Мюллер назвал Кейна лучшим форвардом мира: «Харри забивает почти в каждом матче, понимает игру, а не просто выполняет случайные передачи из точки А в точку Б. Он всегда на высоте»

Томас Мюллер назвал Харри Кейна лучшим нападающим мира.

«Кто может составить ему конкуренцию? , конечно, тоже великолепен, но это разные типы игроков. Я считаю, что Харри находится на вершине среди нынешних нападающих.

Он настоящий футболист, он понимает игру. Во-первых, он знает, где находятся опасные зоны. Во-вторых, он сразу видит, что может сделать другой игрок, в чем его сильные стороны. Он не просто выполняет случайные передачи из точки А в точку Б, за этим всегда стоит идея.

Я не знаю, был ли у кого-либо лучший дебют в клубе, чем у Харри. Я имею в виду не только цифры, но и влияние, которое он уже оказывает на нашу команду.

всегда на высоте, как вы знаете. Он забивает почти в каждой игре, но даже если не забивает, он делает свою работу», – сказал полузащитник «Баварии».