Судья матча «Реал» – «Альмерия» не получил назначения на следующий тур. Арбитр ВАР отработает в поле на игре «Сосьедада» и «Райо»

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Реал Сосьедад судьи Альмерия Лас-Пальмас Райо Вальекано Франсиско Эрнандес Маэсо Хосе Мунуэра Монтеро Алехандро Эрнандес Эрнандес Сесар Сото Градо Футбол

Арбитр матча «Реал» – «Альмерия» не назначен на игры 22-го тура Ла Лиги.

«Реал» обыграл «Альмерию» со счетом 3:2 в матче 21-го тура Ла Лиги. Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо и его видеоассистент Алехандро Эрнандес Эрнандес приняли несколько спорных решений.

Эрнандес Маэсо не получил назначения на матчи 22-го тура. Эрнандес Эрнандес будет главным арбитром матча «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано».

Матч «Лас-Пальмас» – «Реал» обслужит Сесар Сото Градо, игру «Барселона» – «Вильярреал» – Хосе Мунуэра Монтеро.

«Нужно отреагировать на давление «Реала» на судей». «Барса» в гневе после спорного камбэка «Мадрида»

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47 комментариев
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Ответ Человек1991
В адекватном мире после такого матча , 3 очка присуждаются Альмерии , НОЛЬ очков Реалу. Левейший пенальти, гол с нарушением правил, и украли чистый гол у Альмерии и ещё добавили 11 минут . Жутчайший беспредел был.
В альтернативной реальности барсуков только
Там, кстати, дают пенальти за столкновении с газоном
+16
-7
+9
Получил отгул от Переса) хороший работодатель у рефери
+27
-19
+8
Ответ football.in.kg
Ждем реакции Барселоны на это. Что-то они должны же сказать про то, что хоть как-то касается Реала
Прикол в том, что по итогу ты первый вспомнил Барселону)
+14
-7
+7
что и требовалось доказать ...)))
+6
-3
+3
Ответ NartApsua
Прикол в том, что по итогу ты первый вспомнил Барселону)
Прикол в том, что после матча с Бетисом представители барсы чаще упоминали матч Реал-Альмерия, чем игру своей команды
Вот это реально прикол
+3
0
+3
Ответ QWertY
Получил отгул от Переса) хороший работодатель у рефери
Отработает на матче МЮ в плей-офф ЛЧ
+4
-1
+3
этим решением федерация подтверждает, что судья в поле допускал ошибки, а ВАР его исправлял.. логично, учитывая что судья с ВАРа будет работать)
+4
-1
+3
Ответ Homelender_666
Спортс, чего спите? https://okdiario.com/deportes/empresa-que-almacena-audios-del-var-trabaja-barcelona-12258996
Одна из компаний, которая имеет доступ к аудиозаписям VAR, просочившимся после матча "Реал Мадрид-Альмерия", имеет своим клиентом "Барселону
Речь идет об Ericsports, задача которой - хранить на платформе видеозаписи матчей
Аудио VAR, просочившиеся аудиозаписи VAR, VAR Кубок Короля, Утечки VAR,
"Барселона" входит в число клиентов компании, которая хранит аудиозаписи VAR.

Королевская федерация футбола Испании(RFEF) ищет крота, который слил аудиозаписи матча "Реал Мадрид" - "Альмерия". Немногие люди имеют – или должны иметь – доступ к этим разговорам. Среди них есть компания Ericsports, которая отвечает за хранение файлов в облаке. Эта компания имеет доступ к аудиозаписям всех матчей VAR и имеет среди своих клиентов несколько спортивных учреждений, лиг, а также ФК Барселона.

На их сайте Эль Эскудо дель Барса указан как один из их выдающихся клиентов. Как следует из этого, ее роль заключается в «разработке надежных решений и универсальных платформ общего назначения, на которых реализуются эксклюзивные проекты для клиентов с особыми потребностями». В течение примерно года среди этих клиентов был RFEF, к которому принадлежит Технический судейский комитет, и его основная функция - поддерживать хранение клипов VAR.

Среди клубов и организаций, в которых они работают, есть "Барса", которая в течение последних нескольких дней не переставала высказываться по поводу этих обнаруженных аудиозаписей и арбитражных действий "Бернабеу". Но они не единственные, поскольку появляются и другие важные организации, такие как RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар.
Для тех кому лень
+3
-1
+2
Ответ Человек1991
В адекватном мире после такого матча , 3 очка присуждаются Альмерии , НОЛЬ очков Реалу. Левейший пенальти, гол с нарушением правил, и украли чистый гол у Альмерии и ещё добавили 11 минут . Жутчайший беспредел был.
в адекватном мире у барселоны отобрали бы все трофет с 2003 года, у Месси золотые мячи, а тебе запретили бы комментировать на спортс
+5
-4
+1
Ответ Homelender_666
Хорош. А записи слили ручному журналисту Барселоны - Жерару Ромеро. Дальше пусть каждый думает сам.
ну да , сливать аудио переговоров судей это очень плохо ...... а сливать конфеденциальные данные о ходе следствия по делу Негрейры ,нарушая тайну следствия, это прям хорошая журналистская работа .... главное не перепутать =)))

