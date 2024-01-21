Анчелотти о 3:2: «Реал» был очень плох в 1-м тайме, уже к 30-й минуте я думал о заменах, понимаю свист болельщиков. 2-й тайм был другим»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Сантьяго Бернабеу Футбол

Карло Анчелотти раскритиковал игру «Реала» в 1-м тайме матча с «Альмерией».

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2), уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» освистали команду, когда игроки уходили на перерыв.

«Странная игра. Первый тайм мы провели очень плохо. Я неправильно оценил ситуацию на вчерашней тренировке. Команда выглядела уставшей. Второй [тайм] был другим, у нас была поддержка этого стадиона, это очень важно.

Усталость, ошибки в выборе состава – уже к 30-й минуте я думал о заменах.

[Я зол] скорее на себя. Все хотят играть и говорят, что они в порядке. Мы должны были оценить [состояние игроков] и, очевидно, сделали это неправильно.

Первый тайм – то, что следует забыть, нет никаких оправданий. Я понимаю [свист болельщиков]. Играть так, как в 1-м тайме, было нельзя. Это логичная реакция», – сказал главный тренер «Реала».

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14 комментариев
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поддержка судьи очень важна в таких матчах подумал Анчелотти, после интервью
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Анчелотти : Реал был очень плох в первом тайме, 2тайм был другим , безмерная поддержка судьи очень важна для нас .
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Позорище
+21
-16
+5
Карвахаль лютый зверюга, ой лютый. Ровно так же как хорош был он, плох был Кепа.

Беллингем 👌лучший игрок матча!
+13
-8
+5
Ответ Нефанатик
Ну если этим трофеем руководство и болельщики будут довольны, можно и оставлять
А почему должны быть недовольны?
+4
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+3
Что мешало изначально провести ротацию? Чудо, что Карвахаль преобразился за два дня. В остальном же и так было ясно, что Вальверде устал (удивило, что папа Карло ео всё-таки заменил, причём по амплуа это был именно Камавинга, ура!), как и Джуд, что бразильскому тандему тоже пора бы отдохнуть, что размен Менди/Гарсия иногда выглядит странно.

Четыре матча за полторы недели, причём в трёх предыдущих оставили все силы, ну ёлки-палки.

Хорошо, что так закончилось. Вопросы были во втором тайме по реализации.

И хорошо, что Анчелотти признал свои оплошности. Ротация нужна обязательно.
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+2
Ответ Нефанатик
Комментарий скрыт
Уже выиграли Суперкубок, или это не трофей?
+3
-1
+2
Ответ Cruel Snake
Карвахаль лютый зверюга, ой лютый. Ровно так же как хорош был он, плох был Кепа. Беллингем 👌лучший игрок матча!
По-моему Начо был гораздо хуже , по факту она гола - его . А какой вообще вопрос модет быть к Кепе по второму голу ? Ьам же в самую девятку пушка
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