Виктор Осимхен: «Я уже знаю, каким будет мой следующий шаг, но сейчас я хочу сильно закончить сезон с «Наполи». Потом съезжу отдохнуть и сообщу о своем решении»

Теги премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен заявил, что принял решение о своем будущем.

«Слухи связывают меня с АПЛ. Это ожидаемо, когда ты один из самых обсуждаемых форвардов мира. Конечно, Премьер-лига – одна из крупнейших и лучших лиг во всем мире.

Я с «Наполи», я подписал новый контракт. Я наслаждаюсь временем, которое провожу в клубе. Думаю, я уже определился и знаю, чего хочу в своей карьере.

С самого начала я принимаю решения самостоятельно, и у меня все складывается хорошо. Я уже знаю, какой следующий шаг я хочу сделать, поэтому сейчас я просто хочу закончить сезон сильно.

Потом поеду куда-нибудь на отдых с дочерью, подумаю о своей жизни и, наконец, сообщу решение, которое я уже принял», – сказал нападающий «Наполи» в интервью CBS Sports.

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8 комментариев
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В Арсенал его
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Мамука был прав 😁
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"«Слухи связывают меня с АПЛ. Это ожидаемо, когда ты один из самых обсуждаемых форвардов мира." - в этом сезоне про Осимхена ничего нормального кроме скандалов не слышал...
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Извинится ли он перед Мамукой, когда перейдёт в СА?
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Ответ Партизанен
В Барселону его, там с напами проблы, на след год там некому играть, Левандоски уже почти game over
да откуда там деньги, я не уверен что на Феликса и Канселу хватит, а тут минимум сотка
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Ответ Партизанен
В Барселону его, там с напами проблы, на след год там некому играть, Левандоски уже почти game over
У Барселоны есть лишних 120 млн? Смешно.
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