по статье :

"Немногие люди имеют – или должны иметь – доступ к этим разговорам. Среди них есть компания Ericsports"

"Среди клубов и организаций, в которых они работают, есть "Барса", "
цитататы

двойная натяжка : вар -Среди-Среди не хатает еще 2 среди и по теории рукопожатий это мог бы быть сам ты =))

"Теория рукопожатий — социологическая теория, согласно которой каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через цепочку общих знакомых, в среднем состоящую из пяти человек. "

а если учитывая

"Но они не единственные, поскольку появляются и другие важные организации, такие как RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар."-это сколько тысяч человек получается в теории могли иметь доступ к записи?
+3
-2
+1
Ответ Топлю за барсу 10 лет
Одна из компаний, которая имеет доступ к аудиозаписям VAR, просочившимся после матча "Реал Мадрид-Альмерия", имеет своим клиентом "Барселону Речь идет об Ericsports, задача которой - хранить на платформе видеозаписи матчей Аудио VAR, просочившиеся аудиозаписи VAR, VAR Кубок Короля, Утечки VAR, "Барселона" входит в число клиентов компании, которая хранит аудиозаписи VAR. Королевская федерация футбола Испании(RFEF) ищет крота, который слил аудиозаписи матча "Реал Мадрид" - "Альмерия". Немногие люди имеют – или должны иметь – доступ к этим разговорам. Среди них есть компания Ericsports, которая отвечает за хранение файлов в облаке. Эта компания имеет доступ к аудиозаписям всех матчей VAR и имеет среди своих клиентов несколько спортивных учреждений, лиг, а также ФК Барселона. На их сайте Эль Эскудо дель Барса указан как один из их выдающихся клиентов. Как следует из этого, ее роль заключается в «разработке надежных решений и универсальных платформ общего назначения, на которых реализуются эксклюзивные проекты для клиентов с особыми потребностями». В течение примерно года среди этих клиентов был RFEF, к которому принадлежит Технический судейский комитет, и его основная функция - поддерживать хранение клипов VAR. Среди клубов и организаций, в которых они работают, есть "Барса", которая в течение последних нескольких дней не переставала высказываться по поводу этих обнаруженных аудиозаписей и арбитражных действий "Бернабеу". Но они не единственные, поскольку появляются и другие важные организации, такие как RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар. Для тех кому лень
Хорош. А записи слили ручному журналисту Барселоны - Жерару Ромеро. Дальше пусть каждый думает сам.
+6
-5
+1
Ответ NartApsua
Прикол в том, что по итогу ты первый вспомнил Барселону)
Ну а то, как и большинство юзеров, на которых направляют усилия служивые медиа-пространства из обоих клубов)) а я чё рыжий что ли, ничто человеческое не чуждо и мне))
+1
0
+1
А вот и каталонское давление на рэфов. Как бы ни судили Реал. Каталонский кабинет всегда будет возмущен и всегда будет смотреть все детали огромной лупой. А про нырки Гюндогана, красная де Йонгу и Форт уже забудут
+4
-4
0
Ответ Alexlagodny
Альмерии от этого не легче.
Так им и не должно)
+1
-1
0
Ответ Hesen Nuriyev
этим решением федерация подтверждает, что судья в поле допускал ошибки, а ВАР его исправлял.. логично, учитывая что судья с ВАРа будет работать)
нет, это Перес дал отгул
0
0
0
Ответ Nike of FW
правильная новость звучит так: Среди тех кто имел доступ к фалам было десяток судей и дестяка компаний имеющих сотни работников и сотни клиентов , в том числе: RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар, в которых в свою очередь работаю тысячичи людей , но подозрения пали на Барселону .
Вот только одно НО: записи слили Жерару Ромеро, который близок к Барселоне. Слили записи только по матчу Реала, после этого сразу же заговорили Лапорта и Хави. Я ничего не утверждаю, но именно Барселоне выгоден этот слив)
0
0
0
Ответ Nike of FW
правильная новость звучит так: Среди тех кто имел доступ к фалам было десяток судей и дестяка компаний имеющих сотни работников и сотни клиентов , в том числе: RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар, в которых в свою очередь работаю тысячичи людей , но подозрения пали на Барселону .
А ты как думал? Страдай.
0
0
0
Ответ Homelender_666
Спортс, чего спите? https://okdiario.com/deportes/empresa-que-almacena-audios-del-var-trabaja-barcelona-12258996
правильная новость звучит так: Среди тех кто имел доступ к фалам было десяток судей и дестяка компаний имеющих сотни работников и сотни клиентов , в том числе: RFEF, FIBA, ACB, FINA, Испанская федерация гандбола или португальская, в дополнение к Федерация футбола Боливии и другие мелкие испанские команды, такие как Эспаньол или Эйбар, в которых в свою очередь работаю тысячичи людей , но подозрения пали на Барселону .
+1
-1
0
Ответ football.in.kg
