Австралия — Индонезия: прогноз на матч 28 января 2024, Кубок Азии
28 января пройдет матч 1/8 финала Кубка Азии. Продолжение борьбы за трофей оспорят сборные Австралии и Индонезии. Игра пройдет в Катаре в городе Доха, на стадионе «Стадион им. шейха Джассима бин Хамада». Начало встречи в 14:30 по московскому времени.
Номинальные хозяева являются одним из главных фаворитов на главный азиатский трофей. Австралия занимает довольно приличное 23 место в рейтинге ФИФА и недавно поднялись в нем, сместив оттуда Южную Корею. Австралийцы – завсегдатые участники плей-офф этого турнира и позапрошлый турнир в 2015 году они выигрывали.
Индонезия же в мировой рейтинге на 144 месте среди всех сборных команд и ни разу еще в своей истории не проходила в плей-офф турнира. Сможет ли скромная индонезийская команда навязать борьбу одной из сильнейших азиатских сборных и сотворить сенсаию, мы узнаве совсем скоро.
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Рекомендованная ставка: Ф2 (2,5), ТМ (3).
Австралия
Сборная Австралии на всех порах мчит к тому чтобы побороться за свой очередной трофей. В 2011 году они заняли на Кубке Азии 2 место и остались в шаге от золотых медалей, где в финале проиграли Японии в упорном матче с овертаймами, в котором и пропустили злосчастный для них гол. А вот в 2015 они все таки смогли забрать себе этот трофей, обыграв в финале Южную Корею по исходу дополнительных таймов. В 2019 году Австралия вылетела на стадии четвертьфинала, где уступила ОАЭ (0:1).
Австралийская сборная достаточно уверенно вышла в плей-офф Кубка Азии 2023, заняв 1 строчку турнирной таблицы группы B, Где набрала в 3 матчах 7 баллов. В 2 встречах им удалось одержать победу и 1 раз сыграть вничью. На 2 очка удалось опередить второй Узбекистан и на 3 третью Сирию. Результативность команда показала не самую лучшую для себя и забила 4 гола, а вот в обороне все было довольно неплохо и всего лишь 1 пропущенный гол.
В стартовом туре финального турнира Кубка Азии удалось уверенно обыграть одну из самых слабых сборных этого турнира Индию (2:0). Счет мог быть и гораздо больше, но вот немного не хватало в завершении моментов и много ударов не достигали створа. Из 28 ударов нанесенных Австралией по воротам Индии, лишь 6 голов достигли их створа. К тому же австралийцы контролировали мяч на порядок больше чем их соперник (71% на 29%). А забить удалось лишь в начале второго тайма после прицельного удара Ирвина и на 73 минуте встречи закрепил этот победный счет Бос с ассиста Макги.
Во 2 туре КА была непростая встреча с Сирией, которая завершилась победой с минимальной разницей в счете (1:0). Австралия выглядела более остро атаке, за что футбольный бог их и вознаградил голом, когда отличился на 59 минуте встречи Ирвин, принесший победу своей команде.
Результаты Австралии в 5 последних сыгранных матчах:
- 23.01.24 Австралия — Узбекистан 1:1.
- 18.01.24 Сирия — Австралия 0:1;
- 13.01.24 Австралия — Индия 2:0;
- 06.01.24 Бахрейн — Австралия 0:2;
- 21.11.23 Палестина — Австралия 0:1.
Интересные статические факты Австралии в последних встречах:
- Австралийцы не проигрывают в 7 последних встречах, при этом в их активе 6 викторий;
- В последних 2 из 3 домашних матчах в активе сборной были победы;
- В 7 из 8 последних матчах австралийцев не забивают обе команды;
- В 5 последних поединках было забито 2 и менее мяча за игру;
- В последних 6 матчах сборная команда в среднем забивает чуть более 2 мячей;
- Австралия отличается голом в 7 последних поединках.
Индонезия
Индонезийская сборная в своей истории еще ни разу не проходила в плей-офф Кубка Азии. С 1996 года по 2007 они играли в групповом этапе главного турнира, но занимая 3 или 4 строчку им не удавалось пробится в плей-офф. А на последних 3 первенствах КА они не играли даже и на групповом этапе, в 2011 и 2015 годах они не смогли пройти квалификацию на турнир, а в 2019 году была дисквалифицированы ФИФА.
2023 года ста знаковый для сборной Индонезии, который внес их в историю, ведь выход из группы для них стал колоссальным успехом для всей страны. В своем квартете D им удалось занять 3 строчку, которая позволила по рейтингу команд занявших 3 места пробиться в плей-офф турнира. Причем Индонезия стала последней 4 командой, которой предоставлялось место для выхода из группы, повезло что ман и Китай набрали на 1 очко меньше чем они. Всего же Индонезии в группе удалось набрать 3 очка в 3 турах, где они дважды уступили оппонентам и в одной встрече победили.
