«ПСЖ» предложит за Йоро более 50 млн евро. «Лилль» не хочет отпускать 18-летнего защитника зимой
«ПСЖ» попытается подписать Лени Йоро в январе.
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, до конца трансферного окна парижане предложат за 18-летнего защитника «Лилля» более 50 миллионов евро.
При этом возможна как аренда с обязательным выкупом, так и полноценный трансфер. Йоро – приоритетная цель «ПСЖ», и клуб не хочет ждать летнего трансферного окна, чтобы подписать его.
Отмечается, что «Лилль» не планирует отпускать Йоро зимой. Президент клуба Оливье Летанг исключил любые переговоры по защитнику в январе, поскольку «Лилль» хочет сосредоточиться на выполнении задач на текущий сезон.
В текущем розыгрыше Лиги 1 Йоро провел 17 матчей, отметившись двумя голами. Его подробная статистика – здесь.