Ну а то, как и большинство юзеров, на которых направляют усилия служивые медиа-пространства из обоих клубов)) а я чё рыжий что ли, ничто человеческое не чуждо и мне))
Согласен! Все мы такие) Ты пошутил, я тоже пошутил) А злой народ сразу накинулся на меня))
0
0
0
Ответ football.in.kg
Ну а то, как и большинство юзеров, на которых направляют усилия служивые медиа-пространства из обоих клубов)) а я чё рыжий что ли, ничто человеческое не чуждо и мне))
Уххх со смыслом🥲🥲
0
0
0
Спортс, чего спите?
https://okdiario.com/deportes/empresa-que-almacena-audios-del-var-trabaja-barcelona-12258996
+3
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0
Альмерии от этого не легче.
+3
-3
0
Ответ QWertY
Получил отгул от Переса) хороший работодатель у рефери
Жаль тебе такой не попался.
0
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Ответ FINT\REDONDO
Отработает на матче МЮ в плей-офф ЛЧ
Судьи столько не судят, чтобы дождаться этого😂😂😂
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Все правильно: судья в поле чудил и ошибался, а на ВАРе его исправлял.
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Ответ Человек1991
В адекватном мире после такого матча , 3 очка присуждаются Альмерии , НОЛЬ очков Реалу. Левейший пенальти, гол с нарушением правил, и украли чистый гол у Альмерии и ещё добавили 11 минут . Жутчайший беспредел был.
Обычно, человек, говорящий подобную ересь, хотя бы подтверждает чем-то свои слова. Уверен что ничего общего с правилами футбола у тебя нет, и ещё более уверен что никакого разбора этих моментов (даже пересмотра их на трезвую голову) ты не делал. Так о каком адекватном мире мы говорим, если то что ты написал не более чем твои эмоции и обиды?
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Ответ JENNINGS
Судейство в Испании действительно плохое. Если бы арбитр был более квалифицированный, то спорных решений можно было бы избежать. В моменте с не засчитанным голом «Альмерии» Беллингема ударили по лицу прямо на глазах у рефа. Он мог бы сразу остановить игру, но не сделал этого. Принимая решение по голу Винисиуса, на повторе VAR не было показано альтернативных камер и появились вопросы о правильности решения, хотя эти вопросы можно было бы снять. Когда случаются серьезные ошибки, болельщики «Барселоны» обвиняют «Реал». Сейчас Хави и президент клуба намеренно обвиняют «Реал», чтобы отвернуть внимание от расследования дела Негрейры и от не самого удачного положения дел в таблице, разгромного поражения в Суперкубке. В одностороннем порядке так не работает – «Мадрид» делал и будет делать то же самое и давить в ответ на соперников. Это бесконечная война, прессе всегда есть о чем писать, а команды подогревают конкуренцию между собой, пока фанаты грызутся и с нетерпением ждут очного противостояния, чтобы всё доказать. Решения арбитров могут повлиять на ход игры любой команды, но далеко не всем будут уделять столько внимания, сколько уделяют «Реалу». Матч «Атлетико» – яркое тому подтверждение. Вряд ли условный товарищ Хави решит высказаться об этой игре. И это говорит о величии, славе и огромной популярности клуба «Реал Мадрид». Вы можете обесценивать данный камбэк, но нам всё равно. Нам важно, какие эмоции испытали именно мы, а эмоции после гола Карвахаля были прекрасные для каждого мадридиста. Здесь, как и в жизни: не нужно переживать о том, что скажут другие
Золотые слова.
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Ответ Tristan...
Такое будет норм? Вы можете обесценивать данный камбэк, но нам всё равно. Нам важно, какие эмоции испытали именно мы, а эмоции после гола Иньесты/Роберто были прекрасные для каждого барселонца. Здесь, как и в жизни: не нужно переживать о том, что скажут другие
Ух ты, даже адекватность иногда проскакивает.
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0
Ответ Tristan...
Такое будет норм? Вы можете обесценивать данный камбэк, но нам всё равно. Нам важно, какие эмоции испытали именно мы, а эмоции после гола Иньесты/Роберто были прекрасные для каждого барселонца. Здесь, как и в жизни: не нужно переживать о том, что скажут другие
Ну вот видишь )))
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Ответ JENNINGS
Наше величие - это быть величайшим клубом в истории футбола (извиняюсь за тавтологию) Судейские ошибки были и в пользу «Барселоны» и в Ла Лиге, и в ЛЧ, мы оба прекрасно знаем об этом, но разве я опускаюсь до унижений и оскорблений?!
Такое будет норм?

Вы можете обесценивать данный камбэк, но нам всё равно. Нам важно, какие эмоции испытали именно мы, а эмоции после гола Иньесты/Роберто были прекрасные для каждого барселонца. Здесь, как и в жизни: не нужно переживать о том, что скажут другие
0
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0
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