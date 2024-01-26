Энди Коул об Антони: «Я до сих пор не понимаю, почему «МЮ» столько заплатил за него. В определенной степени мне его жаль»

Энди Коул не понимает, почему «Манчестер Юнайтед» так много заплатил за Антони.

Бывший нападающий манкунианцев отреагировал на информацию об интересе клуба к вингеру «Кристал Пэлас» Майклу Олисе.

– , предположительно, является приоритетным приобретением для «Манчестер Юнайтед» и Ineos летом. Считаете ли вы, что он мог бы превзойти , и беспокоит ли вас его статистика травм в последнее время?

– Мне нравится этот парень, и он очень талантлив. Он доказал это, когда выступал за «Рединг», и он показал это и в « ». Что касается его травм, то травмы – неотъемлемая часть футбола, но, судя по его выступлениям, он вырос в команде «Кристал Пэлас», и ему все еще всего 22 года.

Сильнее ли он, чем Антони? Определенно. Я недавно прочитал слова Дуайта Йорка о том, что ему жаль Антони, и в определенной степени мне его тоже жаль. Я до сих пор не понимаю, почему они столько заплатили за него, и вы можете сказать, что он молод и все такое, но я все еще не вижу, в чем он хорош.

Если Олисе присоединится летом, то он сможет принести гораздо больше пользы « », потому что он очень прямолинеен, креативен, забивает голы. Если этот переход произойдет, то это будет подписание, которое может направить команду в правильном направлении, – сказал .