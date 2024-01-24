Капелло считает Анчелотти лучшим тренером мира: «Он умен и побеждал везде, где работал. В Италии он сотворил чудо, я не думал, что с такой командой он возьмет титул»

Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.

– Он номер один в мире. Однозначно. Он побеждал везде, где работал. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло.

Он едет в Германию и побеждает. Едет в Англию и побеждает. В Италии он не просто победил, то, чего он добился, – это чудо, я не думал, что он способен выиграть титул с той командой, что была в его распоряжении.

– И в чем секрет?

– В том, что он умен. У него нет системы, все зависит от игроков в его распоряжении. Умение подстраиваться – признак ума. Нельзя всегда играть в одном стиле, все зависит от тех игроков, которые у тебя есть. Чтобы выжимать 100%, надо ставить игроков в нужные места и готовить на игру план, который позволит им выступить лучше.

– Когда вы слышите, что главное достоинство – умение управлять раздевалкой, о чем вы думаете?

– Извините, это смешно. Тот, кто так говорит, ничего не смыслит. Это ведь самое сложное: управлять раздевалкой, игроками, звездами. Чем больше у тебя звезд, тем сложнее тебе приходится. А у Карло много звезд. И каждый там хочет быть главной звездой, а не одной из звезд, – смеясь сказал бывший главный тренер « ».

Анчелотти до «Реала» тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и другие клубы.