Джокович останется №1 после Australian Open

Теги Новак Джокович рейтинги Australian Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Новак Джокович сохранит лидерство в рейтинге ATP после Australian Open.

Поражение Карлоса Алькараса в четвертьфинале гарантировало сербу этот результат.

Сейчас 24-кратный чемпион «Больших шлемов» проводит на первой строчке рекордную 409-ю неделю.

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23 комментария
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Джокович останется номер один, даже когда уйдёт из большого тенниса.
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ну надо же, опубликовали!

по самой новости - торжество справедливости, Величайший теннисист в истории занимает первую строчку рейтинга)
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Ответ Potapson
Джокович останется номер один, даже когда уйдёт из большого тенниса.
Для меня - это лучший комментарий в теме.
Спасибо )
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Как фанат Федерера, радуюсь очередному историческому достижению Джоковича, номер 1, конечно во всем, без сомнений.
Ждём 25 (ахренеть) шлем и фирменное «все в голове» (какой же сильный жест) !
Звериный взгляд/голод/ спортивная злость мотивирует меня как спортсмена
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Как и должно быть
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Джокович оставил далеко позади себя в истории тенниса Надаля и Федерера.
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Лучший в истории тенниса, без вариантов.
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Предложение из 5 слов, на сочинение которого потребовались сутки.
Похоже, это самая трудная заметка в истории сайта. Рождалась в страшных творческих муках.
#бaмoШамиль
+11
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+9
Ответ Великий Алонсо
Джокович оставил далеко позади себя в истории тенниса Надаля и Федерера.
Как бы еще кого из желающих не оставил, а то молодежь то крылья хотела подрасправить, а тут "Здравствуйте" ))
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+8
GOAT👍Simply the best💪‼️
+6
-1
+5
Более того, он им останется скорее всего до мая как минимум, ему особо нечего защищать, полуфинал Дубая 180 очков и четвертьфинал Рима, тоже 180 очков, но он спокойно на американских мастерсах это отобьет
+4
0
+4
Ответ S.Graf
Предложение из 5 слов, на сочинение которого потребовались сутки. Похоже, это самая трудная заметка в истории сайта. Рождалась в страшных творческих муках. #бaмoШамиль
Пост вероятно писался со слезами на глазах)
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Джокович останется N1.
+4
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Ответ Gsp555
Величайший может и до 1000 недель дойти. Вопрос только в одном - желании самого Императора.
Ага. "Чак Норрис досчитал до бесконечности. Дважды")))
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Emperor forever!
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Похоже это вечные рекорды.
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Ответ Syndycate
Пост вероятно писался со слезами на глазах)
и с чешуёй)
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Ответ Россия будет свободной
не факт, что он поедет в Америку с учетом насыщенного олимпийского сезона
Поедет, Индиан-Уэллс с Майями уж не пропустит, скорее пропустит Монте-Карло или Мадрид
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+1
Ответ Syndycate
Поедет, Индиан-Уэллс с Майями уж не пропустит, скорее пропустит Монте-Карло или Мадрид
а мне кажется, наоборот, он сделает ставку на грунт - с учетом ОИ
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0
+1
Величайший может и до 1000 недель дойти. Вопрос только в одном - желании самого Императора.
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Ответ Syndycate
Более того, он им останется скорее всего до мая как минимум, ему особо нечего защищать, полуфинал Дубая 180 очков и четвертьфинал Рима, тоже 180 очков, но он спокойно на американских мастерсах это отобьет
не факт, что он поедет в Америку с учетом насыщенного олимпийского сезона
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