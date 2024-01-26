«Знали, что Осимхен перейдет в «Реал», «ПСЖ» или АПЛ». Де Лаурентис о будущем форварда
Аурелио Де Лаурентис рассказал, где будет выступать Виктор Осимхен.
Ранее форвард «Наполи» заявил, что уже представляет, где продолжит карьеру.
«Мы знали об этом с лета, иначе переговоры о продлении контракта не затянулись бы так сильно.
Мы уже знали, что он перейдет в «Реал», «ПСЖ» или АПЛ», – заявил президент «Наполи».
Агент Осимхена о словах агента Хвичи про Саудовскую Аравию: «Единственная цель Виктора – помочь «Наполи», остальное – чушь. Говорить о будущем других игроков некорректно»