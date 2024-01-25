Ромелу Лукаку: «Саудовская лига станет одной из лучших в мире в ближайшие два-три года. Сюда приводят больших футболистов, клубы играют очень качественно»

Ромелу Лукаку ожидает, что саудовская лига станет одной из лучших в мире.

«Лично я думаю, что в ближайшие два года это будет одна из лучших лиг мира. Потому что сейчас они многое делают, приводят в лигу больших игроков. Команды становятся лучше, играют в очень качественный футбол.

Я вижу, что в ближайшие два-три года саудовская лига станет одной из лучших в мире», – заявил нападающий «Ромы» после матча с саудовским « » (2:1).