Боссы «Баварии» после 1:5 считают, что в команде мало лидеров, и готовят перестройку. Киммих, Горетцка, Гнабри и Дэвис могут уйти летом
Боссы «Баварии» считают, что команде не хватает лидеров, и готовят перестройку.
Как пишет Sport Bild, руководство мюнхенского клуба после поражения от «Айнтрахта» (1:5) пришло к выводу о том, что команде не хватает лидеров. Их мнение не изменилось даже после победы над «Манчестер Юнайтед» (1:0) во вчерашнем матче Лиги чемпионов.
Боссы полагают, что лидерами «Баварии» можно считать только Мануэль Нойера и Томаса Мюллера, который уже близки к завершению карьеры, и считают, что в нынешнем составе нет игроков, которые смогут равноценно их заменить.
В связи с этим по окончании сезона «Бавария» готова рассмотреть вариант с продажей Йозуа Киммиха, Леона Горетцки, Сержа Гнабри и Альфонсо Дэвиса.
Будущее Горетцки обсуждалось еще прошлым летом, однако игрок категорически отказался уходить. Боссы «Баварии» надеялись, что новыми лидерами команды станут Леон и Йозуа, но сейчас они разочарованы в этих игроках.
Отмечается, что «Бавария» находится в поиске нового надежного защитника, который станет лидером обороны. С этим связан интерес к Рональду Араухо из «Барселоны».
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Каждый раз пишут ерунду.
Когда Германия проигрывает раз за разом, то игроки сборной Германии дно, когда Коман и Кейн + топовая игра корейца принесли победу над МЮ, то игроки сборной Германии становятся супер топами. Не смешно.
Кейн лидер Баварии, Мюллер, Нойер лидеры, я бы даже корейца назвал бы лидером Баварии, а Горетцка явно не лидер Баварии.