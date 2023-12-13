Боссы «Баварии» после 1:5 считают, что в команде мало лидеров, и готовят перестройку. Киммих, Горетцка, Гнабри и Дэвис могут уйти летом

Боссы «Баварии» считают, что команде не хватает лидеров, и готовят перестройку.

Как пишет Sport Bild, руководство мюнхенского клуба после поражения от « » (1:5) пришло к выводу о том, что команде не хватает лидеров. Их мнение не изменилось даже после победы над « » (1:0) во вчерашнем матче чемпионов.

Боссы полагают, что лидерами «Баварии» можно считать только Мануэль Нойера и Томаса Мюллера, который уже близки к завершению карьеры, и считают, что в нынешнем составе нет игроков, которые смогут равноценно их заменить.

В связи с этим по окончании сезона «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей , Леона Горетцки, и Альфонсо Дэвиса.

Будущее Горетцки обсуждалось еще прошлым летом, однако игрок категорически отказался уходить. Боссы «Баварии» надеялись, что новыми лидерами команды станут Леон и Йозуа, но сейчас они разочарованы в этих игроках.

Отмечается, что «Бавария» находится в поиске нового надежного защитника, который станет лидером обороны. С этим связан интерес к Рональду Араухо из «Барселоны».

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