«Наполи» грозит снятие очков, Де Лаурентису – дисквалификация. Они обвиняются в предоставлении ложной отчетности по трансферу Осимхена

Теги серия А Италия происшествия Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» может столкнуться с наказанием из-за проблем с отчетностью.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима внесла президента партенопейцев Аурелио Де Лаурентиса в список подозреваемых по обвинению в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности. Разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала при трансфере Виктора Осимена из «Лилля» в 2020 году.

Football Italia со ссылкой на La Repubblica и другие источники передает, что расследование в отношении главы клуба уже завершено, в отношении иных сотрудников – продолжается.

Теперь материалы, вероятно, будут переданы в суд. Если приговор будет иметь обвинительный характер, Де Лаурентис может быть дисквалифицирован, а «Наполи» – оштрафован. В худшем случае с команды могут снять очки. Об этом пишет CalcioNapoli24 со ссылкой на Corriere della Sera.

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18 комментариев
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Потрынделся Де Лаурентис про суперлигу.
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Де Лаурентис молодец протянул сколько ему нужно было. Сейчас пофиг условно 8 или 12 место, а вот если сняли бы очки в прошлом чемпионате, то было бы обидно.
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Ответ Иван Лапин
Потрынделся Де Лаурентис про суперлигу.
Федерация вообще не палится (нет)
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Кто-то вообще удивлен тому что этого жулика наконец за задницу схватят))
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Ответ a2wai
Кто-то вообще удивлен тому что этого жулика наконец за задницу схватят))
Ещё раз: фиктивным приростом капитала промышляли почти все клубы обоих высших дивизионов. Иначе в ФФП не вписался бы более-менее никто. То есть подставить в эту схему с хватанием за жопу можно почти любого руководителя или владельца итальянского клуба. Было бы желание.
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Специя стучит на Верону, гоббы скорее всего дают ответку Лаурентису. Обожаю Италию)
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Ответ Тухель
Де Лаурентис молодец протянул сколько ему нужно было. Сейчас пофиг условно 8 или 12 место, а вот если сняли бы очки в прошлом чемпионате, то было бы обидно.
Снять должны в следующем сезоне
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Ответ Е.Р.
Максимум штраф. Всего одна манипуляция. Блатные вот думали, что кругом одни фраера, и намахинировали на сотни лямов. Потом, как у них это прошито в ДНК, проплатили кому надо, и вместо отсидки в Серии Б получили 10 очков штрафа. После этого им надоело быть блатными, и они решили стать полиционерами.
Бла тным как раз без конца ставят пенальти, засчитывают левые голы и в упор не видят нарушения с их стороны, что и позволяет пока на первом месте находиться
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Там, вроде как, регламент после клоунады с "Ювентусом" поменяли. Теперь если и снимут, то в следующем сезоне, а не в текущем.
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У меня только один вопрос - неужто Эвертон тоже за суперлигу был?
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Чисто бизнес, это не спорт. При чём тут отчётность - и набранные очки? Надо перестать это называть "спортом". И сайт этот переименовать в Бизнес.ру.
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Зря Де Лаурентис Суперлигу поддержал
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Ответ Иван Лапин
Потрынделся Де Лаурентис про суперлигу.
Однозначно , решили показать что Евро суд не сможет помочь.. и при желании попасть в Суперлигу сразу начнуть нагибать. Осимхен уже несколько лет играет и про схему его трансфера только ленивый не высмеивал настолько все явно было сделано, но почему-то только сейчас до прокуратуры дошло.
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