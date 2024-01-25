Тарпищев передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии

Шамиль Тарпищев передаст Новаку Джоковичу приглашение на матч России и Сербии.

Встреча команд России и Сербии должна пройти в марте.

«Это пожелание организаторов матча. Если не будет играть нигде, то есть вариант, что Джокович сможет [приехать].

Возможно, я приглашение ему пришлю даже сейчас, пока он в Австралии. Меня попросили – я приглашение передам.

А там 0 по воде вилами, сможет ли он», – сказал президент Федерации тенниса России.