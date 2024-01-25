За слова об «ограблении» после победы «Реала» хавбеку «Альмерии» Мелеро грозит до 4 матчей дисквалификации
Гонсало Мелеро грозит длительная дисквалификация за публичную критику судейства.
Напомним, после поражения от «Реала» (2:3) Мелеро раскритиковал работу судей и ВАР в послематчевом интервью: «Нас ограбили. Такое происходило уже несколько раз в этом сезоне».
Как передает As, Комитет по соревнованиям Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование в отношении высказываний хавбека «Альмерии». Поводом для разбирательства стала жалоба Технического комитета судей (CTA).
Сообщается, что Мелеро может быть дисквалифицирован на срок до 4 матчей Ла Лиги.
Подробная статистика выступлений 30-летнего испанца – здесь.
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На пару сезонов? 😁
"Я Бог, всё вокруг мое, а ты смертный.
Я могу забрать всё, и ты должен быть мне за это благодарен.Ибо все стремятся приносить мне жертвы, а я выбрал тебя".