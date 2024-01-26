«Знали, что Осимхен перейдет в «Реал», «ПСЖ» или АПЛ». Де Лаурентис о будущем форварда

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

Аурелио Де Лаурентис рассказал, где будет выступать Виктор Осимхен.

Ранее форвард «Наполи» заявил, что уже представляет, где продолжит карьеру.

«Мы знали об этом с лета, иначе переговоры о продлении контракта не затянулись бы так сильно.

Мы уже знали, что он перейдет в «Реал», «ПСЖ» или АПЛ», – заявил президент «Наполи».

Агент Осимхена о словах агента Хвичи про Саудовскую Аравию: «Единственная цель Виктора – помочь «Наполи», остальное – чушь. Говорить о будущем других игроков некорректно»

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10 комментариев
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Ответ SWAGG
Да это же очередной разводняк из Италии за сотку. Бельгийского бога сериала было мало?) осимхен уже сейчас сдулся, отступные €130М это слишком. Будь моя воля я бы отдал эти деньги на исака из ньюкасла, который как минимум адаптирован к лиге и ты примерно знаешь чего от него ожидать. Плюс у ньюкасла траблы с ффп. Осимхен это кот в мешке, даже дарвин повариативнее будет. Если у осимхена не пойдет с голами то он уже ничем это не компенсирует на поле как дарвин, который весь матч носится и хорошо партнеров заигрывает. Короче осимхен это чистый лукаку, который будет по 90 минут пастись в штрафной. Исак выглядит Анри на его фоне. Скорость, техника крутая для его габаритов, удары с двух ног.
и почему такого гения как ты еще в топ клуб не взяли на работу....
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Ответ danteeeq
Осимхен не то что сдулся, он и надувался то по сути только на прошлый сезон)
Что еще раз доказывает, что это игрок односезонка. За 4 года в наполи он только раз преодолел отметку 20 голов за сезон во ВСЕХ ТУРНИРАХ. Надулся так надулся)
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Ответ madaev
Кто тебе за 130 Исака отдаст лол
Ньюкасл юнайтед, которых поджимает ффп. Так понятно?
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