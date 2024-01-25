Тедеско – в шорт-листе «Наполи». Контракт экс-тренера «Спартака» с Бельгией – до конца Евро-2024

«Наполи» рассматривает возможность назначения Доменико Тедеско.

По информации « », бывший главный тренер « » входит в шорт-лист кандидатов, составленный президентом « » .

Предполагается, что новый тренер должен приступить к работе в «Наполи» с начала подготовки к сезону-2024/25.

Отмечается, что контракт Тедеско со сборной рассчитан до конца Евро-2024, и на данный момент специалисту не поступало официального предложения о его продлении.