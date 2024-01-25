Судья матча «Реал» – «Альмерия» не получил назначения на следующий тур. Арбитр ВАР отработает в поле на игре «Сосьедада» и «Райо»

Арбитр матча «Реал» – «Альмерия» не назначен на игры 22-го тура Ла Лиги.

«Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и его видеоассистент приняли несколько спорных решений.

Эрнандес Маэсо не получил назначения на матчи 22-го тура. Эрнандес Эрнандес будет главным арбитром матча « » – « ».

Матч « » – «Реал» обслужит Сесар Сото Градо, игру « » – «Вильярреал» – Хосе Мунуэра Монтеро.

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