Виктор Осимхен: «Я уже знаю, каким будет мой следующий шаг, но сейчас я хочу сильно закончить сезон с «Наполи». Потом съезжу отдохнуть и сообщу о своем решении»
Виктор Осимхен заявил, что принял решение о своем будущем.
«Слухи связывают меня с АПЛ. Это ожидаемо, когда ты один из самых обсуждаемых форвардов мира. Конечно, Премьер-лига – одна из крупнейших и лучших лиг во всем мире.
Я с «Наполи», я подписал новый контракт. Я наслаждаюсь временем, которое провожу в клубе. Думаю, я уже определился и знаю, чего хочу в своей карьере.
С самого начала я принимаю решения самостоятельно, и у меня все складывается хорошо. Я уже знаю, какой следующий шаг я хочу сделать, поэтому сейчас я просто хочу закончить сезон сильно.
Потом поеду куда-нибудь на отдых с дочерью, подумаю о своей жизни и, наконец, сообщу решение, которое я уже принял», – сказал нападающий «Наполи» в интервью CBS Sports.