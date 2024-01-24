Капелло считает Анчелотти лучшим тренером мира: «Он умен и побеждал везде, где работал. В Италии он сотворил чудо, я не думал, что с такой командой он возьмет титул»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига Футбол

Фабио Капелло назвал Карло Анчелотти лучшим тренером мира.

– Он номер один в мире. Однозначно. Он побеждал везде, где работал. Очень сложно выиграть столько, сколько выиграл Карло.

Он едет в Германию и побеждает. Едет в Англию и побеждает. В Италии он не просто победил, то, чего он добился, – это чудо, я не думал, что он способен выиграть титул с той командой, что была в его распоряжении.

– И в чем секрет?

– В том, что он умен. У него нет системы, все зависит от игроков в его распоряжении. Умение подстраиваться – признак ума. Нельзя всегда играть в одном стиле, все зависит от тех игроков, которые у тебя есть. Чтобы выжимать 100%, надо ставить игроков в нужные места и готовить на игру план, который позволит им выступить лучше.

– Когда вы слышите, что главное достоинство Анчелотти – умение управлять раздевалкой, о чем вы думаете?

– Извините, это смешно. Тот, кто так говорит, ничего не смыслит. Это ведь самое сложное: управлять раздевалкой, игроками, звездами. Чем больше у тебя звезд, тем сложнее тебе приходится. А у Карло много звезд. И каждый там хочет быть главной звездой, а не одной из звезд, – смеясь сказал бывший главный тренер «Реала».

Анчелотти до «Реала» тренировал «Эвертон», «Наполи», «Баварию», «ПСЖ», «Челси», «Милан», «Ювентус» и другие клубы.

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41 комментарий
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Ответ Trey4rch
О каком чуде в Италии он говорит? Я надеюсь, он о втором месте Наполи, а не об одном за восемь лет чемпионстве у руля Милана, в котором одни сплошь легенды играли? В целом, справедливое высказывание, только чемпионаты он брал в богатых командах, и везде лол по одному раз, потому что кроме Милана и Реала прямо сейчас, он нигде дольше двух сезонов не задерживался, увольняли из всех топ-клубов
>чемпионаты он брал в богатых командах
Много ли ты небогатых команд знаешь, которые ежегодно берут лигу? Исключения в виде Лестера могут быть, но на то они и исключения, а лигу, зачастую, выигрывает один из богатейших клубов лиги, а не Эвертоны
+22
-3
+19
Ответ PIT-BUL
помню чемпионский Эвертон...
Помню Эвертон Анчелотти, который был рядом с еврокубками. И сейчас Эвертон 3 сезона борется за выживание.
+27
-13
+14
Ответ Trey4rch
О каком чуде в Италии он говорит? Я надеюсь, он о втором месте Наполи, а не об одном за восемь лет чемпионстве у руля Милана, в котором одни сплошь легенды играли? В целом, справедливое высказывание, только чемпионаты он брал в богатых командах, и везде лол по одному раз, потому что кроме Милана и Реала прямо сейчас, он нигде дольше двух сезонов не задерживался, увольняли из всех топ-клубов
Ну, с Миланом он взял 2 ЛЧ и ещё в одном он играл в финале
+12
-1
+11
С тем Миланом невозможно было победить? Там что не игрок, то легенда, практически на каждой позиции.
+14
-6
+8
Считаю его Милан самой лучшей его командой.
+7
-2
+5
Ответ Trey4rch
О каком чуде в Италии он говорит? Я надеюсь, он о втором месте Наполи, а не об одном за восемь лет чемпионстве у руля Милана, в котором одни сплошь легенды играли? В целом, справедливое высказывание, только чемпионаты он брал в богатых командах, и везде лол по одному раз, потому что кроме Милана и Реала прямо сейчас, он нигде дольше двух сезонов не задерживался, увольняли из всех топ-клубов
а разве кто-то может похвастаться тем же достижениями но со слабыми командами? Пеп приходил исключительно в чемпионские команды, Моуриньо так же.
+5
0
+5
Ответ corazn blanco
С тем Миланом невозможно было победить? Там что не игрок, то легенда, практически на каждой позиции.
После всех тех побед да, а в 2002 кто легендой был? Разве что Мальдини, даже Шевченко легендой в 2002 ещё было не назвать
+4
0
+4
О каком чуде в Италии он говорит? Я надеюсь, он о втором месте Наполи, а не об одном за восемь лет чемпионстве у руля Милана, в котором одни сплошь легенды играли? В целом, справедливое высказывание, только чемпионаты он брал в богатых командах, и везде лол по одному раз, потому что кроме Милана и Реала прямо сейчас, он нигде дольше двух сезонов не задерживался, увольняли из всех топ-клубов
+20
-17
+3
Ответ zzzeeerrrooo
Ну его Эвертон даже в ЛЕ не попал , хотя клуб не самый бедный В Наполи тоже не затащил скудетто В Реале слил Барсе во втором сезоне На дистанции не самый сильный тренер
В после его ухода кто еще в ле попал, возглавляя Эвертон? Как раз таки, если брать топ 6 (Сити, Арсенал, ТТХ, Мю, Челси, Ливерпуль) и сильные Брайтон с Ньюкаслом, то Эвертону максимум бороться за Лк, но никак не за Ле
+2
0
+2
Гвардиола, Клопп, Анчелотти

