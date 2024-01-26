«Брентфорд» купил вратаря Исландии Вальдимарссона за 2,6 млн фунтов, опередив «Астон Виллу». У Хаукона 21 сухой матч из 49 за «Эльфсборг»
«Брентфорд» купил вратаря сборной Исландии, опередив «Астон Виллу».
Хаукон Вальдимарссон перешел в клуб АПЛ из шведского «Эльфсборга» за 2,6 млн фунтов и подписал контракт до лета 2028 года.
Как сообщает Evening Standard, «Брентфорд» выиграл борьбу за 22-летнего исландца у «Астон Виллы».
Вальдимарссон провел 21 сухой матч за «Эльфсборг», сыграв 49 раз. За сборную Исландии он выступал 6 раз. Его статистика – здесь.
Фото: brentfordfc.com