За слова об «ограблении» после победы «Реала» хавбеку «Альмерии» Мелеро грозит до 4 матчей дисквалификации

Гонсало Мелеро грозит длительная дисквалификация за публичную критику судейства.

Напомним, после поражения от « » (2:3) Мелеро раскритиковал работу судей и ВАР в послематчевом интервью: «Нас ограбили. Такое происходило уже несколько раз в этом сезоне».

Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование в отношении высказываний хавбека «Альмерии». Поводом для разбирательства стала жалоба Технического комитета судей (CTA).

Сообщается, что может быть дисквалифицирован на срок до 4 матчей .

Подробная статистика выступлений 30-летнего испанца – здесь.

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