Определенно лучшие 3 тренера сейчас
Ранжировать- по вкусу
+3
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+2
Анчелотти лучший тренер, но так рубить бабосы на выгодных контрактах как Капелло умеет только разве ято Моур.
+1
0
+1
Анчелотти чего то добивался только с мощнейшими составами. То же самое можно сказать и о Гвардиоле. Гвардиола под 2 млрд потратил что бы выиграть ЛЧ, идеальную Баварию сильнейшую в мире на тот момент, победителя действующего ЛЧ он просто испортил. Переоцененный тренер. Безусловно один из лучших, но не лучший. Они на фоне Моуриньо какие то школьники. Жозе и с Порту делал результат, и с Интером, и с Ромой.
+1
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+1
Когда Анчелотти пришел Милан играл в посредственный футбол. Выигрыш ЛЧ-2003 (уверен именно об этом титуле Капелло ведет речь) оказался настоящим сюрпризом.

Но уже на следующий сезон Милан был неудержим по игре и легко взял Скудетто.

И именно приход Анчелотти стал катализатором преображения команды и игроков, ставших под его непосредственным руководством, легендами.
+1
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Ответ dr. cage
Вспомни автобусный Челси, который с приходом Анчи превратился в голевую машину..
Чушь не пиши, Челси даже при Моуринью забивал больше всех в апл в большинстве сезонов.
+2
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Ответ Игорь Новиков
Помню Эвертон Анчелотти, который был рядом с еврокубками. И сейчас Эвертон 3 сезона борется за выживание.
Причем Эвертон был атакующим. ЦФ Кальверт-Кьюэлл с 17 голами, слева Ришарлисон и 2 плеймейкера Хамес и Сигурдсон. И несмотря на яркую игру в каждом матче с аутсайдерами Эвертон пропускал случайный гол со стандарта. Терял очки. В следующем сезоне Карло перешел на 3-4-3 это не помогло и его уволили. И уже в Реале он зарекся играть красиво. Только результат любой ценой
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Ответ Trey4rch
О каком чуде в Италии он говорит? Я надеюсь, он о втором месте Наполи, а не об одном за восемь лет чемпионстве у руля Милана, в котором одни сплошь легенды играли? В целом, справедливое высказывание, только чемпионаты он брал в богатых командах, и везде лол по одному раз, потому что кроме Милана и Реала прямо сейчас, он нигде дольше двух сезонов не задерживался, увольняли из всех топ-клубов
Так легендами они стали именно после того и когда, Милан возглавил/возглавлял Анчелотти.
2 ЛЧ тож титулы.
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Ответ zzzeeerrrooo
Лилль
Ну ты если не заметил я написал про исключения
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Ответ Fan of Sport
У каждого свое мнение. На мой взгляд лучший это Гвардиола. При всем моём уважении к Анчелотти, Моуриньо и Сэру Алексу Фергюсону, но их команды никогда не доминировали над своими соперниками на уровне команд Гваридолы, игра их команд не вызывала эстетичного восторга, когда даже фанаты соперника восхищаются твоей игрой. Барселону Гваридолы многие вспоминают и отмечают, как лучшую команду в истории футбола, к тому же Барселона под руководством Гваридолы выиграла 2 ЛЧ в финалах против МЮ под руководством САФ, также соперником был сильнейший Реал Моуриньо именно в игровом плане в 2010-12 года, тот Реал был намного сильнее нынешнего Реала, да и в 21 веке это был сильнейший Реал, которому просто не повезло, это была лучшая контратакующая команда на моей памяти, Моуриньо по сути создал костяк для 10 победы в ЛЧ, которую Реал взял в 2014. Заслуги Моуриньо начали забывать, но из вышеперечисленных тренеров лишь он добивался успеха и не с самыми сильными командами, а требл с Порту это вообще иной уровень.
Сейчас бы приписывать Моуриньо чужие заслуги)) Реал Моуриньо был хорош, но видимо какая личная ненависть к Зидану заставляет тебя называть команду Моуриньо лучше Зидановской. Сильнейший Реал 21 века был Реал дель Боске времен Зидана, до прихода Бекхэма. Их футбол был на запредельном уровне. Видимо ты не застал те времена, либо не следил за Реалом. Моуриньо с таким подбором игроков тупо облажался в Реале. Он не реализовал тот потенциал что был у команды, на этом фоне во всеми пересрался и укатил.
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Ответ Laura_Palmer
А Как же эвертон
Эвертон просто непонятное место с таким составом последние минимум 5-7 лет ничего и никто не может с ними сделать
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Ответ Артём Поддубный
Челси того времени с любым тренером играл отлично и много забивал.
Но рекорд АПЛ по голам побил именно Анчи..
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Ответ Висита Эльмурзаев
Чушь не пиши, Челси даже при Моуринью забивал больше всех в апл в большинстве сезонов.
Ну так-то Челси Анчелотти побил рекорд, который держался с середины 60-х по результативности.. Свыше 100 голов было забито вообще впервые в истории АПЛ на тот момент.. А ведь помимо МЮ Ферги, Арсенала Венгера и Челси того же Моура там были интересные банды и в 90-х,как Ливерпуль с Фаулером и Макманаманом.. Как чемпионский Блекберн, атакующий Лидс..

Ни хухры-мухры..
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Ответ Евгений Резцов
Причем Эвертон был атакующим. ЦФ Кальверт-Кьюэлл с 17 голами, слева Ришарлисон и 2 плеймейкера Хамес и Сигурдсон. И несмотря на яркую игру в каждом матче с аутсайдерами Эвертон пропускал случайный гол со стандарта. Терял очки. В следующем сезоне Карло перешел на 3-4-3 это не помогло и его уволили. И уже в Реале он зарекся играть красиво. Только результат любой ценой
Бывало, да.
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Ответ dr. cage
Вспомни автобусный Челси, который с приходом Анчи превратился в голевую машину..
Челси того времени с любым тренером играл отлично и много забивал.
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При всем уважении, которое я не испытываю к нему, он никогда не был лучшим тренером в мире. Он в принципе не лучший тренер в мире.
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У каждого свое мнение.
На мой взгляд лучший это Гвардиола. При всем моём уважении к Анчелотти, Моуриньо и Сэру Алексу Фергюсону, но их команды никогда не доминировали над своими соперниками на уровне команд Гваридолы, игра их команд не вызывала эстетичного восторга, когда даже фанаты соперника восхищаются твоей игрой.
Барселону Гваридолы многие вспоминают и отмечают, как лучшую команду в истории футбола, к тому же Барселона под руководством Гваридолы выиграла 2 ЛЧ в финалах против МЮ под руководством САФ, также соперником был сильнейший Реал Моуриньо именно в игровом плане в 2010-12 года, тот Реал был намного сильнее нынешнего Реала, да и в 21 веке это был сильнейший Реал, которому просто не повезло, это была лучшая контратакующая команда на моей памяти, Моуриньо по сути создал костяк для 10 победы в ЛЧ, которую Реал взял в 2014. Заслуги Моуриньо начали забывать, но из вышеперечисленных тренеров лишь он добивался успеха и не с самыми сильными командами, а требл с Порту это вообще иной уровень.
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Ща подожди чуть…Мостовой лицензию получит и будет славная битва
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Эвертон и Наполи да мы добились успеха с Карло.:))))))))
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Седина в бороду, Дон Фабио..
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