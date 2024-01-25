«ПСЖ» предложит за Йоро более 50 млн евро. «Лилль» не хочет отпускать 18-летнего защитника зимой

«ПСЖ» попытается подписать Лени Йоро в январе.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, до конца трансферного окна парижане предложат за 18-летнего защитника « » более 50 миллионов евро.

При этом возможна как аренда с обязательным выкупом, так и полноценный трансфер. Йоро – приоритетная цель « », и клуб не хочет ждать летнего трансферного окна, чтобы подписать его.

Отмечается, что «Лилль» не планирует отпускать Йоро зимой. Президент клуба Оливье Летанг исключил любые переговоры по защитнику в январе, поскольку «Лилль» хочет сосредоточиться на выполнении задач на текущий сезон.

В текущем розыгрыше Лиги 1 провел 17 матчей, отметившись двумя голами. Его подробная статистика – здесь.