настоящий футболист, он понимает игру. Во-первых, он знает, где находятся опасные зоны. Во-вторых, он сразу видит, что может сделать другой игрок, в чем его сильные стороны. Он не просто выполняет случайные передачи из точки А в точку Б, за этим всегда стоит идея.
Я не знаю, был ли у кого-либо лучший дебют в клубе, чем у Харри. Я имею в виду не только цифры, но и влияние, которое он уже оказывает на нашу команду.
Харри Кейн всегда на высоте, как вы знаете. Он забивает почти в каждой игре, но даже если не забивает, он делает свою работу», – сказал полузащитник «Баварии».
Левандовски в своём пенсионном возрасте переехал в Испанию и стал лучшим бомбардиром. Холланд легко стал лучшим бомбардиром АПЛ. Вернер бесполезно бегающий в Бундеслиге приехал и сразу сделал разницу.
Да и вообще де Брюйне, Холланд, Гюндоган, Сон, Фирмино одни из лучших игроков АПЛ последних лет. Нужны защитники Матип на пике в Ливерпуле ничем не уступал ВВД, Аканджи помог МС взять требл, да и сейчас Пеп взял Гвардиола за мешок денег.
В каждом чемпионате есть своя специфика, но бред что условно в Бундеслиге или Примере забивать легче чем в АПЛ или Серии А.
В прошлом сезоне ок разница между Кейном и Соном по г+п существенная, но в сезоне 2021/2022 сон даже лучше Кейна по г+п.
По этому Сон если и уступают Кейну, то точно не сильно много.