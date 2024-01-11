Зарема Салихова: «При Тедеско «Спартак» из отпуска выходил раньше всех, сейчас – самым последним. Прошлогодний заваленный отрезок после сборов не стал уроком, видимо»

Зарема Салихова недовольна поздним выходом «Спартака» из отпуска.

Красно-белые выйдут из отпуска 19 января. После прохождения медицинского обследования и функциональных тестов команда отправится в ОАЭ – вылет запланирован на 22 января.

«Удивлена, что « » так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – сказала .

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