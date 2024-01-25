Джокович останется №1 после Australian Open
Новак Джокович сохранит лидерство в рейтинге ATP после Australian Open.
Поражение Карлоса Алькараса в четвертьфинале гарантировало сербу этот результат.
Сейчас 24-кратный чемпион «Больших шлемов» проводит на первой строчке рекордную 409-ю неделю.
по самой новости - торжество справедливости, Величайший теннисист в истории занимает первую строчку рейтинга)
Спасибо )
Ждём 25 (ахренеть) шлем и фирменное «все в голове» (какой же сильный жест) !
Звериный взгляд/голод/ спортивная злость мотивирует меня как спортсмена
Похоже, это самая трудная заметка в истории сайта. Рождалась в страшных творческих муках.
#бaмoШамиль