Тарпищев передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии
Шамиль Тарпищев передаст Новаку Джоковичу приглашение на матч России и Сербии.
Встреча команд России и Сербии должна пройти в марте.
«Это пожелание организаторов матча. Если не будет играть нигде, то есть вариант, что Джокович сможет [приехать].
Возможно, я приглашение ему пришлю даже сейчас, пока он в Австралии. Меня попросили – я приглашение передам.
А там 0 по воде вилами, сможет ли он», – сказал президент Федерации тенниса России.