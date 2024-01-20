«Наполи» грозит снятие очков, Де Лаурентису – дисквалификация. Они обвиняются в предоставлении ложной отчетности по трансферу Осимхена

«Наполи» может столкнуться с наказанием из-за проблем с отчетностью.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рима внесла президента партенопейцев в список подозреваемых по обвинению в предоставлении ложной бухгалтерской отчетности. Разбирательство связано с предполагаемым фиктивным приростом капитала при трансфере Виктора Осимена из «Лилля» в 2020 году.

Football Italia со ссылкой на La Repubblica и другие источники передает, что расследование в отношении главы клуба уже завершено, в отношении иных сотрудников – продолжается.

Теперь материалы, вероятно, будут переданы в суд. Если приговор будет иметь обвинительный характер, Де Лаурентис может быть дисквалифицирован, а « » – оштрафован. В худшем случае с команды могут снять очки. Об этом пишет CalcioNapoli24 со ссылкой на Corriere della Sera.