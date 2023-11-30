Нагельсманн – лучший тренер до 40 лет по версии FourFourTwo. Тедеско – 3-й, Руни – 7-й

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Юлиан Нагельсманн признан лучшим молодым тренером по версии FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 7 лучших тренеров современности не старше 40 лет.

Рейтинг возглавил главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн.

Весь топ-7 выглядит следующим образом:

1. Юлиан Нагельсманн (сборная Германии)

2. Рубен АморимСпортинг»)

3. Доменико Тедеско (сборная Бельгии)

4. Венсан КомпаниБернли»)

5. Маттиас ЯйсслеАль-Ахли»)

6. Вилл Стилл («Реймс»)

7. Уэйн Руни («Бирмингем»)

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35 комментариев
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Какой нахрен Руни???
+80
-8
+72
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Ответ Антон Фалафель
Какой нахрен Руни???
Уэйн
+73
-3
+70
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Ответ Batitotti
Уже идет, потерпи
Семаку 47, шутка твоя не прошла.
+17
-1
+16
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Ответ Hi Hi
руни это тот который с дерби чуть с шипа не вылетел?
Тот самый, который из не кинул, когда сняли очки зимой за нарушения и доработал до конца сезона, стараясь вытащить из зоны вылета
+9
-1
+8
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руни это тот который с дерби чуть с шипа не вылетел?
+13
-7
+6
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ждём комментария Заремки, где она будет говорить, что только она разглядела талант Тедеско, а все остальные были против его назначения.
+7
-4
+3
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Ответ Beast
Где семак?!
Уже идет, потерпи
+4
-1
+3
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Ответ Черкашин Богдан
Комментарий удален пользователем
Царю 55, он в одной когорте с Гвардиолой
+3
0
+3
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Ответ Мертвый Дьявол
Уэйн
Брюс?
+2
0
+2
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Вилл Стилл ✊
+1
0
+1
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Ответ Птюч, Ёж.
рыжий прощелыга из Спартака на каком?))
На восьмом.
+1
0
+1
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Ответ Karel
До 40 лет - это много. Это уже не совсем молодой тренер. А вот у тренера до 35 лет в команде наверняка есть игроки и старше самого тренера. Абаскаль - лучший тренер в мире до 35 лет. Можно спорить, конечно, о критериях выбора. Но если за критерий взять сумму контракта, что обоснованно - Абаскаль с большим отрывом лучший тренер мира до 35 лет.
Франческо Фариоли, наверняка бы посмеялся над этим тезисом
0
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Комментарий удален пользователем
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Ответ Юлия Закаблукова
А как же хаби?? Алонсо
Ему 42
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Ответ pit4er
Царю 55, он в одной когорте с Гвардиолой
У Царя собственная когорта! И там нет шарлатанов!
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Ответ pit4er
Царю 55, он в одной когорте с Гвардиолой
Царь будет в списке перспективных тренеров до 60 лет.
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Ответ Черкашин Богдан
Комментарий удален пользователем
Дедушка, какой сейчас год?
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Почему Стилл не Уилл, а Вилл? Или Руни не Вэйн , а Уэйн?)
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Скоро Сборную Германии окончательно схоронит.
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всё плохо
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Тренерам из этого списка повезло, что великому Доминатору уже 41)
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До 40 лет - это много. Это уже не совсем молодой тренер.
А вот у тренера до 35 лет в команде наверняка есть игроки и старше самого тренера.

Абаскаль - лучший тренер в мире до 35 лет. Можно спорить, конечно, о критериях выбора. Но если за критерий взять сумму контракта, что обоснованно - Абаскаль с большим отрывом лучший тренер мира до 35 лет.
+1
-1
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Тедеско был прекрасным футболистом и стал перспективным тренером.
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Чемпионат такой рейтинг с этими же именами ещё в марте составлял
Опять воруют западные партнеры
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Да уж. С такой позорной Германией ещё и на 1-м😂
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