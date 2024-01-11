Зарема Салихова: «При Тедеско «Спартак» из отпуска выходил раньше всех, сейчас – самым последним. Прошлогодний заваленный отрезок после сборов не стал уроком, видимо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Доменико Тедеско Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова недовольна поздним выходом «Спартака» из отпуска.

Красно-белые выйдут из отпуска 19 января. После прохождения медицинского обследования и функциональных тестов команда отправится в ОАЭ – вылет запланирован на 22 января.

«Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – сказала Салихова.

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29 комментариев
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Ответ Руслан Ганбаров
Комментарий скрыт
так они ничего особо умного и не говорят, так, популизм простецкий
за все хорошее, против всего плохого, вот при мне было да, а сейчас... и так далее
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так она же сама рыжего назначила, чем опять он ей не угодил?)
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вот зря она пиарится на футболе, не вывозит
вела бы бьюти-блог, что ли, или стала нутрициологом
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Ответ Михаил Опякин
Зарема, с прошедшими тебя😘
У неё только начались))
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Зарема, с прошедшими тебя😘
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Тедди был хорош, по словам Заремы🤣
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Ну выходили при Тедеско раньше всех, а дальше то что? Какой-то от этого выхлоп что ли был? 🤔
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Да уж! Перефразируя, если бы Спартака не было, его нужно было бы придумать. Иначе смешного в нашем футболе было бы мало.
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Открыта "Аксиома прямой зависимости результата от выхода из отпуска Салиховой"
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Пока Антоха в Эмиратах не накуролесится, спартак из отпуска не выйдет.
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Толку то от этих сборов? так хоть денег сэкономят - и игроки отдохнут побольше. Промес в том году вообще на сборах не был - и ничего - один из лучших в команде)))
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Если Спартак будет хорошо играть весной, скажет, что уровень лиги сильно упал и даже такой Спартак в ней побеждает.
Если Спартак провалится, скажет, что она еще зимой высказала своё экспертное мнение.
Какая же ядовитая гадина, надеюсь она заставит Федуна после развода потерять все волосы и ходить в кепке постоянно.
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Ответ FRE3StYLER
Толку то от этих сборов? так хоть денег сэкономят - и игроки отдохнут побольше. Промес в том году вообще на сборах не был - и ничего - один из лучших в команде)))
Согласен, сборы полезны, если их умело проводить, а Абаскаль этого явно не умеет.
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Ответ Glukinho
вот зря она пиарится на футболе, не вывозит вела бы бьюти-блог, что ли, или стала нутрициологом
А так она футбольный инфлюенсер)
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Ответ Пётр Смирнов
так она же сама рыжего назначила, чем опять он ей не угодил?)
Видимо ей лично не угодил или не удовлетворил 🤣
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😀😀😀 А она еще и специалист по физической подготовке, оказывается! ) Качество сборов (в том числе и по ФП) зависит от программы сборов, с учетом состояния футболистов после отпуска! И свои оценки по сборам можно будет давать только после первых матчей после перерыва, а не 11 января! Эскортница, теперь тебе понятно?!
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Зареме очень хотелось сказать "При мне", но постеснялась, сказала "При Тедеско". Значит еще не все с нею потеряно.
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ну а смысл раньше выходить? в Европе летом, в июле выходят, в августе начинают. Целый февраль на тренировки, еще и неделя января.
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А Эмери не смог,но потом выиграл очередную ЛЕ
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Угомонись уже, "Фатима" !!!
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Что там 3 месяца делать? 3 раза набрать форму и столько же раз ее потерять
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