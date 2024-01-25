Тедеско – в шорт-листе «Наполи». Контракт экс-тренера «Спартака» с Бельгией – до конца Евро-2024
«Наполи» рассматривает возможность назначения Доменико Тедеско.
По информации «Спорт-Экспресса», бывший главный тренер «Спартака» входит в шорт-лист кандидатов, составленный президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
Предполагается, что новый тренер должен приступить к работе в «Наполи» с начала подготовки к сезону-2024/25.
Отмечается, что контракт Тедеско со сборной Бельгии рассчитан до конца Евро-2024, и на данный момент специалисту не поступало официального предложения о его продлении.