В 1 туре группового этапа КА Индонезия уступила победителю квартета Ираку (1:3). Обе команды показали хорошую атакующую игру с обилием голевых моментов и на двоих забили 4 мяча. Первым отличился Ирак, на что индонезийцы смогли ответить своим точным ударом. Но все же Ирак выглядел в этой встрече более уверенно и смог потом еще дважды огорчить своего оппонента.
Важнейшая победа для команды случилась во 2 туре, когда удалось обыграть в непростой игре Вьетнам (1:0). При достаточно равной игре, исход матча решил точный одиннадцатиметровый удар Мангкуалама на 42 минуте встречи, на который вьетнамцы при наличии хороших моментов для взятия ворот, не смогли перевернуть ход матча.
А в заключительном туре группового этапа сборная Индонезии не смогла практически ничего противопоставить Японии, уступив им (1:3). Индонезийцев хватило лишь на гол престижа, который они забили под занавес встречи после точного завершения момента Уолша.
Результаты Индонезии в 5 последних сыгранных матчах:
- 24.01.24 Япония — Индонезия 3:1;
- 19.01.24 Вьетнам — Индонезия 0:1;
- 15.01.24 Индонезия — Ирак 1:3;
- 09.01.24 Индонезия — Иран 0:5;
- 05.01.24 Индонезия — Ливия 1:2.
Интересные статические факты Индонезии в последних встречах:
- В 6 последних встречах у команды в активе лишь 1 победа и 5 поражений в основное время матча;
- В последнем матче в качестве гостей было поражение;
- В 5 из 10 последних матчах индонезийцев не забивают обе команды;
- В 5 из 6 последних матчах сборной было забито 3 и более мяча за игру;
- В последних 5 матчах команда в среднем забивает около 1 гола за игру;
- Индонезия отличаются голом в 3 последних поединках.
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Австралия — Индонезия: история личных встреч
Команды в истории очных противостояний провели между собой 7 очных встреч, 5 из них стали победными для Австралии, а у Индонезии в активе всего 1 виктория. И 1 матч закончился ничейным результатом.
Австралия в этих матчах забивала в среднем 2 гола (14 мячей), а Индонезия 0.29 (2 мяча).
Самый разгромный счет в этих противостояниях был (5:0), такой результат удавался только австралийцам, это было в 1973 году в рамках Чемпионата Мира. Индонезия побеждала лишь однажды (1:0), это было в 1981 году в рамках ЧМ.
В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:
- 03.03.10 Австралия – Индонезия (1:0).
- 28.01.09 Индонезия – Австралия (0:0).
- 29.03.05 Австралия – Индонезия (3:0).
- 30.08.81 Индонезия – Австралия (1:0).
- 20.05.81 Австралия – Индонезия (2:0).
В последних 5 сыгранных очных встречах оппонентов австралийцы 3 раза обыгрывали в основное время матча своего оппонента, на что он ответил лишь 1 раз и 1 раз матч был сыгран вничью.
В 5 последних очных матчах обе команды не забивали друг другу и в 4 встречах из них было забито менее 3 мячей за игру. А в последних их 2 очных играх был забит всего 1 гол.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Азии Австралия — Индонезия
Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:
- Победа Австралии — 1.16;
- Ничья — 7.48;
- Победа Индонезии — 15.96;
- Ф1 (-2) — 1.94;
- Ф1 (-1,5) — 1.55;
- Ф2 (1,5) — 2.42;
- Ф2 (2) — 1.86;
- Ф2 (2,5) — 1.52;
- ТБ (2,5) — 1.60;
- ТМ (2,5) — 2.31;
- ТБ (3) — 1.98;
- ТМ (3) — 1.82;
- ОЗ (да) — 2.62;
- ОЗ (нет) — 1.47.
Австралия в этой встрече выглядит явным фаворитом и букмекеры их победу оценивают достаточно маленьким коэффициентом 1.16. Австралийцы при это не показывают своей лучшей игры в последних матчах и нет такого, чтобы они на одной ноге обыгрывали кого-то из соперников, для примера взят матч со скромной Индией, которую удалось обыграть лишь с разницей в 2 мяча. Индонезия и вовсе в последних матчах играет нестабильно и зачастую проигрывает, но при этом в 3 последних матчах они не проигрывали с разницей более чем в 2 мяча. Да и в последних 2 очных встречах с Австралией, сборная Индонезии проигрывала максимально с разницей в 1 мяч.
Здесь можно заключить пари на Ф2 (2,5), за неплохой коэффициент 1.52.
Оба соперника в свои последних матчах особо не блещут результативностью и неплохо выглядят в обороне, в особенности австралийцы. Да и в 5 последних очных матчах соперников было забито менее 4 мячей за игру, а в четырех из них менее 3 голов. Тут можно заключить пари на ТМ (3), за хороший коэффициент 1.82.
Где смотреть матч Австралия — Индонезия
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- Дата проведения
- 28 января, 14.30, «Jassim Bin Hamad Stadium»