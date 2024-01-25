Тарпищев передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии

Теги Сборная России по футболу Новак Джокович Шамиль Тарпищев Сборная Сербии по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Шамиль Тарпищев передаст Новаку Джоковичу приглашение на матч России и Сербии.

Встреча команд России и Сербии должна пройти в марте.

«Это пожелание организаторов матча. Если не будет играть нигде, то есть вариант, что Джокович сможет [приехать].

Возможно, я приглашение ему пришлю даже сейчас, пока он в Австралии. Меня попросили – я приглашение передам.

А там 0 по воде вилами, сможет ли он», – сказал президент Федерации тенниса России.

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4 комментария
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тарпищев передаст
+2
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+2
Ответ Chernoy
Крутой теннисист, номер один возможно последние лет пять минимум. Ну вот кто ему может приглашение передать? Такие же топы российского тенниса, как Медведев, Рублёв, Хачанов, а может Касаткина… нет! Тарпищев, мля! Всея Руси тенниса.
А они хотят приглашение это передавать? Очередь из теннисистов, наверное, чтобы передать.
+2
-1
+1
Крутой теннисист, номер один возможно последние лет пять минимум. Ну вот кто ему может приглашение передать? Такие же топы российского тенниса, как Медведев, Рублёв, Хачанов, а может Касаткина… нет! Тарпищев, мля! Всея Руси тенниса.
+1
-1
0
Он не придёт
+1
-1
0
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