Боссы «Баварии» после 1:5 считают, что в команде мало лидеров, и готовят перестройку. Киммих, Горетцка, Гнабри и Дэвис могут уйти летом

Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Леон Горетцка Серж Гнабри Йозуа Киммих Альфонсо Дэвис Футбол

Боссы «Баварии» считают, что команде не хватает лидеров, и готовят перестройку.

Как пишет Sport Bild, руководство мюнхенского клуба после поражения от «Айнтрахта» (1:5) пришло к выводу о том, что команде не хватает лидеров. Их мнение не изменилось даже после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) во вчерашнем матче Лиги чемпионов.

Боссы полагают, что лидерами «Баварии» можно считать только Мануэль Нойера и Томаса Мюллера, который уже близки к завершению карьеры, и считают, что в нынешнем составе нет игроков, которые смогут равноценно их заменить.

В связи с этим по окончании сезона «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей Йозуа Киммиха, Леона Горетцки, Сержа Гнабри и Альфонсо Дэвиса.

Будущее Горетцки обсуждалось еще прошлым летом, однако игрок категорически отказался уходить. Боссы «Баварии» надеялись, что новыми лидерами команды станут Леон и Йозуа, но сейчас они разочарованы в этих игроках.

Отмечается, что «Бавария» находится в поиске нового надежного защитника, который станет лидером обороны. С этим связан интерес к Рональду Араухо из «Барселоны».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В команде мало лидеров ==> Продать всех лидеров!
+26
-1
+25
Bild вконец потерял связь с реальностью.
Каждый раз пишут ерунду.
+3
-1
+2
Киммих к Пепу
+2
-2
0
Можно Горецку и Гнабри продать.
0
0
0
Нынешняя Бавария просто показывает, что леваки не способны быть лидерами со стержнем
0
0
0
То есть причину всего в токсичном немощном тухеле они не видят?
0
0
0
Ответ Schiaff1no
В команде мало лидеров ==> Продать всех лидеров!
Тактика надежная , как швейцарский нож.
0
0
0
Ответ Cearvm
Если продать Киммиха с Горетцкой, то лидеры точно появятся, железная логика)
А они лидеры? Доминирующие ЦП? Что то не видно. У сборной Германии позор за позором, Боруссия чисто случайно не выиграла Бундеслигу, в ЛЧ без Тиаго, который был как раз лидером полузащиты Баварии успехов тоже нет.
Когда Германия проигрывает раз за разом, то игроки сборной Германии дно, когда Коман и Кейн + топовая игра корейца принесли победу над МЮ, то игроки сборной Германии становятся супер топами. Не смешно.
Кейн лидер Баварии, Мюллер, Нойер лидеры, я бы даже корейца назвал бы лидером Баварии, а Горетцка явно не лидер Баварии.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий