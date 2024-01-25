Ромелу Лукаку: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире в ближайшие два-три года. Сюда приводят больших футболистов, клубы играют очень качественно»

Теги Рома серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Ромелу Лукаку Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Ромелу Лукаку ожидает, что саудовская лига станет одной из лучших в мире.

«Лично я думаю, что в ближайшие два года это будет одна из лучших лиг мира. Потому что сейчас они многое делают, приводят в лигу больших игроков. Команды становятся лучше, играют в очень качественный футбол.

Я вижу, что в ближайшие два-три года саудовская лига станет одной из лучших в мире», – заявил нападающий «Ромы» после матча с саудовским «Аль-Шабабом» (2:1).

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37 комментариев
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Уже чемодан собирает, похоже
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Да? Уже увидел потенциал в пустыне? А летом говорил же, что такой звезде нечего делать в Аравии и ещё куча дел в Европе. Типичная Лукака🤭
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Никому в Европе больше не нужен, поэтому начал заранее готовить почву.
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Ответ Дмитрий Рабко
Про мир, конечно он загнул, но вот МЛС вполне могут обойти.
Фанаты одного человека мечтают об этом)
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знатно стелит, фраерок
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Давай Лукака ,дай Челси заработать
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Ответ Beast
Уже чемодан собирает, похоже
Или получает
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Лукаку конечно уникален. Всегда умудрялся своим языком нажить себе проблем, либо просто вызвать отвращение у любителей футбола. Только прошлым летом говорил обратное про эту лигу и вот снова переобувается. А эмблему какого-нибудь Аль-Кебаба по классике до дыр зацелует, если его всё же пригласят.
А в Челси так и вовсе устроят торжественный банкет, если сплавят этого бегемота.
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Дайте 50млн в год этому господину
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Постелил себе заранее соломку
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Скоро герб Саудовской Аравии целовать будет
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Ловите наркомана!
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Ответ Barcelonec1986
почему футболисты постоянно несут эту чушь про станет топовой лигой, играют божественные футболисты тут и блабла, на кого это рассчитано, на тех же кто смотрит ртр1 и ОРТ?
А ради чего им врать-то? Что бы кому-то приятно сделать? Говорят, что думают.

Даже Хендерсон, уже покинув СА, сказал что-то типа
- многие хотят, что бы я критиковал футбол в СА, но я не буду врать для их удовольствия. Саудовская лига очень конкурентная.

Сейчас в СА идет национальный проект "Видение СА 2030". Проект грандиозный, им увлечена вся страна. Вкладываются триллионы евро.
Футбол в рамках этой программы, но он даже не на 20-м месте в этом проекте.
А сделают, как видится, лигой номер один в футболе.
Смысл быть в пятерке, если денег легко хватает сделать лидирующую лигу и оставить АПЛ позади.
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Ответ Кефтеме
Фанаты одного человека мечтают об этом)
А причём тут Модрич ?
Вы не забывайте, что в Северной Америке главные бейсбол, местный футбол и баскетбол. А футбол так, побочка. Где-то рядышком с хоккеем и волейболом.
А у СА это главный тренд, после гонок на верблюдах.
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Лукаку себе запасной аэродром подыскивает
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И вообще с детства болел за Аль-Шабаб
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Ответ olander
И почти всем на них пофиг
Всем пофиг?) Весь мировой футбол обсуждает саудовскую лигу последние месяцы. Я ее конечно не смотрю, но говорить, что всем на неё пофиг-отрицание реальности
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Ответ Evgen_Hazard
Ловите наркомана!
он не наркоман, это он так намекает саудовцам "Я передумал, покупайте меня, я готов перейти к вам"
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Ответ Barcelonec1986
почему футболисты постоянно несут эту чушь про станет топовой лигой, играют божественные футболисты тут и блабла, на кого это рассчитано, на тех же кто смотрит ртр1 и ОРТ?
Видимо за каждый подобный бредо-комментарий саудиты неплохо платят(причём в конвертах)
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Мягко стелет, что бы не удивлялись летом)
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этот чемпионат двух барханных холмов все забудут через эти 2 года
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почему футболисты постоянно несут эту чушь про станет топовой лигой, играют божественные футболисты тут и блабла, на кого это рассчитано, на тех же кто смотрит ртр1 и ОРТ?
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Ждём переход Ромелу в СА?
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Футбол и правдо там веселый,в отличии от многих чемпов мира. Минимум автобусов
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Перевожу: сауды, я готов, несите деньги!
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«Не подмажешь, не поедет» , - подумал Лукаку
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Скатертью дорога. Не удивлюсь, если он испортит отношения со всеми арабскими клубами точно так же, как испортил отношения с клубами Англии или Италии.
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вещает из альнасера?
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Но я туда не перейду! почему? потому что
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