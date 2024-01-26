Энди Коул об Антони: «Я до сих пор не понимаю, почему «МЮ» столько заплатил за него. В определенной степени мне его жаль»
Энди Коул не понимает, почему «Манчестер Юнайтед» так много заплатил за Антони.
Бывший нападающий манкунианцев отреагировал на информацию об интересе клуба к вингеру «Кристал Пэлас» Майклу Олисе.
– Майкл Олисе, предположительно, является приоритетным приобретением для «Манчестер Юнайтед» и Ineos летом. Считаете ли вы, что он мог бы превзойти Антони, и беспокоит ли вас его статистика травм в последнее время?
– Мне нравится этот парень, и он очень талантлив. Он доказал это, когда выступал за «Рединг», и он показал это и в «Кристал Пэлас». Что касается его травм, то травмы – неотъемлемая часть футбола, но, судя по его выступлениям, он вырос в команде «Кристал Пэлас», и ему все еще всего 22 года.
Сильнее ли он, чем Антони? Определенно. Я недавно прочитал слова Дуайта Йорка о том, что ему жаль Антони, и в определенной степени мне его тоже жаль. Я до сих пор не понимаю, почему они столько заплатили за него, и вы можете сказать, что он молод и все такое, но я все еще не вижу, в чем он хорош.
Если Олисе присоединится летом, то он сможет принести гораздо больше пользы «Манчестер Юнайтед», потому что он очень прямолинеен, креативен, забивает голы. Если этот переход произойдет, то это будет подписание, которое может направить команду в правильном направлении, – сказал Коул.
100 миллионов долларов за игрока
100 миллионов
Он не показывает ничего
Это что?