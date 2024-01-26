«Брентфорд» купил вратаря Исландии Вальдимарссона за 2,6 млн фунтов, опередив «Астон Виллу». У Хаукона 21 сухой матч из 49 за «Эльфсборг»

«Брентфорд» купил вратаря сборной Исландии, опередив «Астон Виллу».

Хаукон Вальдимарссон перешел в клуб из шведского « » за 2,6 млн фунтов и подписал контракт до лета 2028 года.

Как сообщает Evening Standard, « » выиграл борьбу за 22-летнего исландца у « ».

Вальдимарссон провел 21 сухой матч за «Эльфсборг», сыграв 49 раз. За сборную он выступал 6 раз. Его статистика – здесь.

Фото: brentfordfc.com