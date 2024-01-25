За слова об «ограблении» после победы «Реала» хавбеку «Альмерии» Мелеро грозит до 4 матчей дисквалификации

Теги Реал Мадрид Ла Лига дисквалификации судьи Альмерия видеоповторы Гонсало Мелеро Футбол

Гонсало Мелеро грозит длительная дисквалификация за публичную критику судейства.

Напомним, после поражения от «Реала» (2:3) Мелеро раскритиковал работу судей и ВАР в послематчевом интервью: «Нас ограбили. Такое происходило уже несколько раз в этом сезоне».

Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование в отношении высказываний хавбека «Альмерии». Поводом для разбирательства стала жалоба Технического комитета судей (CTA).

Сообщается, что Мелеро может быть дисквалифицирован на срок до 4 матчей Ла Лиги.

Подробная статистика выступлений 30-летнего испанца – здесь.

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28 комментариев
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Чувствуется что съездили испанцы к нашему комитету по этике для обмена опытом.
+23
-3
+20
Реал.ТВ закрыть не хотят за критику судейства?
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Ответ Богдан Агафонов
Кому оно надо эти Альмерии обкрадывать?
ВАРдриду
+4
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Как надоели эти разговоры про судейство. Реал и Барсу исторически судят одинаково: им позволяется больше, чем другим клубам. Сейчас Барселону судят хуже из-за Негрейры, потому что арбитры боятся обвинений в предвзятости. Барселона не покупала судей, как и Реал. Поскорей бы дело Негрейры закончилось хоть чем-то.
+6
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Кому оно надо эти Альмерии обкрадывать?
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К игрокам относятся как к плебеям, ни во что не ставят.
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Ответ ЦСКА1960
Реал тоже переводится как королевский.
Реал переводится как судейский кабинет
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Ответ Богдан Агафонов
Кому оно надо эти Альмерии обкрадывать?
Реалу
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Ответ Трент Резнор
Чувствуется что съездили испанцы к нашему комитету по этике для обмена опытом.
жаль не могу больше одного плюса поставить
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Ответ Егор Ковалёв
К игрокам относятся как к плебеям, ни во что не ставят.
это Перес так относится ко всем в лиге Переса
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На сколько тогда Хави должны дать дисквалификацию?
На пару сезонов? 😁
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"Альмерия" в будущем, после таких матчей, просто обязана выразить благодарность судье.

"Я Бог, всё вокруг мое, а ты смертный.
Я могу забрать всё, и ты должен быть мне за это благодарен.Ибо все стремятся приносить мне жертвы, а я выбрал тебя".
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свобода слова во всей красе. Самый прикол, что хотят дать бан за правду))
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Все правильно. Нытиков Хаве и Лапорту тоже неплохо бы дискальнуть за их гнилые рты.
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Реал тоже переводится как королевский.
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Правильно. Альмерию ещё снять с турнира надо бы. Всякая провинциальная шваль не имеет право открывать рот на Мадрид.
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свобода слова она такая
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