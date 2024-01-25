Виктор Осимхен: «Я уже знаю, каким будет мой следующий шаг, но сейчас я хочу сильно закончить сезон с «Наполи». Потом съезжу отдохнуть и сообщу о своем решении»

Виктор Осимхен заявил, что принял решение о своем будущем.

«Слухи связывают меня с . Это ожидаемо, когда ты один из самых обсуждаемых форвардов мира. Конечно, Премьер-лига – одна из крупнейших и лучших лиг во всем мире.

Я с «Наполи», я подписал новый контракт. Я наслаждаюсь временем, которое провожу в клубе. Думаю, я уже определился и знаю, чего хочу в своей карьере.

С самого начала я принимаю решения самостоятельно, и у меня все складывается хорошо. Я уже знаю, какой следующий шаг я хочу сделать, поэтому сейчас я просто хочу закончить сезон сильно.

Потом поеду куда-нибудь на отдых с дочерью, подумаю о своей жизни и, наконец, сообщу решение, которое я уже принял», – сказал нападающий « » в интервью CBS Sports.