«Реалу» интересен 20-летний правый защитник «Севильи» Хуанлу. Его хотят подписать за умеренную цену и потратиться на Дэвиса и «галактико» в атаку

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«Реалу» интересен правый защитник «Севильи» Хуанлу Санчес.

Как пишет As, «Мадрид» получает положительные отчеты о крайнем защитнике с 2015 года, когда он в 12-летнем возрасте поступил в академию «Севильи». «Реалу» нравится универсальность этого игрока: на старте карьеры он играл в центре полузащиты, в «Мирандесе», где он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, он действовал на позиции вингера. В этом сезоне он играл и крайнего защитника в схеме с тремя центральными. За развитием Хуанлу «Реал» следил и в сборных – он играл за Испанию U16, U17, U18, U19 и U21.

«Реал» хотел бы подписать Хуанлу летом за умеренную цену, чтобы он развивался в клубе. После этого «Мадрид» оценит, сможет ли он стать преемником Дани Карвахаля в перспективе. В контракте игрока с «Севильей» прописаны отступные в размере 20 млн евро. Столько «Реал» платить не хочет, а «Севилья» не собирается отходить от этой планки, поэтому переговоры не будут простыми.

Руководство «Реала» не считает, что тратить 20 млн евро на Хуанлу было бы разумно, так как клуб планирует потратиться на Альфонсо Дэвиса и «галактико» в атаку – Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.

Левый защитник «Баварии» – приоритетная цель «Реала» на следующий год, учитывая, что Ферлан Менди выставлен на трансфер. С французом «Мадрид» не планирует продлевать контракт, срок которого рассчитан до 2025 года.

Учитывая, что контракт Дэвиса истекает через год, «Реал» считает, что за него запросят максимум 40-50 млн евро.

В этом сезоне 20-летний Хуанлу сыграл 21 матч во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи. Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев
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Ответ CHELSEA_2008
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Ну что, болельщик Челси, хоть один игрок их тех, на которых был потрачен Лярд при Боули - один из лучших в мире и претендент на ЗМ?
+16
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+11
Умный всё таки подход у Реала.
+10
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+8
у реала большие планы, но выцепить хотя бы одного из пары Мбаппе-Холланд для реала уже будет мегауспех, а тут хотят сразу двоих, это почти невозможно
+8
-2
+6
У Реала самая эффективная трансферная политика. Мягкая смена поколений.
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Как там поживают трансферы «Челси»?! Более 1 млрд евро в унитаз )))
Для сравнения «Мадрид», которого ты так хейтишь, летом 2009 г после покупок на 234 млн перевернул не только свою историю, но и историю футбола в целом
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Ответ samatzakirzyanov
у реала большие планы, но выцепить хотя бы одного из пары Мбаппе-Холланд для реала уже будет мегауспех, а тут хотят сразу двоих, это почти невозможно
Инфа про игрока атаки выглядит неправдоподобно. У Мбаппе дедлайн до середины месяца ( подтвердили французские издания), а Холанда никуда не уйдёт. А вот информация про Дэвиса звучит правдоподобно.
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Ответ Hi Hi
Дэвис форсирует трансфер, не хочет продлевать контракт. Реал пользуясь интересами игрока расчитывает подписать его за 40-50, Баварии придется продать его, смысла насильно удерживать игрока в составе мало.
Дэвис во всех интервью, а я подписан на все соцсети Баварии, говорит, что он сосредоточен на игре за клуб. Иными словами, никакого саботажа и бойкота с его стороны не будет, будет играть еще сезон и уйдет свободным. Как и Алаба, которого Реал тоже хотел купить дешево. Нормальный бизнес с обеих сторон)
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Сможет повторить историю Серхио Рамоса?!
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бред, реал хочет подписывать всех и вся и подешевле...
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Ответ CHELSEA_2008
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Не могу понять, с чего это голубым фанатам лондонцев вдруг так стало болеть от Реала. Неужели обиделись из-за Куртуа и Кепы? Ну так Азаром это скомпенсировалось.
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Ответ Homelender_666
Инфа про игрока атаки выглядит неправдоподобно. У Мбаппе дедлайн до середины месяца ( подтвердили французские издания), а Холанда никуда не уйдёт. А вот информация про Дэвиса звучит правдоподобно.
С Дэвисом ничего не понятно, но вроде как он сам хочет в Мадрид. Но если Бавария предложит новый контракт на его условиях, то тоже может сорваться. Не думаю, что Бавария легко отпустит наверно самого топового лз.
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Ответ samatzakirzyanov
С Дэвисом ничего не понятно, но вроде как он сам хочет в Мадрид. Но если Бавария предложит новый контракт на его условиях, то тоже может сорваться. Не думаю, что Бавария легко отпустит наверно самого топового лз.
У них связаны руки: продажа в Реал или выдача огромного контракта игроку.
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Ответ Михо
Меньше чем за 70 Бавария Дэвиса не отпустит, будет играть как Алаба, до свободного агента
Дэвис форсирует трансфер, не хочет продлевать контракт. Реал пользуясь интересами игрока расчитывает подписать его за 40-50, Баварии придется продать его, смысла насильно удерживать игрока в составе мало.
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0
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