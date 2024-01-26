«Брентфорд» купил вратаря Исландии Вальдимарссона за 2,6 млн фунтов, опередив «Астон Виллу». У Хаукона 21 сухой матч из 49 за «Эльфсборг»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия высшая лига Швеция Эльфсборг трансферы Сборная Исландии по футболу Брентфорд Хаукон Вальдимарссон Футбол

«Брентфорд» купил вратаря сборной Исландии, опередив «Астон Виллу».

Хаукон Вальдимарссон перешел в клуб АПЛ из шведского «Эльфсборга» за 2,6 млн фунтов и подписал контракт до лета 2028 года.

Как сообщает Evening Standard, «Брентфорд» выиграл борьбу за 22-летнего исландца у «Астон Виллы».

Вальдимарссон провел 21 сухой матч за «Эльфсборг», сыграв 49 раз. За сборную Исландии он выступал 6 раз. Его статистика – здесь.

Фото: brentfordfc.com

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну Брентфорду нужнее, Флеккена купили и он один из худших по статистике в АПЛ.
+5
0
+5
Стал известен будущий вратарь Челси
+1
0
+1
Ответ Leon Petov
Стал известен будущий вратарь Челси
Не про "Брайтон" же речь.
+1
0
+1
Ответ Максим Черкашин
Ну Брентфорду нужнее, Флеккена купили и он один из худших по статистике в АПЛ.
Верно, ставка на прогресс Флеккена не оправдалась.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий