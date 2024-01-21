Анчелотти о 3:2: «Реал» был очень плох в 1-м тайме, уже к 30-й минуте я думал о заменах, понимаю свист болельщиков. 2-й тайм был другим»

Карло Анчелотти раскритиковал игру «Реала» в 1-м тайме матча с «Альмерией».

В 21-м туре «Реал» одержал победу (3:2), уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма. Болельщики на « » освистали команду, когда игроки уходили на перерыв.

«Странная игра. Первый тайм мы провели очень плохо. Я неправильно оценил ситуацию на вчерашней тренировке. Команда выглядела уставшей. Второй [тайм] был другим, у нас была поддержка этого стадиона, это очень важно.

Усталость, ошибки в выборе состава – уже к 30-й минуте я думал о заменах.

[Я зол] скорее на себя. Все хотят играть и говорят, что они в порядке. Мы должны были оценить [состояние игроков] и, очевидно, сделали это неправильно.

Первый тайм – то, что следует забыть, нет никаких оправданий. Я понимаю [свист болельщиков]. Играть так, как в 1-м тайме, было нельзя. Это логичная реакция», – сказал главный тренер «Реала».

Спорный камбэк «Реала» с 0:2. На игру повлияли три просмотра ВАР