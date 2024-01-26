Роберто Мартинес: «Феликс был лучшим игроком Европы в сентябре-октябре. Ему нужна стабильность»

Теги Сборная Португалии по футболу Барселона Атлетико Ла Лига Роберто Мартинес Жоау Феликс Футбол

Роберто Мартинес назвал Жоау Феликса лучшим игроком Европы в сентябре-октябре.

«Феликс, вероятно, был лучшим игроком Европы в сентябре и октябре. Но ожидания от нашей команды и широкие возможности, которые у нас есть, открывают комментарии для критики. Нужно это принять.

Время, проведенное Феликсом в «Челси», во многом помогло его формированию, но ему нужна стабильность. Он в аренде, а это нестабильная ситуация.

В «Барселоне» он играл решающую роль, и каждый раз, когда он выходит на поле, он забивает голы или ассистирует. Однако ему нужна стабильность», – сказал тренер сборной Португалии.

Статистику Феликса можно изучить здесь.

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1 комментарий
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Стабильность нужна? Уже сколько лет прошло с его трансфера из Бенфики в Атлетико, а воз и ныне там. Чувствую, очередным легендарным персонажем так и закончит, с которого удивляются,как он до сих пор попадает в топ-клубы.
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