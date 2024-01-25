Тедеско – в шорт-листе «Наполи». Контракт экс-тренера «Спартака» с Бельгией – до конца Евро-2024

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Сборная Бельгии по футболу возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

«Наполи» рассматривает возможность назначения Доменико Тедеско.

По информации «Спорт-Экспресса», бывший главный тренер «Спартака» входит в шорт-лист кандидатов, составленный президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Предполагается, что новый тренер должен приступить к работе в «Наполи» с начала подготовки к сезону-2024/25.

Отмечается, что контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024, и на данный момент специалисту не поступало официального предложения о его продлении.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ CIIAPTAK71
А Мостовой?
Мостовой в шортах
+4
-1
+3
А Мостовой?
+3
-1
+2
Как так? Ветеринары Спартака объявили его профнепригодным 3 года назад.
+2
-1
+1
Ответ CIIAPTAK71
А Мостовой?
чеканит ещё
0
0
0
Ответ ОттоДракула
Как так? Ветеринары Спартака объявили его профнепригодным 3 года назад.
Ветеринаров? Похоже не тот чат попал, здесь о футболе, а не животных...
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий