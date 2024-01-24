Капелло считает Анчелотти лучшим тренером мира: «Он умен и побеждал везде, где работал. В Италии он сотворил чудо, я не думал, что с такой командой он возьмет титул»
Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.
– Он номер один в мире. Однозначно. Он побеждал везде, где работал. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло.
Он едет в Германию и побеждает. Едет в Англию и побеждает. В Италии он не просто победил, то, чего он добился, – это чудо, я не думал, что он способен выиграть титул с той командой, что была в его распоряжении.
– И в чем секрет?
– В том, что он умен. У него нет системы, все зависит от игроков в его распоряжении. Умение подстраиваться – признак ума. Нельзя всегда играть в одном стиле, все зависит от тех игроков, которые у тебя есть. Чтобы выжимать 100%, надо ставить игроков в нужные места и готовить на игру план, который позволит им выступить лучше.
– Когда вы слышите, что главное достоинство Анчелотти – умение управлять раздевалкой, о чем вы думаете?
– Извините, это смешно. Тот, кто так говорит, ничего не смыслит. Это ведь самое сложное: управлять раздевалкой, игроками, звездами. Чем больше у тебя звезд, тем сложнее тебе приходится. А у Карло много звезд. И каждый там хочет быть главной звездой, а не одной из звезд, – смеясь сказал бывший главный тренер «Реала».
Анчелотти до «Реала» тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и другие клубы.
Много ли ты небогатых команд знаешь, которые ежегодно берут лигу? Исключения в виде Лестера могут быть, но на то они и исключения, а лигу, зачастую, выигрывает один из богатейших клубов лиги, а не Эвертоны
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Но уже на следующий сезон Милан был неудержим по игре и легко взял Скудетто.
И именно приход Анчелотти стал катализатором преображения команды и игроков, ставших под его непосредственным руководством, легендами.
2 ЛЧ тож титулы.
Ни хухры-мухры..
На мой взгляд лучший это Гвардиола. При всем моём уважении к Анчелотти, Моуриньо и Сэру Алексу Фергюсону, но их команды никогда не доминировали над своими соперниками на уровне команд Гваридолы, игра их команд не вызывала эстетичного восторга, когда даже фанаты соперника восхищаются твоей игрой.
Барселону Гваридолы многие вспоминают и отмечают, как лучшую команду в истории футбола, к тому же Барселона под руководством Гваридолы выиграла 2 ЛЧ в финалах против МЮ под руководством САФ, также соперником был сильнейший Реал Моуриньо именно в игровом плане в 2010-12 года, тот Реал был намного сильнее нынешнего Реала, да и в 21 веке это был сильнейший Реал, которому просто не повезло, это была лучшая контратакующая команда на моей памяти, Моуриньо по сути создал костяк для 10 победы в ЛЧ, которую Реал взял в 2014. Заслуги Моуриньо начали забывать, но из вышеперечисленных тренеров лишь он добивался успеха и не с самыми сильными командами, а требл с Порту это вообще иной уровень.