Ромелу Лукаку: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире в ближайшие два-три года. Сюда приводят больших футболистов, клубы играют очень качественно»
Ромелу Лукаку ожидает, что саудовская лига станет одной из лучших в мире.
«Лично я думаю, что в ближайшие два года это будет одна из лучших лиг мира. Потому что сейчас они многое делают, приводят в лигу больших игроков. Команды становятся лучше, играют в очень качественный футбол.
Я вижу, что в ближайшие два-три года саудовская лига станет одной из лучших в мире», – заявил нападающий «Ромы» после матча с саудовским «Аль-Шабабом» (2:1).
А в Челси так и вовсе устроят торжественный банкет, если сплавят этого бегемота.
Даже Хендерсон, уже покинув СА, сказал что-то типа
- многие хотят, что бы я критиковал футбол в СА, но я не буду врать для их удовольствия. Саудовская лига очень конкурентная.
Сейчас в СА идет национальный проект "Видение СА 2030". Проект грандиозный, им увлечена вся страна. Вкладываются триллионы евро.
Футбол в рамках этой программы, но он даже не на 20-м месте в этом проекте.
А сделают, как видится, лигой номер один в футболе.
Смысл быть в пятерке, если денег легко хватает сделать лидирующую лигу и оставить АПЛ позади.
Вы не забывайте, что в Северной Америке главные бейсбол, местный футбол и баскетбол. А футбол так, побочка. Где-то рядышком с хоккеем и волейболом.
А у СА это главный тренд, после гонок на верблюдах.