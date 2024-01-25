Судья матча «Реал» – «Альмерия» не получил назначения на следующий тур. Арбитр ВАР отработает в поле на игре «Сосьедада» и «Райо»
Арбитр матча «Реал» – «Альмерия» не назначен на игры 22-го тура Ла Лиги.
«Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и его видеоассистент Алехандро Эрнандес Эрнандес приняли несколько спорных решений.
Эрнандес Маэсо не получил назначения на матчи 22-го тура. Эрнандес Эрнандес будет главным арбитром матча «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано».
Матч «Лас-Пальмас» – «Реал» обслужит Сесар Сото Градо, игру «Барселона» – «Вильярреал» – Хосе Мунуэра Монтеро.
«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»
Там, кстати, дают пенальти за столкновении с газоном
Вот это реально прикол
Речь идет об Ericsports, задача которой - хранить на платформе видеозаписи матчей
Аудио VAR, просочившиеся аудиозаписи VAR, VAR Кубок Короля, Утечки VAR,
"Барселона" входит в число клиентов компании, которая хранит аудиозаписи VAR.
Королевская федерация футбола Испании(RFEF) ищет крота, который слил аудиозаписи матча "Реал Мадрид" - "Альмерия". Немногие люди имеют – или должны иметь – доступ к этим разговорам. Среди них есть компания Ericsports, которая отвечает за хранение файлов в облаке. Эта компания имеет доступ к аудиозаписям всех матчей VAR и имеет среди своих клиентов несколько спортивных учреждений, лиг, а также ФК Барселона.
На их сайте Эль Эскудо дель Барса указан как один из их выдающихся клиентов. Как следует из этого, ее роль заключается в «разработке надежных решений и универсальных платформ общего назначения, на которых реализуются эксклюзивные проекты для клиентов с особыми потребностями». В течение примерно года среди этих клиентов был RFEF, к которому принадлежит Технический судейский комитет, и его основная функция - поддерживать хранение клипов VAR.
Среди клубов и организаций, в которых они работают, есть "Барса", которая в течение последних нескольких дней не переставала высказываться по поводу этих обнаруженных аудиозаписей и арбитражных действий "Бернабеу". Но они не единственные, поскольку появляются и другие важные организации, такие как RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар.
Для тех кому лень
по статье :
"Немногие люди имеют – или должны иметь – доступ к этим разговорам. Среди них есть компания Ericsports"
"Среди клубов и организаций, в которых они работают, есть "Барса", "
цитататы
двойная натяжка : вар -Среди-Среди не хатает еще 2 среди и по теории рукопожатий это мог бы быть сам ты =))
"Теория рукопожатий — социологическая теория, согласно которой каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти человек. "
а если учитывая
"Но они не единственные, поскольку появляются и другие важные организации, такие как RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар."-это сколько тысяч человек получается в теории могли иметь доступ к записи?
https://okdiario.com/deportes/empresa-que-almacena-audios-del-var-trabaja-barcelona-12258996
Вы можете обесценивать данный камбэк, но нам всё равно. Нам важно, какие эмоции испытали именно мы, а эмоции после гола Иньесты/Роберто были прекрасные для каждого барселонца. Здесь, как и в жизни: не нужно переживать о том, что скажут другие