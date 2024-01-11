Зарема Салихова: «При Тедеско «Спартак» из отпуска выходил раньше всех, сейчас – самым последним. Прошлогодний заваленный отрезок после сборов не стал уроком, видимо»
Зарема Салихова недовольна поздним выходом «Спартака» из отпуска.
Красно-белые выйдут из отпуска 19 января. После прохождения медицинского обследования и функциональных тестов команда отправится в ОАЭ – вылет запланирован на 22 января.
«Удивлена, что «Спартак» так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента. При Тедеско команда выходила из отпуска раньше всех, сейчас же, наоборот, самые последние», – сказала Салихова.
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за все хорошее, против всего плохого, вот при мне было да, а сейчас... и так далее
вела бы бьюти-блог, что ли, или стала нутрициологом
Если Спартак провалится, скажет, что она еще зимой высказала своё экспертное мнение.
Какая же ядовитая гадина, надеюсь она заставит Федуна после развода потерять все волосы и ходить в кепке постоянно.