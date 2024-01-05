«Реалу» интересен 20-летний правый защитник «Севильи» Хуанлу. Его хотят подписать за умеренную цену и потратиться на Дэвиса и «галактико» в атаку

«Реалу» интересен правый защитник «Севильи» Хуанлу Санчес.

Как пишет As, «Мадрид» получает положительные отчеты о крайнем защитнике с 2015 года, когда он в 12-летнем возрасте поступил в академию «Севильи». « » нравится универсальность этого игрока: на старте карьеры он играл в центре полузащиты, в «Мирандесе», где он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, он действовал на позиции вингера. В этом сезоне он играл и крайнего защитника в схеме с тремя центральными. За развитием Хуанлу «Реал» следил и в сборных – он играл за Испанию U16, U17, U18, U19 и U21.

«Реал» хотел бы подписать Хуанлу летом за умеренную цену, чтобы он развивался в клубе. После этого «Мадрид» оценит, сможет ли он стать преемником в перспективе. В контракте игрока с «Севильей» прописаны отступные в размере 20 млн евро. Столько «Реал» платить не хочет, а « » не собирается отходить от этой планки, поэтому переговоры не будут простыми.

Руководство «Реала» не считает, что тратить 20 млн евро на Хуанлу было бы разумно, так как клуб планирует потратиться на и «галактико» в атаку – или Эрлинга Холанда.

Левый защитник «Баварии» – приоритетная цель «Реала» на следующий год, учитывая, что Ферлан Менди выставлен на трансфер. С французом «Мадрид» не планирует продлевать контракт, срок которого рассчитан до 2025 года.

Учитывая, что контракт Дэвиса истекает через год, «Реал» считает, что за него запросят максимум 40-50 млн евро.

В этом сезоне 20-летний Хуанлу сыграл 21 матч во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи. Его статистику можно найти здесь.

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