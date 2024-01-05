«Реалу» интересен 20-летний правый защитник «Севильи» Хуанлу. Его хотят подписать за умеренную цену и потратиться на Дэвиса и «галактико» в атаку
«Реалу» интересен правый защитник «Севильи» Хуанлу Санчес.
Как пишет As, «Мадрид» получает положительные отчеты о крайнем защитнике с 2015 года, когда он в 12-летнем возрасте поступил в академию «Севильи». «Реалу» нравится универсальность этого игрока: на старте карьеры он играл в центре полузащиты, в «Мирандесе», где он выступал на правах аренды в прошлом сезоне, он действовал на позиции вингера. В этом сезоне он играл и крайнего защитника в схеме с тремя центральными. За развитием Хуанлу «Реал» следил и в сборных – он играл за Испанию U16, U17, U18, U19 и U21.
«Реал» хотел бы подписать Хуанлу летом за умеренную цену, чтобы он развивался в клубе. После этого «Мадрид» оценит, сможет ли он стать преемником Дани Карвахаля в перспективе. В контракте игрока с «Севильей» прописаны отступные в размере 20 млн евро. Столько «Реал» платить не хочет, а «Севилья» не собирается отходить от этой планки, поэтому переговоры не будут простыми.
Руководство «Реала» не считает, что тратить 20 млн евро на Хуанлу было бы разумно, так как клуб планирует потратиться на Альфонсо Дэвиса и «галактико» в атаку – Килиана Мбаппе или Эрлинга Холанда.
Левый защитник «Баварии» – приоритетная цель «Реала» на следующий год, учитывая, что Ферлан Менди выставлен на трансфер. С французом «Мадрид» не планирует продлевать контракт, срок которого рассчитан до 2025 года.
Учитывая, что контракт Дэвиса истекает через год, «Реал» считает, что за него запросят максимум 40-50 млн евро.
В этом сезоне 20-летний Хуанлу сыграл 21 матч во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи. Его статистику можно найти здесь.
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Для сравнения «Мадрид», которого ты так хейтишь, летом 2009 г после покупок на 234 млн перевернул не только свою историю, но и историю футбола в целом